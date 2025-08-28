El precio de XRP se desestabiliza por el aumento de transacciones de las ballenas

Los datos en la blockchain revelan que las ballenas han intensificado el envío de grandes cantidades de XRP a los exchanges.

Autor Karime Rivas Autor Karime Rivas Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Divulgación de afiliados Divulgación de afiliados



Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más Última actualización: Agosto 28, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Cuando alguien transfiere una cantidad muy alta de tokens a un exchange, ¿significa necesariamente que planea venderlos? Esta es una pregunta que muchos inversores se están haciendo justo ahora. Y es que las ballenas aumentaron sus transacciones con XRP y el mercado lo interpreta como una señal de que puede haber ventas grandes, lo que coloca a esta criptomoneda en el ojo del huracán.

Ballenas transfirieron millones de XRP, encendiendo las alarmas.

El precio de XRP podría caer a 2,75 dólares si rompe el soporte de 2,85-2,90 dólares.

Resistencias fuertes entre 3,55 y 3,62 dólares limitan el alza.

La presión bajista de las ballenas sigue siendo el factor determinante.

Bien es sabido que este tipo de operaciones normalmente crean nerviosismo entre los traders, ya que históricamente han sido sinónimo de descensos significativos en el mercado. Por ello, la reacción fue inmediata: la volatilidad aumentó y los analistas comenzaron a advertir sobre una posible corrección en el corto plazo.

Señales técnicas que inquietan a los inversores

Si hay algo que inquieta a quienes quieren invertir, es que los gráficos semanales de XRP muestran una tendencia bajista que refuerza la presión sobre su precio. Actualmente, el token se encuentra atrapado en un rango lateral, con un leve impulso claro al alza.

24h 7d 30d 1y All time

En ese orden, si XRP baja demasiado, el riesgo es que caiga a 2,75 dólares, pero si logra rebotar y subir, tendrá que superar la fuerte barrera de los 3,55-3,62 dólares para mostrar una recuperación real.

Ahora, si bien los inversores mantienen la vista en XRP, también surgen oportunidades en otras alternativas del mercado, como las nuevas criptomonedas, que están llamando la atención por su potencial de crecimiento.

La actividad de las ballenas y su impacto

Los datos en la blockchain revelan que las ballenas han intensificado el envío de grandes cantidades de XRP a los exchanges. Esta tendencia confirma la presión vendedora que podría dificultar una recuperación sólida del precio de XRP.

No es un fenómeno aislado: en ocasiones anteriores, estas transferencias terminaron en liquidaciones masivas que arrestaron el valor hacia abajo. El patrón se repite y mantiene en alerta tanto a inversores minoristas como a fondos institucionales.

Perspectivas a corto plazo

El escenario inmediato dependerá de si los niveles de soporte logran resistir la presión y de si las ballenas frenan su actividad. De lo contrario, la corrección podría alargarse en los próximos días.

Aún así, algunos expertos apuntas que estas caídas suelen abrir la puerta a precios más atractivos, siempre que el mercado encuentre un equilibrio entre la oferta y la demanda. En este sentido, muchos traders también están explorando opciones fuera de XRP, apostando por las criptomonedas más rentables de 2025 como una forma de diversificar sus carteras.