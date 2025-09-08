BTC $111,950.49 0.58%
ETH $4,322.42 0.32%
SOL $214.36 5.15%
PEPE $0.000010 2.34%
SHIB $0.000012 2.46%
BNB $876.94 0.48%
DOGE $0.23 6.59%
XRP $2.94 3.85%
Cryptonews ข่าว Ethereum

ศึกเดือด XRP vs Ethereum! ใครจะครองเวทีคริปโตปลายปี 2025

Ethereum XRP
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ศึกเดือด XRP vs Ethereum! ใครจะครองเวทีคริปโตปลายปี 2025

ในปี 2025 ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังทวีความน่าสนใจ เมื่อสองเหรียญยักษ์ใหญ่อย่าง Ripple (XRP) และ Ethereum (ETH) กลายเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก โดย XRP มีการเติบโตตั้งแต่ต้นปีถึง 42% ในขณะที่ Ethereum แม้จะโตเพียง 8% แต่กลับพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงถึง 40% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การแข่งขันในช่วงสิ้นปีจึงดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ คำถามสำคัญคือ ระหว่าง XRP และ Ethereum เหรียญใดมีศักยภาพที่จะพุ่งทะยานมากกว่ากัน

ศักยภาพ XRP พุ่ง! สถาบันแห่ลงทุน ลุ้น ETF เปลี่ยนเกม

Ripple (XRP) ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นตลาดการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันโซลูชัน Payment Suite ของ Ripple สามารถเข้าถึงได้กว่า 90 ตลาดทั่วโลก และมีปริมาณการทำธุรกรรมที่ประมวลผลไปแล้วกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากล

24h7d30d1yAll time

ด้วยการยอมรับในระดับสากลที่เพิ่มขึ้นนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินแนวโน้มการเติบโตในระยะต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเหรียญนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 จากหลายบทวิเคราะห์ทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งคือการเข้าซื้อกิจการ Hidden Road ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสำหรับนักลงทุนสถาบัน ด้วยมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ Ripple สามารถให้บริการแก่ลูกค้าสถาบันกว่า 300 แห่งได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ

การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้น โดยล่าสุดมีรายงานว่า XRP Futures บน CME ทำสถิติใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นในตลาดอนุพันธ์และศักยภาพของ XRP ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอนาคตของ XRP คือการอนุมัติกองทุน ETF ซึ่งขณะนี้ ก.ล.ต. สหรัฐฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอหลายฉบับ หากได้รับการอนุมัติ คาดว่าจะเกิดการไหลเข้าของเงินทุนมหาศาล โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งทะลุ 4 ดอลลาร์ และมีโอกาสไต่ระดับไปถึง 8-10 ดอลลาร์ได้เลยทีเดียว

นอกเหนือจากประเด็น ETF แล้ว ยังมีนักวิเคราะห์ที่ประเมินว่า XRP จ่อทะลุแนวต้านสำคัญและอาจมีเป้าหมายรอบใหม่ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังการเติบโตในระยะสั้น

ETH เนื้อหอมแรง! สถาบันชิงถือครอง หนุนตลาดบวก

ด้าน Ethereum (ETH) กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนปี 2025 โดยปัจจัยหลักมาจากการเกิดขึ้นของบริษัทที่ถือครอง Ethereum เป็นสินทรัพย์คงคลัง (Ethereum Treasury Companies) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของบริษัทที่ถือ Bitcoin ในลักษณะเดียวกัน ทำให้มีบริษัทหลายแห่งเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ถือครอง ETH รายใหญ่ที่สุดของโลก

24h7d30d1yAll time

ตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวโน้มนี้คือ การลงทุนล่าสุดของ ARK Invest ใน BitMine ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการลงทุนชั้นนำต่อระบบนิเวศของ Ethereum

สถานะของ Ethereum ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานหลักของ Web3 ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ซึ่งได้พัฒนาโซลูชันสำหรับองค์กรบนเครือข่าย Ethereum ในชื่อ Quorum มาตั้งแต่ปี 2017 และยังคงขยายบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันคือ กองทุน Ethereum ETF ทั้ง 12 กองทุน ที่มีเงินทุนไหลเข้าแล้วกว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า Ethereum ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทุนและมีแนวโน้มเติบโตต่อไปในระยะยาว

นอกจากการไหลเข้าของเงินทุนผ่าน ETF แล้ว ราคา Ethereum ยังได้รับแรงหนุนจากเงินทุน Stablecoin ที่ไหลเข้าสู่ระบบนิเวศอย่างมหาศาล ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นสัญญาณบวกต่อราคาในอนาคต

ขณะเดียวกัน สัญญาณบวกจากข้อมูล On-chain ก็ปรากฏชัดเจนขึ้น เมื่อมีรายงานว่า Ethereum มียอดคงเหลือบนกระดานแลกเปลี่ยนติดลบครั้งแรก ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อและการสะสมเหรียญที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และอาจนำไปสู่ภาวะอุปทานช็อกในอนาคต

พลังใหม่ Bitcoin! Hyper เร่งปฏิวัติ DeFi ด้วย SVM

Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังเป็นที่จับตามองในวงการคริปโต หลังสามารถระดมทุนได้กว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน ท่ามกลางกระแสความร้อนแรงของ Bitcoin และช่วง Altcoin Season ที่กำลังคึกคัก

โปรเจกต์นี้เป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่ตั้งเป้าพลิกโฉม Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้กลายเป็นแพลตฟอร์มความเร็วสูงสำหรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) เสริมความปลอดภัย และรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และ API

Bitcoin Hyper

จุดเด่นที่ใช้งานได้ทันที ได้แก่ การสร้าง Meme Coin, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, โอนเงินขนาดเล็ก และเชื่อมโยงผู้ใช้ Solana เข้าสู่โลกของ Bitcoin Layer-2 พร้อมระบบ Cross-Chain Bridge ที่รองรับ BTC, ETH และ SOL ขณะเดียวกัน โทเค็น $HYPER ยังมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ทั้งเป็นค่า Gas, ใช้งาน dApps และร่วมกำกับดูแลผ่าน DAO โดยผู้ถือจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ BTC ด้วย

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,067,744,144,394
2.79
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวการเงิน
ตระกูลทรัมป์รวยพุ่ง! ABTC-WLFI ดันทรัพย์สินเพิ่ม $1.3 พันล้าน
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-08 17:56:24
XRP ข่าวล่าสุด
AI จีนชี้เป้า! XRP ลุ้นทะยานแตะ $5 หาก ETF ผ่านฉลุย
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-08 17:24:43
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า