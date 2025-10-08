シャープリンク、イーサリアム戦略で9億ドルの含み益を達成
ナスダック上場のシャープリンクは7日、6月2日に開始した暗号資産（仮想通貨）戦略により9億ドル超の含み益を達成した。
同社は声明で「この期間にイーサリアム ETH -4.1200%の集中度は倍増し、すべての株式がより価値あるものになった」と述べた。
イーサリアムを主要準備資産とする新戦略
シャープリンクは6月初旬、イーサリアム（ETH）を主要な財務準備資産として採用する戦略転換を実施した。 この戦略は、将来性のあるイーサリアムが次世代金融システムの中核的信頼商品の役割を果たすという信念に基づいている。
同社は現在、約83万8730ETHを保有しており、これは市場価格で約39億3000万ドルに相当する。 また、保有量はイーサリアムの総供給量の約0.69％を占める。
シャープリンクは規律ある資本形成により戦略的にイーサリアムを蓄積し、積極的な財務管理を行っている。
この大規模な仮想通貨投資は伝統的金融市場に影響を及ぼす可能性を秘めている。
同社は複利で成長し、イーサリアムの価値上昇から最大の恩恵を得る強固な財務基盤の構築を目指す。
