XRP จบรอบพักฐาน? นักวิเคราะห์เล็งเป้าทะลุ $5.90
ราคา XRP กำลังสร้างฐานอย่างแข็งแกร่งบริเวณ $2.80 หลังเผชิญแรงเทขายจนราคาลดลงเกือบ 20% ในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองว่านี่คือจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงแล้วหรือไม่ โดยมีแนวต้านสำคัญที่ $3.30 เป็นตัวชี้วัดสำคัญ หากทะลุไปได้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าราคา XRP มีโอกาสพุ่งไปถึงเป้าหมายที่ $4.80 ถึง $5.90 เลยทีเดียว สถานการณ์เช่นนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างให้ความสนใจในบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินทิศทางในระยะยาว
XRP เข้าคลื่น 3 แล้ว? Elliott Wave ชี้เป้าหมาย $5.90
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง Dark Defender ได้นำทฤษฎี Elliott Wave มาใช้วิเคราะห์ทิศทางราคา XRP โดยชี้ว่าปัจจุบันเหรียญยังคงอยู่ในช่วง Wave 2 ซึ่งเป็น giai đoạn ของการสะสมพลังและพักฐาน การที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ถือเป็นสัญญาณที่ดี
จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการทะลุแนวต้านที่ $3.30 หากราคา XRP สามารถทำได้สำเร็จ จะถือเป็นการเข้าสู่ Wave 3 ซึ่งตามทฤษฎีแล้วเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งและรุนแรงที่สุดในรูปแบบ Elliott Wave โดยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ $4.80 และอาจขยายไปถึง $5.90 ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ Fibonacci extension ที่ระดับ 261.8%
ด้านนักเทรดอย่าง Javon Marks ก็ยังคงเป้าหมายราคาไว้ที่ $4.80 โดยเน้นย้ำว่าราคา XRP จำเป็นต้องรักษาฐานเหนือแนวรับ $2.47 ให้ได้ เพื่อสร้างโมเมนตัมสำหรับการพุ่งขึ้นอีกกว่า 66% ในอนาคตอันใกล้
นอกเหนือจากมุมมองของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ยังมีเครื่องมือ AI ที่เข้ามาช่วยคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตด้วย โดยล่าสุด Perplexity AI ได้คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งสูงขึ้นภายในปี 2025 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะผู้ที่กำลังค้นหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
วิเคราะห์ปัจจัยหนุน XRP! เป้าราคาใหม่แตะ $10?
นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยในตลาดฟิวเจอร์สยังบ่งชี้ถึงสัญญาณบวก โดยปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Futures Open Interest) ได้ลดลงจาก 11,000 ล้านดอลลาร์ มาอยู่ที่ 7,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับล้างพอร์ต (Cascading Liquidations) ที่มักจะขยายผลกระทบในช่วงราคาผันผวน
ขณะเดียวกัน ปัจจัยมหภาคอย่างนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญ โดยมีนักวิเคราะห์บางส่วนชี้ว่า XRP อาจมีโอกาสพุ่งแตะ $10 หาก Fed ลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนสภาพคล่องในตลาดคริปโตโดยรวม
ทั้งนี้ข้อมูล On-chain ยังเผยให้เห็นสัญญาณการสะสมเหรียญในช่วงที่ราคาลดลง โดย Spot Cumulative Volume Delta (CVD) แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Fair Value Gap (FVG) ในช่วงราคา $2.35 ถึง $2.65 ทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับที่แข็งแกร่งหากราคามีการย่อตัวลงมาอีกครั้ง
นอกจากปัจจัยทางเทคนิคและข้อมูล On-chain แล้ว ศักยภาพในการใช้งานจริงก็เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันเพื่อเชื่อมต่อกับระบบธนาคารโลก ซึ่งล่าสุด XRP และ Chainlink กำลังเป็นที่จับตาในประเด็นการเชื่อมต่อกับ SWIFT ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าในระยะยาว
ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุน XRP ETF มากกว่า 90 ฉบับ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ อาจเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันและผลักดันให้ราคา XRP พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งความคืบหน้าในประเด็นด้านกฎระเบียบนี้ถือเป็นปัจจัยบวก หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ว่า XRP มีโอกาสแตะ $5.25 ภายในปี 2030 หลังเคลียร์คดีกับ SEC ได้สำเร็จ