เงินไหลเข้าทุบสถิติ! Ethereum ลุ้นทะยานสู่เป้าหมาย $5,000
Ethereum (ETH) กำลังกลายเป็นศูนย์กลางสภาพคล่องที่สำคัญของตลาดคริปโต โดยล่าสุดได้ดูดซับเงินทุน Stablecoin ไหลเข้าเครือข่ายสูงถึง 6.7 พันล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์เดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่บล็อกเชนอื่น ๆ ทำได้ในรอบหลายปี ปรากฏการณ์นี้ส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน และทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มจับตาเป้าหมายราคา Ethereum ที่ระดับ 5,000 ดอลลาร์อีกครั้ง จัดเป็นเหรียญ Altcoin ที่น่าสนใจแห่งปี 2025 ที่นักลงทุนจับตามอง
วิเคราะห์เงินทุนไหลเข้า Ethereum ทุบสถิติ! สถาบันแห่ลงทุน
ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเงินทุนในรูปแบบของ Stablecoin ไหลเข้าสู่เครือข่าย Ethereum เป็นมูลค่ามหาศาลถึง 6.7 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดรวม Stablecoin บนเครือข่ายพุ่งสูงกว่า 145,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของตลาด Stablecoin ทั้งหมด ตัวเลขนี้ตอกย้ำสถานะของ Ethereum ในฐานะเลเยอร์การชำระดุล (Settlement Layer) หลักสำหรับโทเค็นที่หนุนด้วยเงินดอลลาร์
เงินทุนที่ไหลเข้ามานี้มักถูกมองว่าเป็น “กระสุนสำรอง” (Dry Powder) ที่พร้อมจะถูกหมุนเวียนเข้าไปลงทุนใน ETH หรือสินทรัพย์อื่น ๆ บนเครือข่ายทันทีที่บรรยากาศการลงทุนเป็นใจ นอกจากนี้ ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยกองทุน Ether ETF โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Spot ETF ของ BlackRock มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการลงทุนที่ได้รับการกำกับดูแลกำลังกลายเป็นประตูสำคัญสำหรับนักลงทุนมืออาชีพในการเข้าถึง Ethereum
ขณะเดียวกัน ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์ในบางช่วงว่า Ethereum กำลังเผชิญกับความท้าทายและรายได้ที่ลดลง แต่ข้อมูลล่าสุดกลับแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมบนเครือข่ายและจำนวนผู้ใช้งานรายวันยังคงเติบโตทำสถิติใหม่ ซึ่งสวนทางกับคำวิจารณ์และตอกย้ำความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ
ปัจจัยมหภาคและเครือข่ายหนุนราคา Ethereum อย่างไร?
ในฝั่งของปัจจัยมหภาค เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มชะลอตัวลงได้เพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายมักเป็นผลดีต่อตลาดคริปโต ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าด้านนโยบายเกี่ยวกับ Stablecoin ในวอชิงตันก็กำลังช่วยเพิ่มความชอบธรรมให้กับบทบาทของ Ethereum ในฐานะแกนหลักของระบบเงินดอลลาร์ในรูปแบบโทเค็น (Tokenized Dollars)
นอกจากนี้ การเติบโตของเครือข่าย Layer-2 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมและลดค่าธรรมเนียม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกรณีการใช้งานและการยอมรับ Ethereum ในระยะยาวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
วิเคราะห์กราฟราคา Ethereum ลุ้นทะลุ $5,000
ในทางเทคนิค ราคา Ethereum กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 4,305 ดอลลาร์ โดยกำลังสร้างฐานราคาอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) ซึ่งเป็นกรอบที่จำกัดการปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 4,490 ดอลลาร์ และแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 4,250 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมถึงสามครั้ง (Triple-Bottom)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-SMA) ที่ 4,363 ดอลลาร์ กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านระยะสั้น ในขณะที่เส้น 200-SMA ที่ 3,885 ดอลลาร์ ยังคงเป็นแนวรับของเทรนด์ในภาพรวม ส่วนดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 47 ซึ่งเป็นโซนกลางๆ และยังไม่ถึงจุดขายมากเกินไป (Oversold) ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับการ breakout
หากราคา Ethereum สามารถทะลุแนวต้าน 4,490 ดอลลาร์ไปได้อย่างแข็งแกร่ง ก็จะเปิดทางไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 4,665 ดอลลาร์ และโซน 4,865 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับราคาสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ในทางกลับกัน หากราคาทะลุแนวรับ 4,250 ดอลลาร์ลงมา อาจมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปที่ 4,070 ดอลลาร์ และอาจลึกถึงโซน 3,940–3,785 ดอลลาร์ ด้วยปัจจัยหนุนจากเงินทุน Stablecoin ที่ทำสถิติสูงสุด ความต้องการจาก ETF และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ดีขึ้น ทำให้โอกาสที่ Ethereum จะพุ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์ในรอบนี้ดูแข็งแกร่งกว่าที่เคย
Bitcoin Hyper ขับเคลื่อน DeFi สร้างอนาคตทางการเงิน
Bitcoin Hyper ($HYPER) ได้รับความสนใจในฐานะหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยระดมทุนได้กว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยการสร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้ Bitcoin Hyper สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาทีด้วยค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมรักษาความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)
Bitcoin Hyper เข้ามาแก้ไขข้อจำกัดของ Bitcoin เดิมที่ช้า ค่าธรรมเนียมสูง และไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่เร็วขึ้น ถูกลง และสามารถเขียนโปรแกรมได้ผ่าน Rust SDK และ API ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับนักพัฒนา Solana ประโยชน์ที่ใช้งานได้ทันทีรวมถึงการสร้างโทเค็น (Meme Coin Factory), การใช้งาน Bitcoin ใน DeFi (เป็นหลักประกัน, กู้ยืม, เพิ่มสภาพคล่อง), การชำระเงินจำนวนน้อย (Micropayment) และการรองรับ GameFi/NFT นอกจากนี้ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อมต่อ BTC, ETH และ SOL ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัย
โทเค็น $HYPER มีบทบาทสำคัญในการเป็นค่า Gas สำหรับธุรกรรมบน Layer-2, เป็นกุญแจเข้าถึง dApps และฟีเจอร์พรีเมียม รวมถึงใช้ในการกำกับดูแลแบบ DAO ผู้ถือโทเค็น $HYPER จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ Bitcoin ด้วยความเชื่อมโยงโดยตรงกับเครือข่ายหลัก การเปิดขายรอบ Presale ไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC โดยราคาเริ่มต้นที่ $0.0115 และปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง นักลงทุนสามารถซื้อได้ด้วย ETH, SOL, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิต และสามารถ Stake เพื่อรับ APY ได้ทันที โครงการนี้ได้รับการกล่าวถึงจากนักวิเคราะห์ว่าเป็นหนึ่งในโครงการ เหรียญมาแรงที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นโครงการแรกที่นำ SVM มาปรับใช้กับ Bitcoin และมีระบบพร้อมใช้งานจริง
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
