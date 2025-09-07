Ethereum สร้างปรากฏการณ์ใหม่! ยอดคงเหลือติดลบบนกระดานครั้งแรก จุดชนวนกระแสราคาเตรียมพุ่งแรง
Ethereum (ETH) กำลังสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ เมื่อยอดคงเหลือบนกระดานแลกเปลี่ยนเข้าสู่ค่าติดลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หมายความว่ามีการถอนเหรียญออกจากแพลตฟอร์มมากกว่าการฝากเข้า เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุปทาน และกลายเป็นสัญญาณเชิงบวกที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจะปูทางสู่การปรับตัวขึ้นรอบใหม่ของตลาด
Ethereum Exchange Balance = Negative
นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตชื่อดัง Cas Abbe เผยข้อมูลล่าสุดว่ายอดคงเหลือ Ethereum บนกระดานแลกเปลี่ยนได้ลดลงสู่แดนลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เขามองว่านี่คือสัญญาณที่สะท้อนแรงกดดันฝั่งขายที่เบาบางลง พร้อมกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เช่น การที่ Ethereum มีค่า Open Interest เฉียด ATH ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงเก็งกำไรที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
โดยปกติแล้ว ตัวเลขยอดคงเหลือบนกระดานถือเป็นหนึ่งในดัชนีที่สะท้อนพฤติกรรมของนักลงทุนได้ดีที่สุด หากยอดเพิ่มขึ้น มักหมายถึงแรงกดดันการขายที่สูงขึ้นเพราะนักเทรดกำลังย้ายเหรียญเพื่อเตรียมขาย แต่เมื่อยอดลดลง แสดงถึงการที่เหรียญถูกถอนออกไปเก็บไว้ในวอลเล็ตส่วนตัวซึ่งมีโอกาสถูกขายน้อยกว่า
กราฟจาก Abbe แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของยอดคงเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค่า Ethereum มหาศาลถูกย้ายออกจากแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ พร้อมๆ กับที่ราคาของ ETH ขยับเข้าใกล้เป้าหมาย $5,500 สิ่งนี้สะท้อนว่าปริมาณอุปทานที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดเริ่มตึงตัว ท่ามกลางความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
Abbe ยังย้ำด้วยว่า จุดสูงสุดของตลาดคริปโตมักเกิดขึ้นหลังจากที่มีเงินไหลกลับเข้ากระดานมากกว่าช่วงที่เหรียญไหลออก ดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่ใช่สัญญาณขายออก แต่กลับเป็นการสะสมของรายใหญ่เสียมากกว่า และนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมอง Ethereum เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
นักวิเคราะห์ชี้เป้าหมาย ETH ต่อไปที่ $7,000
ในขณะที่อุปทานบนกระดานลดต่ำลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายรายเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกต่อราคา โดย Crypto Goos หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญตลาดเผยผ่าน X ว่า Ethereum สามารถทะลุกรอบลิ่มระยะยาว (long-term wedge pattern) ที่กดดันราคามาตั้งแต่ปี 2021 ได้สำเร็จ การทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ $3,600 ทำให้แนวโน้มขาขึ้นยิ่งดูแข็งแรงขึ้น
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ETH จะเผชิญความผันผวนอย่างต่อเนื่อง แต่ Goos ยังคงมั่นใจว่าราคามีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยจากโมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิค เขาตั้งเป้าหมายถัดไปไว้ที่ระดับ $7,000 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 62% จากราคาปัจจุบันเหนือ $4,300 และหากแรงโมเมนตัมยังคงอยู่ต่อเนื่อง ราคามีสิทธิ์พุ่งไปได้ไกลกว่านั้นอีก
ในขณะเดียวกัน ข่าวการระดมทุนของ Ethereum ก็สร้างความสนใจเช่นกัน เมื่อมีรายงานว่า Etherealize ระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ โครงการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเครือข่าย แต่ยังสะท้อนถึงความต้องการใช้งานจริงในระบบนิเวศ Ethereum ที่กำลังเติบโตอีกด้วย
ดังเช่นที่ DeepSeek คาดการณ์ราคา Ethereum อาจพุ่งแรงสิ้นปี หากปัจจัยบวกทั้งหมดนี้ยังคงทำงานร่วมกัน ทั้งอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น อุปทานที่ลดลง และการพัฒนาเชิงโครงสร้างในเครือข่าย ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Ethereum กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทั่วโลก
Best Wallet ($BEST) จุดศูนย์กลางการเติบโตของ Ethereum และ DeFi ปี 2025
ในช่วงที่นักวิเคราะห์มอง Ethereum มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากอุปสงค์ที่สูงขึ้น Best Wallet กลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่ได้รับอานิสงส์โดยตรง ด้วยความสามารถรองรับกว่า 60 บล็อกเชนและเชื่อมต่อ DeFi ชั้นนำ เช่น Uniswap และ Pancakeswap ทำให้นักลงทุน ETH เข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายและการใช้งานแบบครบวงจรได้จากที่เดียว เพิ่มศักยภาพการใช้งานท่ามกลางกระแสเชิงบวกของตลาดคริปโต
ความโดดเด่นอีกประการคือ BEST Token ที่อยู่ในช่วงพรีเซล โดยมียอดระดมทุนกว่า 15 ล้านดอลลาร์และยังคงดึงดูดนักลงทุนต่อเนื่อง ด้วยสิทธิพิเศษด้านค่าธรรมเนียมที่ถูกลง การเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ก่อนใคร รวมถึงผลตอบแทนการสเตกกิ้งที่สูงกว่า 100% ต่อปี สิ่งเหล่านี้ทำให้ BEST กลายเป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่อาจเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเข้าสู่ตลาดจริงในสิ้นปี
เมื่อรวมกับฐานผู้ใช้งาน Best Wallet กว่า 500,000 ราย และระบบ Launchpad ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงโครงการใหม่ๆ ได้ก่อนตลาด ทำให้ BEST ไม่เพียงเป็นโทเค็นสำหรับผู้ใช้กระเป๋าเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมสู่การลงทุน Web3 อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้ BEST ได้รับการยกย่องว่าเป็น เหรียญใหม่มาแรง ที่กำลังสร้างกระแสในหมู่นักลงทุนคริปโตทั่วโลกเข้าไปดูที่เพจ Best Wallet Token
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม