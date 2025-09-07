BTC $111,178.06 0.22%
Industry Talk

XRPとETH、年末までに急騰するのはどちらか？BTC銘柄も波乗り

リップル(XRP)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
イーサリアムとリップルのロゴが対峙する未来的な仮想通貨のイメージ

2025年の暗号資産（仮想通貨）市場において、リップル（XRP）とイーサリアム（ETH）が投資家の注目を集めている。

年初来でリップルは42%、イーサリアムは8%の上昇を記録。

過去30日間ではイーサリアムが40%の急騰を見せ、年末に向けた競争が激化している。

年末までに急騰する可能性が高いのはどちらか、投資家は慎重な分析が求められる局面に差し掛かっている。

リップルの今後の成長戦略と課題

リップルxrp logo XRP +0.75%は国際送金市場に特化したアプローチで着実な成長を続けている。

リップル社のペイメントスイートは現在90以上の市場にアクセス可能で、これまでに700億ドルの取引量を処理した実績を誇る。

特に機関投資家向けサービスHidden Roadの12億5000万ドルでの買収により、300の機関投資家クライアントに規制準拠のアクセス環境を提供している。

リップル今後の展望として、ETF承認が鍵となる重要な要素だ。

現在SECが複数のリップルETF申請を審査中で、承認されれば大規模な資金流入が期待される。

アナリストはETF承認により4ドルを突破し、8から10ドルへの上昇も可能と予測している。

イーサリアムの優位性と機関投資家の支持

イーサリアムeth logo ETH -0.04%は2025年夏の急騰により、年間を通じた成長軌道に乗りつつある。

この上昇の主要因は、ビットコイン財務会社の成功に触発されたイーサリアム財務会社の台頭にある。

ビットマイン社のように、世界最大のイーサリアム財務会社への転換を図る企業が現れている。

JPモルガンが選ぶ理由も、イーサリアムのWeb3基盤としての確立された地位にある。

同行は2017年からイーサリアムベースの企業向けソリューションQuorumを開発し、現在もデジタル資産サービスを拡充している。

75億ドルの資金が流入済みの12本のイーサリアムETFは、機関投資家からの強固な支持を示している。

新興BTC銘柄の波乗り戦略

オレンジ色の服を着た擬人化されたカエルキャラクターが夜空にビットコインのシンボルを投影

確立された銘柄への投資と並行し、ビットコイン（BTC）エコシステムの拡張を目指す新興プロジェクトにも注目が集まっている。

その代表例がBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ビットコインの強固なセキュリティを維持しながらソラナ仮想マシンを統合したレイヤー2ソリューションの開発を進めている。

ホワイトペーパーによると、従来のビットコインが抱える取引速度とスマートコントラクト機能の制約を解決し、DeFiエコシステムへの参入を可能にする設計となっている。

総供給量210億トークンのうち、30%が財務用、25%がマーケティング用として配分される構造だ。

Bitcoin Hyperは今後、2025年第4四半期のメインネット公開が予定されており、現在のプレセール価格0.012865ドルから大幅な上昇が期待されている。

既に1400万ドルを超える資金調達に成功し、HYPERの買い方にも注目が集まっている。

初期の人気ぶりからBitcoin Hyperは詐欺と疑う声も聞かれたが、Coinsult社による徹底したセキュリティ監査完了により、懸念を一掃している状況だ。

年末に向けてリップルとイーサリアムの競争は激化が予想される。

リップルはETF承認による機関投資家資金の流入、イーサリアムは確立されたDeFiエコシステムと企業採用の拡大が成長の鍵となる。

同時に、Bitcoin Hyperのような革新的プロジェクトが、既存の枠組みを超えた新たな投資機会を提供している状況といえる。

Bitcoin Hyperを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

