XRP จะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้ไหม?
XRP ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีประจำเครือข่าย XRP Ledger ได้สร้างเศรษฐีจำนวนมากตั้งแต่เปิดตัวสู่สาธารณะในปี 2013 โดยในช่วงแรกมีราคาซื้อขายเพียง 0.006 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญ แต่ปัจจุบันซื้อขายอยู่ราว 3 ดอลลาร์สหรัฐ การลงทุน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐในตอนนั้น จะมีมูลค่าราว 1.25 ล้านดอลลาร์ในวันนี้
แต่ XRP จะสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนใหม่ 2,500 ดอลลาร์ ให้กลายเป็น 1 ล้านดอลลาร์ได้อีกครั้งในอีกสิบปีข้างหน้าหรือไม่? มาดูผลงานในอดีตและปัจจัยขับเคลื่อนในอนาคตเพื่อตอบคำถามนี้กัน
ทำไมราคาของ XRP ถึงพุ่งสูง?
ผู้ก่อตั้ง Ripple Labs บริษัทฟินเทคที่ให้บริการโอนเงินด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า รวดเร็วกว่า และปลอดภัยกว่าระบบโอนเงินแบบเดิม SWIFT ได้สร้าง XRP ขึ้นในปี 2012
Ripple ใช้ XRP เป็นสกุลเงินกลางเพื่อเร่งการโอนเงินข้ามประเทศระหว่างลูกค้า ในกรณีที่มีการโอนระหว่างสองสกุลเงินที่แปลงกันได้ยากเนื่องจากขาดสภาพคล่อง ปกติจะต้องแปลงเป็นสกุลเงินหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐก่อน ซึ่งมีค่าธรรมเนียมสูง แต่ Ripple แก้ปัญหานี้โดยแปลงเป็น XRP ชั่วคราว แทนที่จะใช้สกุลเงินอื่น
ต่างจาก Bitcoin ที่ XRP ไม่สามารถขุดได้ ผู้ก่อตั้ง Ripple ได้สร้าง XRP ทั้งหมดจำนวน 100 พันล้านเหรียญก่อนเข้าสู่ตลาด โดย 80 พันล้านเหรียญถูกจัดสรรให้บริษัท Ripple และอีก 20 พันล้านเหรียญให้ผู้ก่อตั้งเอง Ripple นำ XRP เหล่านี้มาขายเพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ ซึ่งวิธีนี้ทำให้สำนักงาน SEC ยื่นฟ้องในปี 2020 โดยกล่าวหาว่า Ripple ขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ XRP ถูกถอดออกจากกระดานเทรดหลัก และ Ripple สูญเสียลูกค้ารายใหญ่หลายราย
ราคาของ XRP ซบเซาจนถึงปี 2024 ซึ่งคดีความสิ้นสุดด้วยค่าปรับที่เบากว่าที่คาด และศาลสหรัฐตัดสินว่า XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อขายให้กับนักลงทุนรายย่อย จากนั้นกระดานเทรดหลักก็กลับมาเปิดซื้อขาย XRP อีกครั้ง หลายบริษัทได้ยื่นขอจัดตั้งกองทุน ETF สำหรับ XRP และ Ripple ยังยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารในสหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ราคา XRP พุ่งขึ้นกว่า 500% ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
XRP จะสร้างกำไรระดับเศรษฐีได้อีกหรือไม่?
แม้อนาคตของ XRP จะดูสดใสขึ้น แต่ก็มีความท้าทายหลายอย่างที่อาจทำให้ไม่สามารถทำกำไรแบบมหาศาลได้อีก
พึ่งพาการเป็นสกุลเงินกลาง มูลค่าหลักของ XRP ผูกกับการเป็นสกุลเงินกลางในธุรกรรมข้ามประเทศ แต่การเติบโตของ Stablecoin เช่น Tether ซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐโดยตรง อาจทำให้กลยุทธ์นี้เสียเปรียบ เพราะ Stablecoin เหล่านี้มีความผันผวนน้อยกว่าและเหมาะสำหรับการโอนข้ามประเทศมากกว่า
ไม่มีระบบ Smart Contract ในตัว XRP ไม่รองรับสมาร์ตคอนแทรกต์แบบเนทีฟเหมือน Ethereum หรือ Solana แต่มีเพียง “hooks” สำหรับพัฒนาโปรแกรมง่าย ๆ Ripple กำลังพิจารณาพัฒนา Sidechain เพื่อรองรับสมาร์ตคอนแทรกต์แบบ Ethereum แต่ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
อัตราดอกเบี้ยสูงของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังไม่ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ ดอกเบี้ยสูงอาจทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโท และกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า Ripple ที่ต้องพึ่งพาการโอนเงินข้ามประเทศ แต่อย่างไรแล้วนักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลที่นำโดย Trump กำลังพยายามควบคุมตลาดหุ้นและกดดันเพื่อให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
ปัจจุบัน XRP มีมูลค่าตลาดราว 180 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หากจะทำให้การลงทุน 2,500 ดอลลาร์ กลายเป็น 1 ล้านดอลลาร์ในอีก 10 ปี ราคาของมันต้องพุ่งขึ้น 39,900% เป็น 1,600 ดอลลาร์ และทำให้มูลค่าตลาดสูงกว่า 70 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบ ทองคำมีมูลค่าตลาดราว 23.1 ล้านล้านดอลลาร์, Bitcoin อยู่ที่ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ และ Ethereum ราว 461 พันล้านดอลลาร์
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่ XRP จะก้าวขึ้นแซงสินทรัพย์ชั้นนำเหล่านี้และกลายเป็นคริปโทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก แม้ว่าในทศวรรษหน้าราคาของ XRP อาจคงที่และค่อย ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหาก ETF ได้รับอนุมัติและสามารถขยายระบบนิเวศนักพัฒนาได้ แต่ผู้ลงทุนไม่ควรคาดหวังว่าจะได้กำไรระดับเศรษฐีจากมันอีก
เฝ้าติดตามราคา XRP อย่างใกล้ชิดด้วย Best Wallet
Best Wallet คือกระเป๋าเงินคริปโตที่ครบเครื่องและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจัดการสินทรัพย์คริปโตในแอปเดียว สามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเหรียญได้ทันที รองรับมากกว่า 50 เชน และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายกว่า 200 แห่ง ทำให้คุณเข้าถึงโอกาสทางการเงินในโลก DeFi ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนี้ Best Wallet ยังมาพร้อมฟีเจอร์สเตคกิ้งแบบอัตโนมัติ ช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลายแพลตฟอร์มดังอย่าง Rocket Pool และ Lido โดยไม่ต้องยุ่งยากเลือกเอง ยังมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น iGaming hub ที่เปิดโอกาสให้ฝากถอนผ่านแพลตฟอร์มเกมพร้อมสิทธิพิเศษอย่าง loot boxes และ free spins เพิ่มความสนุกและมูลค่าให้ผู้ใช้มากขึ้นอีกด้วย
บริหารพอร์ต XRP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Best Wallet ช่วยให้คุณติดตามและจัดการ XRP ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมฟังก์ชันการซื้อขายและการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศ Web3
ค้นหาแนวทางการจัดการคริปโตที่เหมาะกับคุณผ่าน Best Walletดาวน์โหลดแอพ Best Wallet
