XRP ทรงตัวเหนือ $3.15 สะสมพลังลุ้นทะลุแนวต้าน $3.20
ราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ บริเวณ $3.15 หลังจากที่การฟื้นตัวในช่วงต้นเดือนสิงหาคมต้องหยุดชะงักลงจากแรงขายที่แข็งแกร่ง ทำให้ภาพรวมในระยะสั้นกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ขายอีกครั้ง สถานการณ์ปัจจุบันของ XRP ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่านี่เป็นเพียงการย่อตัวเพื่อสะสมกำลังตามปกติ หรือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานที่ลึกกว่าเดิม การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินทิศทางต่อไปของ XRP
ในขณะที่ภาพรวมระยะสั้นยังคงมีความไม่แน่นอน นักวิเคราะห์บางส่วนได้ชี้ให้เห็นถึง การเกิดสัญญาณ Bull Triangle ครั้งใหญ่ของ XRP ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะยาว
วิเคราะห์ XRP จ่อทดสอบแนวต้าน $3.20 สัญญาณเทคนิคหนุน
จากการวิเคราะห์กราฟราคา XRP ได้หลุดแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ที่เคยเป็นแนวรับมาตลอดช่วงต้นเดือนสิงหาคม และทุกครั้งที่ราคาพยายามฟื้นตัวกลับถูกปฏิเสธที่บริเวณโซนอุปทาน (Supply Zone) สำคัญในช่วง $3.20 ถึง $3.30 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ยืนยันการเปลี่ยนทิศทางของโมเมนตัมอย่างชัดเจน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ยิ่งตอกย้ำการสูญเสียโมเมนตัมของ XRP ในกราฟรายชั่วโมง ราคาได้เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA-20 ที่ $3.1686, EMA-50 ที่ $3.1957 และ EMA-100 ที่ $3.1946 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ตัดลงต่ำกว่าเส้นระยะยาว ก่อตัวเป็นกลุ่มแนวต้านไดนามิกที่หนาแน่นบริเวณต่ำกว่า $3.20 การที่ราคา XRP จะกลับมาเป็นบวกได้นั้น จำเป็นต้องทะลุและยืนเหนือแนวต้านสำคัญนี้ให้ได้ก่อน
ตราบใดที่ราคา XRP ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ $3.1607 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซน $3.19-$3.20 ได้ ทิศทางของราคาก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปหาแนวรับถัดไป การทะลุผ่านโซนดังกล่าวจึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญสำหรับฝั่งผู้ซื้อ
แนวรับ XRP หนุนเสถียรภาพ ราคายังได้แรงหนุนจากข่าวบวก
สำหรับแนวรับสำคัญของ XRP ที่ต้องจับตามีอยู่ 2 โซนหลัก โซนแรกคือบริเวณ $3.06 ถึง $3.10 ซึ่งเป็นด่านแรกที่ฝั่งผู้ซื้อต้องพยายามป้องกันไว้เพื่อไม่ให้ภาพรวมเสียไปมากกว่านี้ หากแนวรับแรกนี้ไม่สามารถต้านทานแรงขายได้ อาจเปิดทางให้ราคา XRP ร่วงลงไปทดสอบแนวรับที่ลึกขึ้นในโซน $2.95 ถึง $3.02 ได้
ข้อมูลจาก On-chain ยังชี้ให้เห็นถึง Netflow ที่เป็นบวก ซึ่งหมายความว่ามีจำนวนเหรียญ XRP ถูกโอนเข้ามาในกระดานเทรดมากขึ้น สิ่งนี้อาจสร้างแรงกดดันด้านการขายต่อไปในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของ XRP ยังคงแข็งแกร่ง จากการที่คดีความกับ SEC ได้สิ้นสุดลง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน ประกอบกับกระแสข่าวการเก็งกำไรเกี่ยวกับ Spot XRP ETF ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้อาจช่วยจำกัดการปรับตัวลงของราคา XRP และทำให้การย่อตัวเป็นไปอย่างจำกัด หากบรรยากาศตลาดคริปโตโดยรวมยังคงเป็นบวก
ความคืบหน้าล่าสุดในประเด็นนี้คือ การยุติข้อพิพาททางกฎหมายของ SEC และ Ripple ซึ่งส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและราคาเหรียญโดยตรง
นอกจากนี้ กระแสข่าวเกี่ยวกับ ETF ก็มีความชัดเจนมากขึ้น โดยล่าสุดมี ข่าวการเปิดตัว Bitcoin-XRP ETF ในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันราคาในอนาคต
แนวต้าน $3.20 คือด่านชี้ชะตา XRP ก่อนเปิดทางขาขึ้น
โดยสรุป สถานการณ์ของ XRP ในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ราคาเผชิญกับแรงกดดันจากการขายที่แนวต้านสำคัญบริเวณ $3.20 และยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญทั้งหมด ทิศทางระยะสั้นของ XRP จะขึ้นอยู่กับว่าฝั่งผู้ซื้อจะสามารถรวบรวมกำลังเพื่อทะลุแนวต้านนี้ไปได้หรือไม่ หากทำสำเร็จอาจเป็นการเปิดทางไปสู่การทดสอบแนวต้านถัดไป แต่หากไม่สำเร็จ ราคา XRP อาจต้องกลับลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ $3.06-$3.10 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวยังคงดูเป็นบวก ซึ่งอาจช่วยพยุงราคาไว้ในกรณีที่เกิดการปรับฐาน
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม สามารถอ่าน บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้
Bitcoin Hyper ดาวรุ่ง Layer-2 จุดพลุตลาดคริปโต
ในขณะที่นักลงทุนกำลังวิเคราะห์ทิศทางของ XRP ตลาด Altcoin อื่นๆ ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะโปรเจกต์ Layer-2 บน Bitcoin อย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจอย่างสูง ด้วยยอดระดมทุนที่พุ่งแตะ 7 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่กี่วัน
Bitcoin Hyper คือโปรเจกต์ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) มีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ให้เป็นมากกว่าสินทรัพย์เก็บมูลค่า โดยยกระดับให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับโลก DeFi, dApps และ Meme Culture
ในการเข้าร่วม Presale ของ $HYPER เปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ และยังสามารถนำไป Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงได้ทันที ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มองหาโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตสูงในตลาดกระทิงรอบถัดไปไปยัง BTC Hyper
