Ripple เปิดเกมรุก! จับมือยักษ์สิงคโปร์ ดัน XRP สู่เวทีโอนเงินโลก
Ripple สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการการเงินโลก หลังประกาศเข้าลงทุนใน Tazapay แพลตฟอร์มชำระเงินยักษ์ใหญ่จากสิงคโปร์อย่างเงียบๆ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการปูทางให้เหรียญ XRP ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับระบบโอนเงินระหว่างประเทศอย่าง SWIFT ที่ครองตลาดมานานหลายทศวรรษ นักวิเคราะห์ชี้ว่านี่ไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดา แต่เป็นแผนการที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าการเงินโลกไปตลอดกาล
การเคลื่อนไหวของ Ripple ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่ยังได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ กองทุนบำนาญ NYSCRF เพิ่มการถือครอง XRP ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญต่ออนาคตของเหรียญ
เจาะลึกกลยุทธ์ Ripple ใช้ Tazapay เป็น ‘อาวุธลับ’ ท้าชน SWIFT
การลงทุนของ Ripple ใน Tazapay ถือเป็นมากกว่าข้อตกลงสตาร์ทอัพทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตอย่าง Stern Drew ถึงกับขนานนามว่านี่คือ “SWIFT เวอร์ชันใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย XRP” Tazapay เป็นแพลตฟอร์มที่มีปริมาณธุรกรรมกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี และเติบโตสูงถึง 300% โดยให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่สำคัญ เช่น การรับและจ่ายเงินในสกุลท้องถิ่น และการแปลงเงิน Fiat เป็น Stablecoin
ความสำคัญของ Tazapay คือการเป็น ‘สะพานเชื่อมต่อปลายทาง’ (last-mile access) ที่ Ripple ต้องการอย่างยิ่ง เพื่อแก้ปัญหาว่าจะเปลี่ยนสภาพคล่องของ XRP ให้กลายเป็นการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย ไนจีเรีย หรืออินเดีย ได้อย่างไร Tazapay จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างระบบเงิน Fiat ท้องถิ่น, Stablecoins และเครือข่าย RippleNet ได้อย่างลงตัว
ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนครั้งนี้ยังมี Circle Ventures ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ USDC เข้าร่วมด้วย สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายสภาพคล่องแบบสองทางที่ใช้ทั้ง Stablecoin และ XRP เพื่อสร้างระบบคู่ขนานที่สามารถหลีกเลี่ยงการพึ่งพา SWIFT ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดย Ripple เลือกที่จะร่วมมือกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่แล้ว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับหน่วยงานกำกับดูแล
ความแข็งแกร่งของระบบนิเวศนี้ได้รับการยืนยันจาก รายงานล่าสุดที่ชี้ถึงการเติบโตของ XRP ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
วิเคราะห์ราคา XRP ระยะสั้น สวนทางปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของ Ripple และ XRP จะดูแข็งแกร่งและมีอนาคตที่สดใส แต่ในทางเทคนิคแล้ว สถานการณ์ราคาระยะสั้นยังคงน่าเป็นห่วง นักวิเคราะห์ชี้ว่ากราฟราคา XRP กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร (symmetrical triangle) ซึ่งจำเป็นต้องรักษาแนวรับสำคัญที่ระดับ $2.70–$2.75 ให้ได้ หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไป อาจเห็นการปรับตัวลงไปที่ $2.60 หรือแม้กระทั่ง $2.50 ได้
สถานการณ์ดังกล่าวยิ่งน่าจับตามอง เมื่อมี การวิเคราะห์ว่า XRP กำลังต่อสู้เพื่อรักษาแนวรับสำคัญ ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดหมี ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางราคาในระยะสั้นได้
แรงกดดันด้านราคานี้สอดคล้องกับสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ โดยมี คำเตือนเรื่อง Bearish Divergence ของ XRP ที่อาจทำให้แนวรับสำคัญถูกทดสอบอีกครั้ง
นอกจากนี้ เดือนกันยายนยังเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นเดือนที่ตลาดคริปโตมักจะซบเซา ประกอบกับการคาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Altcoin ดังนั้น นักลงทุนที่สนใจซื้อ XRP จึงควรพิจารณาถึงความผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม สถิติในอดีตชี้ว่าเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมักเป็นเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับตลาด Altcoin ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองต่อไป
นอกเหนือจากปัจจัยทางสถิติรายเดือนแล้ว ปัจจัยมหภาคอย่างการอนุมัติกองทุน ETF ก็เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่ง โดยมี การคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งเกิน $10 หากกองทุน ETF ได้รับการอนุมัติในปี 2025
Bitcoin Hyper จุดไฟ Altseason! โอกาสใหม่ของนักลงทุน BTC
ขณะที่นักลงทุนจับตาการเคลื่อนไหวของ XRP และการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินโลก หลายคนก็เริ่มมองหาโอกาสใน Altcoin ที่มีศักยภาพเติบโตสูง
