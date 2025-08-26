El precio de XRP podría dispararse en medio de las presentaciones de ETFs de criptomonedas

La probabilidad de un “catalizador ETF” para XRP ha aumentado de forma material tras el cierre del caso SEC vs. Ripple, un litigio que durante años condicionó la percepción regulatoria y limitó el acceso institucional al token.

En las últimas 24 horas, el precio de XRP ha bajado un 1.89%, debido en gran medida, a la corrección generalizada del mercado.

Si XRP obtiene aprobación antes que otras altcoins de gran capitalización, podría convertirse en el tercer activo con ETF spot en EE. UU.

La SEC fijó como fechas límite el 19 y 24 de octubre de 2025 para 21Shares y WisdomTree respecto a los ETFs de Ripple.

La SEC exige demostrar la existencia de un mercado spot de “tamaño significativo” con acuerdos de vigilancia intermercado.

Se espera que los ETFs de XRP operen bajo un esquema de cash creates, lo que reduce la fricción de custodia.

La simultaneidad de las enmiendas refleja un interés genuino del mercado y un diálogo activo con la SEC.

Esto indiscutiblemente ha impactado el precio de XRP, generando un máximo histórico el 20 de julio de este año, con 3,4594 dólares. Esta cifra se acerca solo a la del 01 de julio de 2018 cuando alcanzó su primer máximo de 3,3635 dólares.

Qué cambió en 2025: del litigio a la vía regulatoria

El año 2025 marcó un giro decisivo en la historia y en los precios de XRP y en algunas nuevas criptomonedas. En agosto, la SEC cerró su demanda civil contra Ripple Labs mediante un acuerdo con sanción económica, lo que eliminó uno de los mayores obstáculos jurídicos para cualquier producto financiero regulado que tome como referencia a este activo.

Con este nuevo escenario, el interés institucional se tradujo rápidamente en acción. La bolsa Cboe BZX, junto con varios emisores de peso, presentó y enmendó solicitudes para listar ETFs spot de XRP. La SEC respondió designando períodos más largos de revisión, lo que fija fechas concretas en el calendario, dejando gran parte de ellas para octubre.

¿Cuánto se podría mover el precio? Escenarios tras un eventual “sí” de la SEC

¿Qué implicaría esto para el precio de XRP si la SEC diera luz verde? El análisis no apunta a predicciones exactas de precio, sino a escenarios cualitativos que podrían convertirla en una de las mejores criptomonedas para invertir:

Escenario conservador : una adopción inicial limitada, con entradas equivalentes al 3–5 % de lo visto en ETH durante su primer año, daría soporte al precio y contribuiría a estrechar los spreads intradía, mejorando la liquidez.

: una adopción inicial limitada, con entradas equivalentes al 3–5 % de lo visto en ETH durante su primer año, daría soporte al precio y contribuiría a estrechar los spreads intradía, mejorando la liquidez. Escenario alcista: si varios emisores logran lanzar sus ETFs de manera simultánea y se coordinan creadores de mercado (authorized participants) con suficiente profundidad, el grueso de las entradas podría concentrarse en las primeras 8–12 semanas, replicando el patrón visto en BTC y ETH, donde entre el 40 y el 60 % de los flujos anuales llegaron en ese lapso inicial. En un activo como XRP, con oferta efectiva más rígida, ese choque de demanda podría tener un efecto importante en la curva de precios.