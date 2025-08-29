Pyth Network sube un 82% ¿ Cuál será la siguiente altcoin en explotar?

Autor Karime Rivas Autor Karime Rivas Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Divulgación de afiliados Divulgación de afiliados



Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más Última actualización: Agosto 29, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

PYTH (Pyth Network) subió 82% en 24h tras alianza con el Departamento de Comercio de EE. UU.

La liquidez global cripto se encuentra en máximos históricos en 2025, con posibilidad de repetir “rally tipo 2021”

El salto de PYTH puede ser leído como un indicador temprano de “altseason”, siempre que la liquidez se sostenga

También Pyth acelera en mercados de alta frecuencia como perpetuos y trading algorítmico.

Las altcoins muestran correlación creciente con el flujo de derivados.

En el universo cripto, cada movimiento inesperado se convierte en señal para anticipar el próximo gran salto. Eso ocurrió con Pyth Network (PYTH), que tras un anuncio estratégico con el Departamento de Comercio de Estados Unidos logró un repunte que superó el 82% en cuestión de horas. Este tipo de explosiones tienen detrás dinámicas de liquidez, narrativa de mercado y, sobre todo, catalizadores que validan la utilidad real de un protocolo.

El caso de PYTH abre una pregunta inevitable: ¿qué altcoin podría ser la siguiente en explotar? Para responder, más que dejarse llevar por la euforia, conviene observar las métricas clave: capitalización, demanda on-chain, liquidez y, muy importante, los próximos hitos en sus hojas de ruta.

Oráculos en 2025: Pyth network vs. Chainlink

En el mercado de oráculos, Chainlink sigue siendo el líder indiscutible: asegura alrededor de 60.6 mil millones de dólares en protocolos (TVS). Pyth network, en cambio, alcanza los 6.16 mil millones de dólares a nivel global, aunque en cadenas específicas como Solana supera los 3.000 millones, lo que demuestra su fuerza en ciertos ecosistemas.

En todo caso el indicador TVS (Total Value Secured) no mide precio, sino el valor que estaría en riesgo si un oráculo falla, sumando el capital bloqueado en los protocolos que dependen de él. Es una métrica de riesgo sistémico, no de ingresos directos.

Aun así, Pyth ha destacado como una de las criptomonedas más rentables en el último año por otro factor: el volumen de transacciones procesadas (TTV). Gracias a su modelo de pull-based price feeds, está mejor adaptado a mercados de alta frecuencia como los perpetuos y el trading algorítmico en DeFi. Y Chainlink no escapa a la regla, posicionándose como la siguiente que puede explotar.

El catalizador del día: datos macroeconómicos on-chain

Lo que disparó el precio de PYTH fue un anuncio inédito: el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió usar su tecnología para verificar y publicar datos económicos en blockchain. Se trata de indicadores clave como precios, comercio o empleo, ahora accesibles en tiempo real a través de contratos inteligentes.

El propio equipo de Pyth confirmó la información a través de su cuenta de X:

Pyth Network is working with @CommerceGov to power the distribution of gross domestic product data onchain.



Chief Executive Officer of Douro Labs, @mdomcahill was the only person quoted in the White House exclusive press release with @Bloomberg to speak on how Pyth Network is… pic.twitter.com/3HfZ65ilIK — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) August 28, 2025

Más allá del impacto mediático, el paso es profundo: llevar series macroeconómicas a la cadena abre la puerta a productos financieros basados en datos, derivados programables, back-testing transparente y hasta herramientas de monitoreo sin intermediarios, tanto en DeFi como en CeFi. Y esto, definitivamente ha inclinado la balanza a favor de las altcoins como las mejores criptomonedas para invertir.