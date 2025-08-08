BBVA España se asocia con Binance para convertirse en custodio cripto independiente

BBVA España forma ahora parte de un selecto grupo de custodios independientes que trabajan con el mayor exchange de criptomonedas del mundo

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Agosto 8, 2025

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales , centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews . Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: BBVA España acaba de anunciar su asociación con Binance.

La alianza permitirá ofrecer custodia cripto fuera del intercambio, mejorando la confianza institucional a través de garantías financieras estándar.

El papel de BBVA España como custodio independiente, se alinea con una tendencia más amplia de expandirse hacia los servicios de activos digitales.

Binance se encuentra en medio de desafíos legales en curso, como los reclamos de recuperación de FTX. La alianza le hará recuperar credibilidad.

La asociación entre Binance y BBVA España, tiene el objetivo de ofrecer servicios de custodia fuera de la plataforma de intercambio. Este evento, marca un cambio crucial en el panorama cripto. Durante años, la industria ha lidiado con los riesgos donde los fondos de los usuarios se guardaban en plataformas vulnerables a hackers, la mala gestión o el escrutinio regulatorio.

El propio BBVA España, ha estado ampliando sus servicios cripto a través de su app móvil. A mayores, también ha recomendado a sus mejores clientes que consideren asignar parte de sus carteras a criptomonedas, lo que refleja un mayor interés institucional en esta clase de activo.

La fortaleza de BBVA España refuerza la oferta de custodia de Binance

Esta asociación, se produce en un momento en que las plataformas de trading trabajan para tranquilizar a los clientes tras el colapso de FTX hace tres años. Esta catástrofe, atrapó miles de millones en fondos de clientes y provocó una gran prisa hacia soluciones de custodia independientes.

Binance, que incluye algunas de las mejores criptomonedas para invertir, ha visto mermada la confianza de sus clientes en los últimos tiempos.

𝗕𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗘 🤝 𝗕𝗕𝗩𝗔 𝗦𝗣𝗔𝗜𝗡



Binance partners with Spain’s BBVA to provide off-exchange asset custody, per FT.



• Reduces counterparty risk for users

• Major TradFi–Crypto collaboration

• Boosts Binance’s EU compliance position



Big step for safer, regulated CRYPTO… pic.twitter.com/qqsESAJOzs — Wise Advice (@wiseadvicesumit) August 8, 2025

La reputación y la solidez de la marca de BBVA, se consideran ventajas clave en esta alianza. Binance ofrecía con anterioridad, soluciones de custodia de terceros a través de socios como Sygnum y FlowBank. Sin embargo, el acuerdo con BBVA España representa un avance significativo en los esfuerzos de la compañía por tranquilizar a los usuarios.

El momento de la colaboración coincide con un período de mayor claridad regulatoria y un creciente interés institucional en las criptomonedas. Esto ha animado a los bancos y otros actores financieros tradicionales a profundizar su compromiso con los activos digitales.

El papel de BBVA: tender puentes entre TradFi y DeFi

La entrada de BBVA España en este sector es significativa. Como banco regulado con presencia global, BBVA aporta credibilidad y experiencia en cumplimiento normativo a la custodia de criptomonedas.

Al permitir que los usuarios de Binance almacenen sus activos fuera de la plataforma (a través de la infraestructura de BBVA), la alianza mitiga el riesgo de fallos específicos de la plataforma.

Este modelo refleja las finanzas tradicionales, donde los bancos actúan como custodios independientes de valores, garantizando que los activos se mantengan en cuentas segregadas.

Para las instituciones, esta separación es crucial, ya que reduce el riesgo de contraparte y alinea la custodia de criptomonedas, incluídas las próximas criptomonedas en Binance, con los estándares de los mercados tradicionales, donde la transparencia y la supervisión regulatoria son innegociables.