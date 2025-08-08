SBI Holdings ยืนยันเปิด Bitcoin-XRP ETF ในญี่ปุ่น ดันราคา XRP ลุ้นแตะ $100
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจาก SBI Holdings บริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ประกาศแผนการเปิดตัวกองทุน ETF ที่จะลงทุนใน Bitcoin (BTC) และ XRP พร้อมกันเป็นครั้งแรก ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคา XRP ดีดตัวขึ้นทันที และจุดประกายความหวังให้กับนักลงทุนว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่ที่สำคัญสำหรับทั้งสองเหรียญ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับ XRP แต่ยังเป็นการตอกย้ำสถานะของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินให้การยอมรับในตลาดเอเชีย
วิเคราะห์ Bitcoin-XRP ETF จาก SBI Holdings เขย่าตลาดญี่ปุ่น
SBI Holdings ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่บริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ในญี่ปุ่น ได้เปิดเผยแผนการจัดตั้งกองทุน ETF สองประเภท โดยกองทุนที่น่าจับตาที่สุดคือ ‘Bitcoin and XRP ETF’ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงสองสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำอย่าง Bitcoin และ XRP ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับการกำกับดูแล การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับคริปโตในวงกว้างมากขึ้นในระบบการเงินของญี่ปุ่น
สำหรับ Bitcoin การมีชื่ออยู่ในกองทุน ETF ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่าง SBI Holdings ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและสถานะในฐานะ ‘ทองคำดิจิทัล’ ที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกให้ความสนใจ การเกิดขึ้นของ Bitcoin-XRP ETF ในญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มช่องทางการลงทุนและดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ตลาด Bitcoin ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพของราคาในระยะยาว และเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่า Bitcoin ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์การลงทุนสมัยใหม่ไปแล้ว
ในขณะเดียวกัน นี่คือข่าวดีครั้งใหญ่สำหรับ XRP การถูกรวมอยู่ใน ETF เคียงข้าง Bitcoin จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเปิดประตูสู่กลุ่มนักลงทุนสถาบันในญี่ปุ่นที่ไม่เคยเข้าถึง XRP มาก่อน ปัจจัยนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขายและอุปสงค์สำหรับ XRP อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นที่ตลาดรอคอยมานาน เพื่อผลักดันให้ราคา XRP ก้าวข้ามแนวต้านสำคัญและสร้างฐานราคาใหม่ที่สูงขึ้น
คาดการณ์ราคา XRP และ Bitcoin หลังข่าวใหญ่ ETF
หลังจากการประกาศข่าว ราคา XRP ได้ตอบสนองในเชิงบวกทันที โดยพุ่งผ่านแนวต้านสำคัญที่ 3.05 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์มองว่าหากราคาสามารถยืนเหนือระดับเกิน 3.10 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง และมีโอกาสผลักดันให้ราคา XRP พุ่งขึ้นไปสู่เป้าหมายระยะสั้นที่ 3.30 ดอลลาร์ได้รวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ระดับนี้แล้ว
สำหรับนักลงทุนที่มองการณ์ไกล การวิเคราะห์แนวโน้มในระยะยาวยิ่งมีความสำคัญ ซึ่งมีบทวิเคราะห์แนวโน้มราคา XRP ปี 2025-2030 ที่น่าสนใจให้ศึกษาเพิ่มเติม
ส่วนเป้าหมายราคาที่หลายคนพูดถึงอย่าง 100 ดอลลาร์สำหรับ XRP นั้น แม้จะยังดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและต้องใช้เวลา แต่ข่าวการเปิดตัว Bitcoin-XRP ETF ในญี่ปุ่นถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้เป้าหมายนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป การยอมรับจากสถาบันการเงินจะสร้างคลื่นความเชื่อมั่นระลอกใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินมูลค่าของ XRP ใหม่ทั้งหมดในระยะยาว นักลงทุนต่างจับตาดูว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ 100 ดอลลาร์หรือไม่
นอกจากการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว เทคโนโลยี AI ก็เริ่มมีบทบาทในการคาดการณ์ราคาเช่นกัน โดยมีการใช้ AI ทำนายอนาคตของ XRP และ Altcoin อื่นๆ ที่น่าจับตามอง
ด้านของ Bitcoin แม้ข่าวนี้จะเน้นไปที่ XRP เป็นหลัก แต่ก็ส่งผลบวกต่อภาพรวมของ Bitcoin เช่นกัน การมีผลิตภัณฑ์ ETF ที่หลากหลายมากขึ้นในตลาดโลก โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจสำคัญอย่างญี่ปุ่น เป็นการยืนยันถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากฝั่งสถาบัน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยหนุนราคา Bitcoin ในปัจจุบัน แต่ยังสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทำให้นักลงทุนมั่นใจในการถือครอง Bitcoin ในระยะยาวมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของ Bitcoin ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์แนวโน้มราคา Bitcoin ในระยะยาวที่ชี้ถึงศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การประกาศเปิดตัว Bitcoin-XRP ETF โดย SBI Holdings ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อราคาของ XRP และ Bitcoin ในระยะสั้น แต่ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับสถาบันที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นตัวจุดชนวนสำคัญที่เปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาด และเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับวงจรขาขึ้นครั้งต่อไปของทั้ง XRP และ Bitcoin ที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจในศักยภาพของ Bitcoin และ XRP สามารถเรียนรู้วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น และอ่าน วิธีซื้อเหรียญ XRP สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งให้ข้อมูลทีละขั้นตอนอย่างละเอียด
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2025
- การโหวต SEC จะจุดไฟให้ XRP พุ่ง หรือเปิดฉากแรงขาย? ขณะ BTC แตะ $115K
- ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”