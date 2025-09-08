ศึกเดือด XRP vs Ethereum! ใครจะครองเวทีคริปโตปลายปี 2025
ในปี 2025 ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังทวีความน่าสนใจ เมื่อสองเหรียญยักษ์ใหญ่อย่าง Ripple (XRP) และ Ethereum (ETH) กลายเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก โดย XRP มีการเติบโตตั้งแต่ต้นปีถึง 42% ในขณะที่ Ethereum แม้จะโตเพียง 8% แต่กลับพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงถึง 40% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การแข่งขันในช่วงสิ้นปีจึงดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ คำถามสำคัญคือ ระหว่าง XRP และ Ethereum เหรียญใดมีศักยภาพที่จะพุ่งทะยานมากกว่ากัน
ศักยภาพ XRP พุ่ง! สถาบันแห่ลงทุน ลุ้น ETF เปลี่ยนเกม
Ripple (XRP) ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นตลาดการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันโซลูชัน Payment Suite ของ Ripple สามารถเข้าถึงได้กว่า 90 ตลาดทั่วโลก และมีปริมาณการทำธุรกรรมที่ประมวลผลไปแล้วกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากล
ด้วยการยอมรับในระดับสากลที่เพิ่มขึ้นนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินแนวโน้มการเติบโตในระยะต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเหรียญนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 จากหลายบทวิเคราะห์ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งคือการเข้าซื้อกิจการ Hidden Road ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสำหรับนักลงทุนสถาบัน ด้วยมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ Ripple สามารถให้บริการแก่ลูกค้าสถาบันกว่า 300 แห่งได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้น โดยล่าสุดมีรายงานว่า XRP Futures บน CME ทำสถิติใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นในตลาดอนุพันธ์และศักยภาพของ XRP ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอนาคตของ XRP คือการอนุมัติกองทุน ETF ซึ่งขณะนี้ ก.ล.ต. สหรัฐฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอหลายฉบับ หากได้รับการอนุมัติ คาดว่าจะเกิดการไหลเข้าของเงินทุนมหาศาล โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งทะลุ 4 ดอลลาร์ และมีโอกาสไต่ระดับไปถึง 8-10 ดอลลาร์ได้เลยทีเดียว
นอกเหนือจากประเด็น ETF แล้ว ยังมีนักวิเคราะห์ที่ประเมินว่า XRP จ่อทะลุแนวต้านสำคัญและอาจมีเป้าหมายรอบใหม่ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังการเติบโตในระยะสั้น
ETH เนื้อหอมแรง! สถาบันชิงถือครอง หนุนตลาดบวก
ด้าน Ethereum (ETH) กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนปี 2025 โดยปัจจัยหลักมาจากการเกิดขึ้นของบริษัทที่ถือครอง Ethereum เป็นสินทรัพย์คงคลัง (Ethereum Treasury Companies) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของบริษัทที่ถือ Bitcoin ในลักษณะเดียวกัน ทำให้มีบริษัทหลายแห่งเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ถือครอง ETH รายใหญ่ที่สุดของโลก
ตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวโน้มนี้คือ การลงทุนล่าสุดของ ARK Invest ใน BitMine ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการลงทุนชั้นนำต่อระบบนิเวศของ Ethereum
สถานะของ Ethereum ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานหลักของ Web3 ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ซึ่งได้พัฒนาโซลูชันสำหรับองค์กรบนเครือข่าย Ethereum ในชื่อ Quorum มาตั้งแต่ปี 2017 และยังคงขยายบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันคือ กองทุน Ethereum ETF ทั้ง 12 กองทุน ที่มีเงินทุนไหลเข้าแล้วกว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า Ethereum ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทุนและมีแนวโน้มเติบโตต่อไปในระยะยาว
นอกจากการไหลเข้าของเงินทุนผ่าน ETF แล้ว ราคา Ethereum ยังได้รับแรงหนุนจากเงินทุน Stablecoin ที่ไหลเข้าสู่ระบบนิเวศอย่างมหาศาล ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นสัญญาณบวกต่อราคาในอนาคต
ขณะเดียวกัน สัญญาณบวกจากข้อมูล On-chain ก็ปรากฏชัดเจนขึ้น เมื่อมีรายงานว่า Ethereum มียอดคงเหลือบนกระดานแลกเปลี่ยนติดลบครั้งแรก ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อและการสะสมเหรียญที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และอาจนำไปสู่ภาวะอุปทานช็อกในอนาคต
พลังใหม่ Bitcoin! Hyper เร่งปฏิวัติ DeFi ด้วย SVM
Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังเป็นที่จับตามองในวงการคริปโต หลังสามารถระดมทุนได้กว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน ท่ามกลางกระแสความร้อนแรงของ Bitcoin และช่วง Altcoin Season ที่กำลังคึกคัก
โปรเจกต์นี้เป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่ตั้งเป้าพลิกโฉม Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้กลายเป็นแพลตฟอร์มความเร็วสูงสำหรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) เสริมความปลอดภัย และรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และ API
จุดเด่นที่ใช้งานได้ทันที ได้แก่ การสร้าง Meme Coin, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, โอนเงินขนาดเล็ก และเชื่อมโยงผู้ใช้ Solana เข้าสู่โลกของ Bitcoin Layer-2 พร้อมระบบ Cross-Chain Bridge ที่รองรับ BTC, ETH และ SOL ขณะเดียวกัน โทเค็น $HYPER ยังมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ทั้งเป็นค่า Gas, ใช้งาน dApps และร่วมกำกับดูแลผ่าน DAO โดยผู้ถือจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ BTC ด้วย
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramไปยัง Bitcoin Hyper