Hechos clave: El caso Ripple vs SEC finaliza tras cinco años de litigio.

Ambas partes presentaron una moción conjunta el siete de agosto para desestimar sus respectivas apelaciones.

Sin más apelaciones pendientes, el caso pasa a la historia y sienta un precedente.

La decisión podría influir en el tratamiento de otros tokens bajo la ley de valores estadounidense.

XRP ahora se destaca como uno de los pocos tokens con validación legal parcial en los EE. UU., específicamente con respecto a su estado en los mercados públicos.

Después de casi cinco años, la larga batalla legal Ripple vs SEC ha concluido oficialmente. El siete de agosto, ambas partes presentaron una estipulación conjunta para desestimar todas las apelaciones ante el Segundo Circuito y asumir sus propias costas legales. Esto pone fin efectivamente al caso.

La capitalización de Ripple se disparó inmediatamente tras la noticia, con un impresionante crecimiento en las últimas horas. Ahora se destaca como una de las pocas criptomonedas que obtiene convalidación legal parcial en EE. UU. Por ello, los analistas prevén mayores ganancias si el mercado mantiene su optimismo.

El caso Ripple vs SEC finaliza. XRP deja atrás cinco años de incertidumbre

Según la presentación en los casos n.º 24-2648(L) y 24-2705(XAP), la SEC y Ripple Labs, junto con los demandados Bradley Garlinghouse y Christian A. Larsen, acordaron desestimar todas las apelaciones.

Esto incluye tanto la apelación principal de la SEC como la contra-apelación de Ripple. Cada parte asumirá sus propias costas y honorarios legales.

Given that the current date and time is 06:52 PM EDT on Thursday, August 07, 2025, and assuming all steps in the SEC vs. Ripple case dismissal process proceed smoothly, we can estimate the timeline based on typical judicial procedures and the specific details of this case. Here's… — Emiliano Bonanno (@emilianobonanno) August 7, 2025

El caso había estado en apelación luego de una orden final del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, fallara parcialmente a favor de Ripple hace tres años al afirmar que XRP no era un valor en las ventas del mercado secundario.

Con todas las apelaciones retiradas del caso Ripple vs SEC, la empresa queda libre de cualquier otro litigio federal relacionado con el estatus regulatorio de XRP, al menos por ahora.

La decisión podría influir en el tratamiento de otros tokens bajo la ley de valores estadounidense, especialmente mientras los legisladores debaten los marcos regulatorios de las criptomonedas.

XRP apunta a un gran avance

XRP ahora se destaca como uno de los pocos tokens con validación legal parcial en los EE. UU., específicamente si tenemos en cuenta su estado en los mercados públicos.

Con un crecimiento de su precio de casi un 12% en las últimas horas, sin duda el futuro se ve esperanzador para XRP. El sentimiento de mercado en torno a la criptomoneda es muy optimista, y las redes sociales arden en comentarios sobre el tema.

Por otro lado, las empresas que suspendieron sus colaboraciones debido a la incertidumbre regulatoria ahora podrían reanudar sus relaciones con Ripple y XRP. La claridad legal suele propiciar nuevas relaciones institucionales.

Por ello, analizar la predicción del precio de Ripple en este momento es clave para saber cómo será la trayectoria de XRP a partir de ahora.

El precio de XRP comenzó a subir ostensiblemente desde el anuncio de la finalización del cas Ripple vs SEC. Fuente: CoinGecko

Además, el éxito legal parcial de Ripple puede sentar un precedente e influir en la forma en que se clasifican otros tokens (especialmente aquellos vendidos en bolsas) según la prueba Howey y los marcos relacionados.

En este momento histórico para la industria de las criptomonedas, es importante que sepas cómo comprar Ripple en España, si quieres optar a invertir en una de las altcoins con más potencial del momento actual.