Predicción de precio de Bitcoin ¿será capaz de recuperarse tras su ruptura por debajo de niveles de soporte críticos?

Precio de Bitcoin cayó por debajo de 113.000 lo que podría indicar una tendencia bajista

Expertos consideran que consideran que BTC aún se mantiene firme en un nivel de soporte clave

La política de la Reserva Federal repercute directamente en el comportamiento de Bitcoin.

Escenarios optimistas proyectan que BTC podría superar 120.000 dólares con adopción institucional y sentimiento positivo

Mientras que escenarios pesimistas apuntan a caídas hasta 100.000 o 90.000 dólares si la presión bajista continúa.

El récord histórico del precio de Bitcoin aún resuena, impulsado por la adopción institucional y el respaldo de la SEC principalmente. Estos movimientos no dejan de generar cambios importantes en el valor del Bitcoin, que tras un importante auge, ha experimentado una corrección significativa, cayendo por debajo de soportes críticos. ¿Podrá BTC recuperarse de esta ruptura?

Sentimiento del mercado: ¿optimismo o cautela?

El índice de miedo y codicia de Binance muestra actualmente un sentimiento neutral, con una puntuación de 50. Sin embargo, otras plataformas de analíticas indican que el sentimiento avanzado cayó al 40% tras la ruptura de soporte, sugiriendo una oposición a los elevados niveles de riesgo.

La política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. influye significativamente en el precio de Bitcoin. Aunque se esperaba una reducción de tasas en septiembre, muchos anticiparon un tono restrictivo, lo que generó aversión al riesgo en los mercados de criptomonedas.

Por otro lado, la adopción institucional sigue en aumento. Según MarketWatch, analistas de Bernstein proyectan un mercado alcista extendido para Bitcoin que podría alcanzar los 200.000 dólares en los próximos 6 a 12 meses, respaldado por el apoyo regulatorio de EE. UU. y la creación de un “reserva federal de Bitcoin”. Todo como parte de una nueva temporada que también impulsará a las nuevas criptomonedas.

Perspectivas a corto y largo plazo

Bitcoin se encuentra en una fase crítica de su ciclo alcista, con una cotización aproximada de 112.000 dólares. Tras alcanzar un máximo histórico superior a los 124.436 dólares, la criptomoneda ha experimentado una corrección que ha puesto a prueba niveles de soporte clave…, además de la paciencia de los traders.

Sin embargo, algunos aseguran que superando la resistencia en 116.800 dólares podría desencadenar un movimiento alcista significativo, mientras que una caída por debajo de eso podría indicar una reversión de la tendencia .

Desde una perspectiva estratégica, algunos destacan la presencia de zonas de resistencia y posibles liquidaciones que podrían afectar el impulso alcista de Bitcoin. Este enfoque sugiere que, aunque el mercado muestra señales de fortaleza, es esencial monitorear de cerca los niveles técnicos para anticipar posibles correcciones, consolidaciones o simplemente ubicar algunas criptomonedas más rentables.