XRP กลับมาเดือด! วาฬเทซื้อหนักหลังจบคดี SEC ชี้เป้าราคา $3.40
ตลาดคริปโตกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ XRP หลังจากข้อมูลล่าสุดเผยว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ได้เข้าสะสมเหรียญ XRP เป็นมูลค่ามหาศาลถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา การเข้าซื้อครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นพร้อมกับข่าวดีที่ Ripple ได้ข้อยุติในคดีกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งช่วยขจัดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและปลุกความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันให้กลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและราคาของ XRP พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บทวิเคราะห์นี้จะเจาะลึกถึงการสะสมของวาฬและประเมินแนวโน้มราคา XRP ในอนาคต
การเคลื่อนไหวของเหล่าวาฬครั้งนี้ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยถึงทิศทางของเหรียญในอนาคต ซึ่งมี บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของ XRP หลายฉบับที่น่าสนใจออกมาให้อ่านกัน
Ripple ปิดดีล SEC จุดไฟวาฬสะสม XRP มหาศาล
ข้อมูลชี้ชัดว่าในช่วง 60 วันที่ผ่านมา วาฬ XRP ซึ่งหมายถึงผู้ที่ถือครองเหรียญระหว่าง 10 ล้านถึง 1 พันล้าน XRP ได้ทำการเข้าซื้อเหรียญเพิ่มอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นจำนวนกว่า 1.43 พันล้าน XRP คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์ การสะสมครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งต่ออนาคตของ XRP
ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการเข้าซื้อของวาฬคือการที่ Ripple สามารถบรรลุข้อตกลงกับ SEC ได้สำเร็จ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เคยกดดันราคา XRP มาอย่างยาวนาน ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความชัดเจนให้กับสถานะของ XRP แต่ยังเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง สะท้อนผ่านปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่สามารถพุ่งทะลุจุดสูงสุดเดิมในปี 2021 ไปได้
การสิ้นสุดข้อพิพาทกับ ก.ล.ต. ได้ส่งผลให้นักวิเคราะห์หลายสำนักมองอนาคตในแง่บวกมากขึ้น โดยมี การคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งทะลุ $20 จากการสนับสนุนของสถาบันการเงิน
การที่นักลงทุนรายใหญ่กล้าทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสะสม XRP แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของเหรียญ การเคลื่อนไหวของวาฬมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้นำทิศทางตลาด และครั้งนี้ก็บ่งชี้ว่าอนาคตของ XRP กำลังสดใสและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดสำคัญอื่นๆ เช่น การเปิดตัว Bitcoin-XRP ETF ในญี่ปุ่น ซึ่งช่วยสร้างแรงผลักดันเชิงบวกเพิ่มเติม
XRP สร้างฐานใหม่มั่นคง ลุ้นพุ่งแตะ $5 หากผ่าน $3.40
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค หลังจากที่ราคา XRP พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพักฐานเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง โดยมีแนวต้านสำคัญด่านแรกอยู่ที่บริเวณ $3.40 หากราคา XRP สามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ มีโอกาสสูงที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ระดับ $4 และ $5 ตามลำดับ การยืนเหนือระดับ $5 ได้จะถือเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และอาจเปิดทางให้ราคา XRP ทะยานสู่เป้าหมายที่ $7 ได้ในที่สุด
นอกเหนือจากแนวต้านเหล่านี้ รูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ ก็บ่งชี้ถึงศักยภาพในการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยล่าสุด XRP เกิดสัญญาณ Bull Triangle ครั้งใหญ่ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้อีก
ในทางกลับกัน หากราคาเกิดการย่อตัว แนวรับสำคัญแรกจะอยู่ที่บริเวณ $2.60 ซึ่งเป็นจุดที่น่าจับตา หากราคา XRP ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ อาจมีการปรับฐานลงมาที่ระดับ $2.25, $2.00 และ $1.60 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ดัชนีทางเทคนิคหลายตัว เช่น CCI (50) และ Directional Movement Index ยังคงบ่งชี้ถึงภาวะกระทิง ซึ่งสนับสนุนโอกาสที่ราคา XRP จะปรับตัวขึ้นต่อไป
แม้ว่าอาจมีการย่อตัวในระยะสั้น แต่ภาพรวมความเชื่อมั่นยังคงเป็นบวก โดยมีการวิเคราะห์ว่า เป้าหมายราคา XRP ที่ $5.81 ในปีนี้ ยังคงมีความเป็นไปได้
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน นักวิเคราะห์แนะนำว่าการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาใกล้แนวรับที่ $2.65 อาจเป็นจุดที่น่าสนใจ โดยตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ที่ประมาณ $2 และมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ $4 ถึง $5 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของ XRP ในปัจจุบัน
การสะสมของวาฬบ่งชี้อนาคต XRP สดใส น่าจับตามอง
ด้วยปัจจัยบวกต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองถึงศักยภาพในระยะยาวของเหรียญ และศึกษา ประวัติและอนาคตของ XRP เพื่อสร้างกำไร จากการเติบโตที่น่าจับตามองนี้
โดยสรุป การที่วาฬเข้าสะสม XRP มูลค่ามหาศาลถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งต่ออนาคตของเหรียญหลังสิ้นสุดปัญหาด้านกฎระเบียบกับ SEC แม้ว่าราคาอาจมีการย่อตัวในระยะสั้น แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีแนวต้านสำคัญที่ $3.40 เป็นเป้าหมายแรกที่ต้องจับตา ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นและการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบัน อนาคตของ XRP จึงดูสดใสและมีโอกาสที่จะสร้างสถิติใหม่ได้อีกครั้ง นักลงทุนควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคา XRP อย่างใกล้ชิด
