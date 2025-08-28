BTC $113,176.83 1.07%
ETH $4,570.19 -1.65%
SOL $215.74 3.49%
PEPE $0.000010 0.98%
SHIB $0.000012 0.92%
BNB $873.98 1.08%
DOGE $0.22 1.61%
XRP $3.02 0.20%
Cryptonews Noticias Altcoin

El precio de XRP se desestabiliza por el aumento de transacciones de las ballenas

Divulgación de afiliados
Divulgación de afiliados

Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más.
Los datos en la blockchain revelan que las ballenas han intensificado el envío de grandes cantidades de XRP a los exchanges.
Divulgación de afiliados
Divulgación de afiliados

Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más.
Autor
Karime Rivas
Autor
Karime Rivas
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Divulgación de afiliados
Divulgación de afiliados

Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más.
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El precio de XRP se desestabiliza por el aumento de transacciones de las ballenas

Cuando alguien transfiere una cantidad muy alta de tokens a un exchange, ¿significa necesariamente que planea venderlos? Esta es una pregunta que muchos inversores se están haciendo justo ahora. Y es que las ballenas aumentaron sus transacciones con XRP y el mercado lo interpreta como una señal de que puede haber ventas grandes, lo que coloca a esta criptomoneda en el ojo del huracán.

  • Ballenas transfirieron millones de XRP, encendiendo las alarmas.
  • El precio de XRP podría caer a 2,75 dólares si rompe el soporte de 2,85-2,90 dólares.
  • Resistencias fuertes entre 3,55 y 3,62 dólares limitan el alza.
  • La presión bajista de las ballenas sigue siendo el factor determinante.

Bien es sabido que este tipo de operaciones normalmente crean nerviosismo entre los traders, ya que históricamente han sido sinónimo de descensos significativos en el mercado. Por ello, la reacción fue inmediata: la volatilidad aumentó y los analistas comenzaron a advertir sobre una posible corrección en el corto plazo.

Señales técnicas que inquietan a los inversores

Si hay algo que inquieta a quienes quieren invertir, es que los gráficos semanales de XRP muestran una tendencia bajista que refuerza la presión sobre su precio. Actualmente, el token se encuentra atrapado en un rango lateral, con un leve impulso claro al alza.

24h7d30d1yAll time

En ese orden, si XRP baja demasiado, el riesgo es que caiga a 2,75 dólares, pero si logra rebotar y subir, tendrá que superar la fuerte barrera de los 3,55-3,62 dólares para mostrar una recuperación real.

Ahora, si bien los inversores mantienen la vista en XRP, también surgen oportunidades en otras alternativas del mercado, como las nuevas criptomonedas, que están llamando la atención por su potencial de crecimiento.

La actividad de las ballenas y su impacto

Los datos en la blockchain revelan que las ballenas han intensificado el envío de grandes cantidades de XRP a los exchanges. Esta tendencia confirma la presión vendedora que podría dificultar una recuperación sólida del precio de XRP.

No es un fenómeno aislado: en ocasiones anteriores, estas transferencias terminaron en liquidaciones masivas que arrestaron el valor hacia abajo. El patrón se repite y mantiene en alerta tanto a inversores minoristas como a fondos institucionales.

Perspectivas a corto plazo

El escenario inmediato dependerá de si los niveles de soporte logran resistir la presión y de si las ballenas frenan su actividad. De lo contrario, la corrección podría alargarse en los próximos días.

Aún así, algunos expertos apuntas que estas caídas suelen abrir la puerta a precios más atractivos, siempre que el mercado encuentre un equilibrio entre la oferta y la demanda. En este sentido, muchos traders también están explorando opciones fuera de XRP, apostando por las criptomonedas más rentables de 2025 como una forma de diversificar sus carteras.

Leer más:

Logo

Por qué confiar en CryptoNews

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,123,062,380,137
2.88

Más

Noticias de Bitcoin
¿Hay riesgos de una mayor caída de Bitcoin?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-28 14:19:37
Noticias de Blockchain
Google lanza su propia cadena de bloques bajo el nombre GCUL
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-28 12:30:00
Karime Rivas
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores