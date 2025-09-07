BTC $111,093.96 0.28%
Ethereum สร้างปรากฏการณ์ใหม่! ยอดคงเหลือติดลบบนกระดานครั้งแรก จุดชนวนกระแสราคาเตรียมพุ่งแรง

อนุชิต แหลมสิงห์

Ethereum ไหลออกจากกระดาน สู่กระแสพุ่งแรงในจักรวาล

Ethereum (ETH) กำลังสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ เมื่อยอดคงเหลือบนกระดานแลกเปลี่ยนเข้าสู่ค่าติดลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หมายความว่ามีการถอนเหรียญออกจากแพลตฟอร์มมากกว่าการฝากเข้า เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุปทาน และกลายเป็นสัญญาณเชิงบวกที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจะปูทางสู่การปรับตัวขึ้นรอบใหม่ของตลาด

Ethereum Exchange Balance = Negative

นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตชื่อดัง Cas Abbe เผยข้อมูลล่าสุดว่ายอดคงเหลือ Ethereum บนกระดานแลกเปลี่ยนได้ลดลงสู่แดนลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เขามองว่านี่คือสัญญาณที่สะท้อนแรงกดดันฝั่งขายที่เบาบางลง พร้อมกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เช่น การที่ Ethereum มีค่า Open Interest เฉียด ATH ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงเก็งกำไรที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

โดยปกติแล้ว ตัวเลขยอดคงเหลือบนกระดานถือเป็นหนึ่งในดัชนีที่สะท้อนพฤติกรรมของนักลงทุนได้ดีที่สุด หากยอดเพิ่มขึ้น มักหมายถึงแรงกดดันการขายที่สูงขึ้นเพราะนักเทรดกำลังย้ายเหรียญเพื่อเตรียมขาย แต่เมื่อยอดลดลง แสดงถึงการที่เหรียญถูกถอนออกไปเก็บไว้ในวอลเล็ตส่วนตัวซึ่งมีโอกาสถูกขายน้อยกว่า

กราฟจาก Abbe แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของยอดคงเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค่า Ethereum มหาศาลถูกย้ายออกจากแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ พร้อมๆ กับที่ราคาของ ETH ขยับเข้าใกล้เป้าหมาย $5,500 สิ่งนี้สะท้อนว่าปริมาณอุปทานที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดเริ่มตึงตัว ท่ามกลางความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

Abbe ยังย้ำด้วยว่า จุดสูงสุดของตลาดคริปโตมักเกิดขึ้นหลังจากที่มีเงินไหลกลับเข้ากระดานมากกว่าช่วงที่เหรียญไหลออก ดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่ใช่สัญญาณขายออก แต่กลับเป็นการสะสมของรายใหญ่เสียมากกว่า และนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมอง Ethereum เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025

นักวิเคราะห์ชี้เป้าหมาย ETH ต่อไปที่ $7,000

ในขณะที่อุปทานบนกระดานลดต่ำลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายรายเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกต่อราคา โดย Crypto Goos หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญตลาดเผยผ่าน X ว่า Ethereum สามารถทะลุกรอบลิ่มระยะยาว (long-term wedge pattern) ที่กดดันราคามาตั้งแต่ปี 2021 ได้สำเร็จ การทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ $3,600 ทำให้แนวโน้มขาขึ้นยิ่งดูแข็งแรงขึ้น

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ETH จะเผชิญความผันผวนอย่างต่อเนื่อง แต่ Goos ยังคงมั่นใจว่าราคามีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยจากโมเดลการวิเคราะห์ทางเทคนิค เขาตั้งเป้าหมายถัดไปไว้ที่ระดับ $7,000 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 62% จากราคาปัจจุบันเหนือ $4,300 และหากแรงโมเมนตัมยังคงอยู่ต่อเนื่อง ราคามีสิทธิ์พุ่งไปได้ไกลกว่านั้นอีก

ในขณะเดียวกัน ข่าวการระดมทุนของ Ethereum ก็สร้างความสนใจเช่นกัน เมื่อมีรายงานว่า Etherealize ระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ โครงการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเครือข่าย แต่ยังสะท้อนถึงความต้องการใช้งานจริงในระบบนิเวศ Ethereum ที่กำลังเติบโตอีกด้วย

ดังเช่นที่ DeepSeek คาดการณ์ราคา Ethereum อาจพุ่งแรงสิ้นปี หากปัจจัยบวกทั้งหมดนี้ยังคงทำงานร่วมกัน ทั้งอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น อุปทานที่ลดลง และการพัฒนาเชิงโครงสร้างในเครือข่าย ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Ethereum กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

Best Wallet ($BEST) จุดศูนย์กลางการเติบโตของ Ethereum และ DeFi ปี 2025

ในช่วงที่นักวิเคราะห์มอง Ethereum มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากอุปสงค์ที่สูงขึ้น Best Wallet กลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่ได้รับอานิสงส์โดยตรง ด้วยความสามารถรองรับกว่า 60 บล็อกเชนและเชื่อมต่อ DeFi ชั้นนำ เช่น Uniswap และ Pancakeswap ทำให้นักลงทุน ETH เข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายและการใช้งานแบบครบวงจรได้จากที่เดียว เพิ่มศักยภาพการใช้งานท่ามกลางกระแสเชิงบวกของตลาดคริปโต

แอป Best Wallet กระเป๋าคริปโต ซื้อขายและสวอปเหรียญง่าย

ความโดดเด่นอีกประการคือ BEST Token ที่อยู่ในช่วงพรีเซล โดยมียอดระดมทุนกว่า 15 ล้านดอลลาร์และยังคงดึงดูดนักลงทุนต่อเนื่อง ด้วยสิทธิพิเศษด้านค่าธรรมเนียมที่ถูกลง การเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ก่อนใคร รวมถึงผลตอบแทนการสเตกกิ้งที่สูงกว่า 100% ต่อปี สิ่งเหล่านี้ทำให้ BEST กลายเป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่อาจเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเข้าสู่ตลาดจริงในสิ้นปี

เมื่อรวมกับฐานผู้ใช้งาน Best Wallet กว่า 500,000 ราย และระบบ Launchpad ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงโครงการใหม่ๆ ได้ก่อนตลาด ทำให้ BEST ไม่เพียงเป็นโทเค็นสำหรับผู้ใช้กระเป๋าเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมสู่การลงทุน Web3 อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้ BEST ได้รับการยกย่องว่าเป็น เหรียญใหม่มาแรง ที่กำลังสร้างกระแสในหมู่นักลงทุนคริปโตทั่วโลก

เข้าไปดูที่เพจ Best Wallet Token

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
