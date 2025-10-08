BTC $122,963.91 -1.28%
ETH $4,500.33 -4.34%
SOL $222.20 -3.67%
BNB $1,316.14 0.65%
XRP $2.88 -3.24%
DOGE $0.25 -4.32%
SHIB $0.000012 -4.19%
PEPE $0.0000093 -6.28%
Cryptonews アルトコインニュース

シャープリンク、イーサリアム戦略で9億ドルの含み益を達成

イーサリアム(ETH)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
イーサリアムのロゴを中心に未来的な金融ネットワークが広がるイメージ画像

ナスダック上場のシャープリンクは7日、6月2日に開始した暗号資産（仮想通貨）戦略により9億ドル超の含み益を達成した

同社は声明で「この期間にイーサリアムeth logo ETH -4.1200%の集中度は倍増し、すべての株式がより価値あるものになった」と述べた。

イーサリアムを主要準備資産とする新戦略

シャープリンクは6月初旬、イーサリアム（ETH）を主要な財務準備資産として採用する戦略転換を実施した。 この戦略は、将来性のあるイーサリアムが次世代金融システムの中核的信頼商品の役割を果たすという信念に基づいている。

同社は現在、約83万8730ETHを保有しており、これは市場価格で約39億3000万ドルに相当する。 また、保有量はイーサリアムの総供給量の約0.69％を占める。

シャープリンクは規律ある資本形成により戦略的にイーサリアムを蓄積し、積極的な財務管理を行っている。

この大規模な仮想通貨投資は伝統的金融市場に影響を及ぼす可能性を秘めている。

同社は複利で成長し、イーサリアムの価値上昇から最大の恩恵を得る強固な財務基盤の構築を目指す。

Ethereum (ETH)
24h7d30d1yAll time

イーサリアム関連ニュース

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,417,818,067,435
4.12
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
ビットコイン最高値更新、今後を左右するBTC関連L2銘柄が33億円突破
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-08 19:10:00
Industry Talk
ChatGPTが選ぶ億り人候補4銘柄｜新たな犬系コインに資金殺到中
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-10-08 18:59:00
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム