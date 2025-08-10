BTC $118,590.30 1.57%
XRP ข่าวล่าสุด

XRP ลุ้นแตะ $11 หลังเกิดสัญญาณ Bull Triangle

Ripple XRP
อัปเดตล่าสุด: 
XRP ราคา ในอนาคต

XRP ของ Ripple เริ่มมีสัญญาณบวกหลังจากเคลื่อนไหวในกรอบแคบมาหลายเดือน นักวิเคราะห์คริปโตเผยคาดการณ์ราคาล่าสุดที่ชี้ว่าราคาเหรียญอาจพุ่งแตะ 11 ดอลลาร์ โดยอ้างอิงจากรูปแบบกราฟ Bull Triangle บนไทม์เฟรมรายสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่กำลังสะสมตัวและอาจส่งผลให้ราคาทะยานขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะหลังปิดคดีระหว่าง Ripple และ SEC

เจาะลึกสัญญาณ Bull Triangle ของ XRP: โอกาสพุ่งสู่เป้าหมายใหม่

จากการวิเคราะห์กราฟราคาของเหรียญ Ripple ในไทม์เฟรมรายสัปดาห์ พบว่าเหรียญได้เคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมกระทิง (Bull Triangle Pattern) มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว รูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ราคามีการแกว่งตัวในกรอบที่แคบลงเรื่อยๆ จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ราคาได้ทะลุกรอบแนวต้านด้านบนของสามเหลี่ยมขึ้นมาได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นสัญญาณการซื้อที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุน

การทะลุแนวต้านครั้งสำคัญนี้ได้ผลักดันให้ราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ 3.38 ดอลลาร์ ก่อนจะย่อตัวลงมาเล็กน้อยและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3.20 ดอลลาร์ในปัจจุบัน นักวิเคราะห์มองว่าการย่อตัวนี้เป็นเพียงการพักฐานเพื่อสะสมกำลังมากกว่าจะเป็นการกลับตัวเป็นขาลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของสินทรัพย์ที่เพิ่งมีการ breakout อย่างรุนแรง

การที่ราคา Ripple สามารถยืนเหนือแนวต้านที่เคยเป็นกรอบบนของสามเหลี่ยมได้นั้น ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในรอบนี้

โครงสร้างทางเทคนิคของ XRP ในปัจจุบันค่อนข้างชัดเจน คือมันผ่านช่วงการบีบอัดตัวมาอย่างยาวนาน (long compression phase) เกิดการทะลุกรอบ (breakout) และตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแรกของการสร้างฐานราคาใหม่หลังการ breakout (post-breakout consolidation)

วิเคราะห์เป้าราคา & แนวรับที่ต้องจับตา

เมื่อพิจารณาเป้าหมายราคาโดยใช้เครื่องมือ Fibonacci extension จากรอบการขึ้นครั้งใหญ่ล่าสุด พบว่าแนวต้านสำคัญด่านแรกที่ราคา Ripple จะต้องเผชิญคือบริเวณ 3.40 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ 1.0 extension หากราคาสามารถทะลุผ่านระดับนี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งและมีปริมาณการซื้อขายสนับสนุน โอกาสที่จะได้เห็นราคาพุ่งต่อไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 5.75 ดอลลาร์ก็มีความเป็นไปได้สูง

เป้าหมายสูงสุดที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตามองและพูดถึงกันอย่างกว้างขวางคือระดับ 11.20 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ 1.618 Fibonacci extension หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘อัตราส่วนทองคำ’ (Golden Ratio) หากราคา Ripple สามารถไปถึงจุดนั้นได้จริง การคาดการณ์ที่เคยดูเหมือนไกลเกินเอื้อมก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมาทันที

อย่างไรก็ตาม ในด้านการบริหารความเสี่ยง นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาดูแนวรับหลักที่บริเวณ 2.25 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นระดับ 0.786 Fibonacci retracement อีกด้วย

หากราคาเหรียญไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้และร่วงหลุดลงไป อาจทำให้ภาพรวมขาขึ้นทั้งหมดเสียไป และอาจนำไปสู่การกลับลงไปทดสอบแนวรับที่ 1.63 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่ง 1.29 ดอลลาร์ได้ ดังนั้น ราคาต้องยืนเหนือ 3.40 ดอลลาร์ให้ได้ จึงจะเป็นกุญแจสำคัญสู่เป้าหมาย 11 ดอลลาร์

Snorter Token ($SNORT): อีกหนึ่งโอกาสในตลาด Altcoin สำหรับผู้ที่ต้องการตัวช่วยเทรด

Snorter (SNORT) เหรียญ Altcoin สำหรับคนที่มองว่าการอ่านกราฟ XRP หรือค้นหาเหรียญดีๆ เองเป็นเรื่องยุ่งยาก

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ XRP ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนอาจกังวลว่าการอ่านกราฟเชิงเทคนิคและการตามหาเหรียญที่มีโอกาสเติบโตสูงนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ทำให้เหรียญที่มีบอทเทรดได้รับความนิยม โดยเฉพาะ Snorter Token ($SNORT) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะ Meme coin ที่มีประโยชน์ใช้สอยจริงผ่านระบบเทรดบน Telegram

Snorter Bot คือระบบเทรดอัจฉริยะที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดสาย degen โดยเฉพาะ ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ swap, snipe, stop-loss ไปจนถึง copy-trade ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้โดยตรงผ่านแอป Telegram

จุดเด่นของโปรเจกต์นี้คือ ความเร็วในการทำธุรกรรมระดับเสี้ยววินาที บนเครือข่าย Solana ด้วยการใช้ custom RPC ส่วนตัว และค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าคู่แข่ง โดยผู้ที่ถือโทเค็น $SNORT จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 0.85% เท่านั้น

ความน่าสนใจของ Snorter คือการระดมทุนแบบ Fair Launch ที่โปร่งใส โดยไม่พึ่งพา VC หรือให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนรายใหญ่ ทำให้โปรเจกต์เติบโตจากคอมมูนิตี้อย่างแท้จริง และล่าสุดสามารถระดมทุนในช่วง presale ไปได้แล้วกว่า $2.95M ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อโปรเจกต์นี้ ในขณะที่ตลาด trading bot คาดว่าจะเติบโตจาก 4.16 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2024 ไปสู่ 1.54 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2033 Snorter จึงเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ได้มีแค่กระแส แต่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและน่าจับตาอย่างยิ่ง

สรุป: สัญญาณกระทิงของ XRP ชัดเจน แต่ตลาดยังคงต้องระมัดระวัง

โดยสรุป สัญญาณทางเทคนิคจากรูปแบบ Bull Triangle ได้สร้างมุมมองเชิงบวกให้กับอนาคตของราคาเหรียญ Ripple อย่างมีนัยสำคัญ การคาดการณ์เป้าหมายที่ระดับ 11 ดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป แต่มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของแนวโน้มขาขึ้นนี้ขึ้นอยู่กับว่าราคา Ripple จะสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3.40 ดอลลาร์ไปได้หรือไม่ นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนต่อไป

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

