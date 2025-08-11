BTC $120,981.57 2.23%
XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน

อัปเดตล่าสุด: 
เหรียญ XRP และ Remittix บนกราฟราคาดิจิทัล สะท้อนการคาดการณ์ราคาในอนาคต

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีกำลังเต็มไปด้วยการคาดการณ์ที่น่าตื่นเต้น โดยเฉพาะ XRP ที่ยังคงเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลกถึงโอกาสในการพุ่งทะยานสู่ระดับราคาใหม่ ขณะที่นักวิเคราะห์หลายสำนักมองเป้าหมายราคา XRP ไว้สูงถึง 20 ดอลลาร์

หนึ่งในข่าวดีด้านกฎหมายที่สำคัญคือการที่ SEC และ Ripple Labs ตกลงยกเลิกการอุทธรณ์ ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเหรียญ XRP มากยิ่งขึ้น

นักลงทุนจับตา XRP กับโอกาสสร้างสถิติใหม่แตะ $20

ปัจจุบัน XRP มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.64 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 3.1% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และยังคงมีมูลค่าตลาดสูงถึง 35.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมปริมาณการซื้อขายกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นว่า XRP ยังคงเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาด

สำหรับแนวโน้มในระยะยาว มีบท วิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของเหรียญในอนาคต

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหากบรรยากาศตลาดโดยรวมยังคงเป็นบวก ประกอบกับการขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ราคา XRP อาจมีโอกาสพุ่งขึ้นไปสู่ช่วง $9–$20 ได้ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับผู้ถือครอง

XRP

ตัวอย่างความร่วมมือที่น่าสนใจคือการที่ SBI Holdings ประกาศเปิดตัว ETF ในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้

ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์บางรายยังชี้ว่า XRP เกิดสัญญาณ Bull Triangle ครั้งใหญ่ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นของราคาในอนาคตอันใกล้

ด้วยปัจจัยบวกที่หลากหลายเหล่านี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างจับตามองถึง โอกาสทำกำไรจาก XRP ในระดับเศรษฐี แม้ว่าจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วยก็ตาม

$HYPER บุกตลาด Layer-2 ปลดล็อกพลังใหม่ให้ Bitcoin

นอกจากการจับตา XRPแล้ว นักลงทุนยังมองหาโปรเจกต์พื้นฐานแกร่งที่มีโอกาสเติบโตสูง ซึ่ง Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็เป็นหนึ่งในนั้น โปรเจกต์นี้คือ Layer-2 รุ่นบุกเบิกที่สร้างบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ให้เป็นมากกว่าสินทรัพย์เก็บมูลค่า แต่กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi และ dApps

Bitcoin Hyper แก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงของ Bitcoin ได้อย่างตรงจุด ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที (TPS) และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ โดยไม่ลดทอนความปลอดภัยดั้งเดิมของ Bitcoin ผ่านเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP)

Bitcoin Hyper

ขณะนี้ $HYPER อยู่ในช่วง Presale ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ก่อนโดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC ราคาเริ่มต้นที่ $0.0115 และจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีระบบ “ซื้อและ Stake ทันที” เพื่อรับผลตอบแทน APY สูงสุดถึง 2,000% ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มองหาโปรเจกต์ที่มีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและมีโอกาสเติบโตสูงในตลาดกระทิงรอบถัดไป

ข่าว Altcoin
BNB ปัง! BNC บ. Nasdaq ทุ่ม $160M จนครองแชมป์ถือ BNB มากที่สุด!
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-08-11 16:46:44
ข่าวคริปโต
Bitcoin เฉียด $123K อีกครั้ง! จ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ 401(k) หนุนแรง!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-11 14:21:16
