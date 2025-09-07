BTC $111,259.34 0.87%
ARK Invest ทุ่ม 23.5 ล้าน! เดิมพัน Ethereum ผ่าน BitMine

ARK Invest ทุ่ม 23.5 ล้าน! เดิมพัน Ethereum ผ่าน BitMine

ARK Invest กองทุนชื่อดังนำโดย Cathie Wood สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในตลาดคริปโตอีกครั้ง ด้วยการทุ่มเงินกว่า 23.5 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อหุ้นของ BitMine Immersion Technologies และ Bullish ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Ethereum (ETH) ทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่ออนาคตของเหรียญคริปโตอันดับสองของโลก

การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณอะไรถึงนักลงทุน และทำไม Ether ถึงกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับกองทุนยักษ์ใหญ่

วิเคราะห์เบื้องหลัง ARK Invest เดิมพันครั้งใหญ่กับ Ethereum

จากเอกสารการซื้อขายล่าสุด ARK Invest ได้เข้าซื้อหุ้น BitMine (BMNR) จำนวน 387,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ และหุ้น Bullish (BLSH) อีก 144,000 หุ้น มูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์

หุ้นเหล่านี้ถูกกระจายเข้าไปใน 3 กองทุน ETF หลักของบริษัท ได้แก่ ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) และ ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ซึ่งเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลหลักที่ทำให้การลงทุนครั้งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับ ETH คือการที่ BitMine เป็นหนึ่งในผู้ถือครอง ETH รายใหญ่ของโลก โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน บริษัทได้เข้าซื้อ Ethereum เพิ่มอีก 80,000 ETH คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 358 ล้านดอลลาร์จาก Galaxy Digital และ FalconX

ดังนั้น การที่ ARK Invest เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน BitMine จึงเปรียบเสมือนการเดิมพันครั้งใหญ่ในศักยภาพการเติบโตของ ETH ผ่านบริษัทตัวกลางนั่นเอง

ข้อมูลจาก CoinGecko เปิดเผยว่า ปัจจุบัน BitMine ถือครอง Ether มากถึง 1.86 ล้าน ETH ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 8.02 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 1.547% ของอุปทาน ETH ทั้งหมดในระบบ

ตัวเลขมหาศาลนี้ทำให้ BitMine กลายเป็น ‘วาฬ’ ตัวสำคัญในระบบนิเวศของ Ethereum และทำให้การลงทุนของ ARK Invest ในครั้งนี้มีความน่าจับตามองเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ติดตามทิศทางราคาของ ETH

จับตา BitMine และ Bullish: หุ้นตัวกลางสู่โลกคริปโตของ ARK Invest

แม้ว่าหุ้น BitMine (BMNR) จะมีการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 135 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 42.04 ดอลลาร์ แต่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) ก็ยังคงน่าประทับใจ โดยพุ่งสูงถึง 479.86% ตามข้อมูลจาก Yahoo Finance ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของบริษัทในระยะยาว และเป็นเหตุผลว่าทำไม ARK ถึงยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน Bullish (BLSH) ซึ่งเป็นเจ้าของ CoinDesk และดำเนินธุรกิจกระดานเทรดคริปโตที่ได้รับการกำกับดูแลในหลายประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจ โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการระดมทุน IPO ไปกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ และการมีสถานะที่ถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลสำคัญๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับกองทุนสถาบันในการเข้าถึงตลาดคริปโต

นอกเหนือจาก BitMine และ Bullish แล้ว พอร์ตการลงทุนของ ARK Invest ยังแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเข้าถึงโลกคริปโตผ่านบริษัทมหาชนอื่นๆ ด้วย เช่น Coinbase, Robinhood และ Block (เดิมคือ Square) การลงทุนที่หลากหลายเหล่านี้สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม ซึ่งมี ETH เป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญ

Maxi Doge สร้างโอกาส ลงทุน Ethereum ยุคใหม่

Ethereum เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่รองรับโทเค็นหลากหลาย รวมถึงเหรียญ meme ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่าง Shiba Inu และเหรียญมีมหน้าใหม่ท้าชน Dogecoin อย่าง Maxi Doge

Maxi Doge บน X
ที่มา: X ของ Maxi Doge

Maxi Doge (MAXI) มีแนวคิดมาจากตัวละคร Doge ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและการเทรดแบบใช้เลเวอเรจสูงในตลาดกระทิง

$MAXI นำเสนอคุณค่าผ่านการเป็นโทเค็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของ Maxi Doge ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและพลังในการขับเคลื่อนตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนและการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมมีม และเน้นย้ำถึงความพยายามและความทุ่มเทในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในโลกคริปโตเคอร์เรนซี

การออกแบบของ Maxi Doge สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างความบันเทิงและเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาโทเค็นที่มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge หรือติดตามในช่องทาง X และ Telegram

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

