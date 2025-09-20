BTC $115,875.47 -0.51%
Industry Talk

アルトコインシーズン到来｜ドージコイン超えの19000％上昇銘柄とは？

アルトコイン
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
様々なアルトコインのシンボルが未来的なデジタルの背景の中で力強く上昇していく様子

CoinMarketCapのアルトコインシーズン指数は75を記録し、現在の暗号資産（仮想通貨）市場は本格的なアルトコインシーズンが始まっている

これを受け、市場ではビットコイン（BTC）を上回るパフォーマンスを見せるアルトコインへの関心が一段と高まっている。

特に注目されるのは、過去90日間で圧倒的な上昇率を示したMYX Finance（MYX）とMemecore（M）だ。

両者のパフォーマンスは、ミームコイン市場を牽引するドージコイン（DOGE）を大きく上回っており、市場資金の流れが新興ミームコインへとシフトしていることを示している。

CoinMarketCapのアルトコインシーズン指数

MYX Finance：19,000％上昇した仮想通貨投資の最有力候補

MYX Financeは、過去90日間で19,000％を超える驚異的な上昇率を記録し、時価総額は一時22億ドル規模に到達した。

同プロジェクトは、シンプルで誰でも利用しやすいDeFiインフラを提供し、イールドファーミングやステーキングといった人気サービスを備える点が、多様な投資家層から支持を得ている。

今回の急騰は、高い利回りの魅力とコミュニティ主導のガバナンスが組み合わさった結果と評価され、高度な技術知識を必要とせず、初心者から機関投資家まで幅広く利用できる設計が従来のDeFiにはない魅力を示している。

ミームコイン市場を牽引するドージコインを超えるパフォーマンスで注目を集めるMYX Financeは、アルトコインシーズンにおける仮想通貨投資の最有力候補だ。

Memecore：3,000％上昇を遂げた急成長中のミームコイン

Memecoreは、過去90日で3,000％を超える上昇を遂げ、時価総額は24億ドル規模に到達した注目のミームコインだ。

同プロジェクトの特徴は、従来のミームコインに留まらず、ブロックチェーンの堅牢性とミーム文化の拡張性を掛け合わせた独自のエコシステムを構築している点だ。

Memecoreのプラットフォームでは、ミームを資産として取引可能なコンテンツへと変換し、収益化を可能にする。

これにより、バイラルカルチャーを楽しむユーザー層と、トークン化による新たな投資機会を求める層の双方を引きつけ、市場での存在感を急速に拡大してきた。

エンタメ性と実用性を兼ね備えた特性が価格上昇を支える要因となっており、この特徴はドージコインの今後を見通す上でも共通点として意識される可能性がある。

独自の仮想マイニングモデルで存在感を高める新興ミームコイン登場

PepeNode公式サイト

アルトコインシーズン到来でミームコイン銘柄が急騰する中、独自性とユーモアを兼ね備えた新たなプロジェクトが登場した。

それが、PepeNode（PEPENODE） だ。

ホワイトペーパーによると、ミームコインならではの拡散力を背景に、Mine to Earn（M2E）という独自モデルを採用。ユーザーが仮想ノードを購入・アップグレードすることでトークンを生成できる仕組みを提供しており、従来のマイニングに比べて省エネ性とエンタメ性を両立させている点が特徴だ。

現在進行中のプレセールでは、すでに130万ドル以上の資金を調達している。なお、早期参加者には最大1008％という高利回りのステーキング報酬が提示され、多くの投資家がPepeNodeを購入するインセンティブとなっている。

PepeNodeは今後、ミーム的な拡散力とアルトコインシーズンの強気相場を追い風に、成長株として一段と存在感を高める可能性がある。

Pepenodeを見てみる

