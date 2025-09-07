BTC $111,093.96 0.28%
Ripple ภูมิใจ! XRP Futures สร้างสถิติใหม่บน CME ทะลุพันล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 3 เดือนครึ่ง

XRP
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
เหรียญ XRP เรืองแสงลอยเหนืออาคาร CME อย่างยิ่งใหญ่

XRP เพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่หลายคนไม่คาดคิด เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สของ XRP บนตลาด CME สามารถทำยอด มูลค่า Open Interest ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ ได้ภายในเวลาเพียงสามเดือนเศษ เร็วกว่าทั้ง Bitcoin, Ethereum และแม้แต่ Solana ด้วยซ้ำ การก้าวเข้าสู่ “ชมรมพันล้านดอลลาร์” ของ XRP ถือเป็นการยืนยันสถานะในฐานะหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ที่นักลงทุนสถาบันเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจัง

CME ออกมายืนยันตัวเลขนี้ช่วงปลายเดือนสิงหาคม พร้อมเผยว่ามูลค่า Open Interest รวมของคริปโตฟิวเจอร์สทั้งหมดแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 36,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. โดยมาจากปริมาณซื้อขายมหาศาลกว่า 313.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่อ XRP

ฟิวเจอร์สของ XRP ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อ 19 พฤษภาคม 2025 ใช้เวลาไม่นานก็พุ่งทะลุพันล้านดอลลาร์ ขณะที่ BTC, ETH และ SOL ต้องใช้เวลานานกว่านั้นมาก ความเร็วนี้สะท้อนถึง ความต้องการจากสถาบันการเงิน ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สัญญาฟิวเจอร์สเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายใหญ่สามารถป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรได้โดยไม่จำเป็นต้องถือโทเคนจริง ๆ ตั้งแต่เปิดตัวมา มีการซื้อขายแล้วกว่า 316,000 สัญญา XRP Futures คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13.7 พันล้านดอลลาร์ แต่สิ่งที่น่าจับตาคือ ราคาสpotของ XRP ยังยืนอยู่ต่ำกว่า 2.90 ดอลลาร์ ทำให้นักวิเคราะห์ตั้งคำถามว่า XRP จะไปถึง 5.25 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากแรงเก็งกำไรและการยอมรับจากสถาบันยังคงเดินหน้าต่อ

เสียงจาก Brad Garlinghouse

Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ไม่พลาดที่จะออกมาแสดงความเห็น โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา เขารีโพสต์ประกาศจาก CME พร้อมชี้ว่า:

“XRP Futures เป็นสัญญาที่เร็วที่สุดที่แตะมูลค่า Open Interest 1 พันล้านดอลลาร์ ใช้เวลาเพียงสามเดือนเศษเท่านั้น”

แม้เขาจะไม่ได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวด้านราคา หรือความคืบหน้าเรื่องการอนุมัติ ETF Spot ในสหรัฐฯ แต่ชัดเจนว่า Garlinghouse ต้องการสื่อสารถึงความ เติบโตและการยอมรับในระดับสถาบัน มากกว่าจะเน้นกระแสการปั๊มราคาในระยะสั้น ทั้งนี้ ยังมีการคาดการณ์จาก AI ชื่อดังอย่าง Gemini AI ที่ชี้ว่า XRP ลุ้นทำนิวไฮปี 2025 ซึ่งเป็นมุมมองที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มองระยะยาว

ความเห็นที่แตกแยกในชุมชน XRP

ข่าวความสำเร็จครั้งนี้ยังคงสร้างเสียงวิจารณ์ที่หลากหลาย ฝั่งกระทิงบนแพลตฟอร์ม X มองว่าเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสถาบันการเงินกำลังหันมาให้ความสำคัญกับ XRP และบางคนถึงขั้นเชื่อว่าหากการยอมรับขยายตัวต่อไป อุปทานในตลาดอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ในทางกลับกัน ฝั่งที่ยังสงสัยก็มองต่างออกไป นักวิเคราะห์บางราย เช่น Charley Crypto ตั้งคำถามว่าทำไมราคายังไม่สามารถทะยานขึ้น ทั้ง ๆ ที่ฟิวเจอร์สกำลังร้อนแรง นอกจากนี้ การอนุมัติ ETF ก็ยังคงอยู่ในขั้นรอคอย ขณะที่การใช้งานจริงของ XRP ในโลกความเป็นจริงยังไม่ได้เติบโตตามที่คาดหวัง

ท้ายที่สุดแล้ว แม้การทำสถิติทะลุพันล้านดอลลาร์จะเป็นสิ่งที่ควรฉลอง แต่สิ่งสำคัญคือ XRP จะสามารถแปลงความสนใจจากนักลงทุนสถาบันให้กลายเป็นการใช้งานจริงและความต้องการแท้จริงได้หรือไม่ สำหรับผู้ที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ XRP ยังคงเป็นชื่อที่ไม่ควรถูกมองข้ามในกระดาน

Pepenode โอกาสใหม่ท่ามกลางกระแส Altcoin Season

หลังจากที่ XRP Futures ทำสถิติ Open Interest ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว นักลงทุนเริ่มมองหาโปรเจกต์ที่จะได้อานิสงส์จากกระแสเงินทุนในตลาด Altcoin หนึ่งในนั้นคือ Pepenode ที่ถูกจับตาในฐานะ เหรียญใหม่ มาพร้อมโมเดล “Mine-to-Earn” ที่สร้างการมีส่วนร่วมต่อเนื่อง แตกต่างจากมีมคอยน์ทั่วไปที่พึ่งพาแต่กระแสระยะสั้น

ขณะเดียวกัน Ethereum ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ และกระแสสถาบันเข้ามาลงทุนมากขึ้น กำลังเป็นตัวเร่งสำคัญให้เกิดการหมุนเวียนทุนเข้าสู่โทเคนศักยภาพสูง Pepenode จึงอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลไกเผาโทเคนกว่า 70% ที่กดดันอุปทาน ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ก่อนตลาดจะเข้าสู่ช่วงพุ่งแรงเต็มที่

จุดแข็งของ Pepenode คือผู้ลงทุนสามารถเข้าร่วมขุดและ Staking ได้ตั้งแต่ช่วงพรีเซล ต่างจากโปรเจกต์ที่ต้องรอการใช้งานจริง นักวิเคราะห์ยังคาดว่า Pepenode อาจสร้างผลตอบแทนระดับ 10x ถึง 1,000x หาก Altcoin Season รอบนี้เกิดขึ้นจริง จึงไม่น่าแปลกที่ Pepenode ถูกยกให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์เด่นที่นักลงทุนคริปโตจับตาในปีนี้

ไปที่เว็บไซต์พรีเซลของ Pepenode

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
