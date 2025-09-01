BTC $109,013.50 0.30%
แนวรับสั่นคลอน! XRP สู้ตายที่ $2.74 หลังแรงเทขายกดดันหนักเสี่ยงร่วงต่อ

XRP

สถานการณ์ของ XRP กำลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง หลังราคาต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาแนวรับสำคัญที่ 2.74 ดอลลาร์ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดหมีที่คุมเกมอย่างชัดเจน

ข้อมูลเชิงลึกทั้งจากตลาด Spot และ Futures ต่างส่งสัญญาณลบ ประกอบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง ทำให้เกิดคำถามว่าแนวรับนี้จะต้านทานไหวหรือไม่หรือ XRP กำลังจะเข้าสู่ช่วงขาลงที่รุนแรงกว่าเดิม

วิเคราะห์ XRP: สัญญาณลบจากตลาด Spot และ Futures

ถึงแม้มูลค่าตลาดของ XRP ในไตรมาศที่ 2 เพิ่มขึ้นกว่า 8% แต่ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ให้เห็นภาพที่น่ากังวล โดยดัชนี Cumulative Volume Delta ทั้งในตลาด Spot และ Futures ติดลบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีแรงเทขายเข้ามาในตลาดอยู่ตลอดเวลา แม้ราคา XRP จะพยายามฝ่าแนวต้านที่ 3.4 ดอลลาร์หลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ

ยิ่งไปกว่านั้น ปริมาณ Open Interest ในตลาด Futures ของ XRP ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ว่านักเก็งกำไรกำลังทยอยปิดสถานะของตนเองและขาดความเชื่อมั่นในการเดิมพันว่าราคา XRP จะปรับตัวสูงขึ้นในเร็ว ๆ นี้

นักวิเคราะห์ยังชี้ไปที่แนวรับสำคัญที่ระดับ 2.74 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเดือนสิงหาคม หากแนวรับนี้ถูกทำลายลง อาจเปิดทางให้ราคา XRP ร่วงลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 2.4 ดอลลาร์ได้ ในขณะที่ดัชนี Money Flow Index (MFI) ที่ลดลงก็เป็นการตอกย้ำถึงความอ่อนแอนี้ด้วย

ปัจจัยบวกที่ยังพอมีหวังและแนวโน้มราคา XRP

ท่ามกลางสัญญาณลบมากมาย ยังมีปัจจัยบวกเล็กน้อยที่พอให้ใจชื้นอยู่บ้าง นั่นคือดัชนี Estimated Leverage Ratio (ELR) ที่ปรับตัวลดลง ซึ่งหมายความว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีการใช้ Leverage สูงจนเกินไป พูดง่าย ๆ คือ แม้ว่าราคาจะปรับตัวลง แต่โอกาสที่จะเกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ที่จะฉุดให้ราคาดิ่งเหวอย่างรุนแรงนั้นค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของ XRP ยังคงเอนเอียงไปทางฝั่งหมี ตราบใดที่ราคายังสามารถยืนเหนือแนวรับหลัก 2.74 ดอลลาร์และแนวรับสำรองที่ 2.60 ดอลลาร์ได้ ก็ยังพอมีหวังว่าโครงสร้างราคายังไม่พังทลายลงทั้งหมด

แต่หากแนวรับเหล่านี้เอาไม่อยู่ อาจเกิดการเทขายอย่างรุนแรงและรวดเร็ว นักลงทุนจึงจำเป็นต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะทิศทางของ Bitcoin ที่ถูกคาดการณ์ว่าอาจมุ่งสู่ 256,000 ดอลลาร์ ซึ่งได้สร้างความหวังให้แก่นักลงทุนในตลาดเหรียญ Altcoin ว่าจะได้รับผลพลอยได้จากสถานการณ์นี้

มองหาโอกาสใหม่? Pepenode เหรียญมีมสาย MINE-TO-EARN ที่น่าจับตา

วิธีซื้อ Pepenode

ขณะที่สถานการณ์ของ XRP ยังคงมีความไม่แน่นอน นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในโครงการใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และหนึ่งในนั้นคือ Pepenode ($PEPENODE) เหรียญมีมมาใหม่ที่มาพร้อมกับกลไกล “MINE-TO-EARN” ที่กำลังสร้างกระแสอย่างรวดเร็ว โดยสามารถระดมทุนในช่วงพรีเซลไปได้แล้วกว่า 600,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์

Pepenode พลิกโฉมวงการพรีเซลที่น่าเบื่อ ด้วยการนำเสนอเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) ที่ให้ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อ “Miner Node” และเริ่ม “ขุด” เพื่อรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ลงทุนโดยไม่ต้องรอให้เหรียญเปิดตลาด โครงการนี้แก้ปัญหาการขุดที่ยุ่งยากและสร้างแรงจูงใจใหม่ ๆ ผ่านระบบการ Stake และกลไกการเผาเหรียญสูงถึง 70% เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และมองหาโอกาสทำกำไรหลายสิบเท่าเมื่อเหรียญเข้าสู่ตลาด

