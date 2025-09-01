แนวรับสั่นคลอน! XRP สู้ตายที่ $2.74 หลังแรงเทขายกดดันหนักเสี่ยงร่วงต่อ
สถานการณ์ของ XRP กำลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง หลังราคาต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาแนวรับสำคัญที่ 2.74 ดอลลาร์ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดหมีที่คุมเกมอย่างชัดเจน
ข้อมูลเชิงลึกทั้งจากตลาด Spot และ Futures ต่างส่งสัญญาณลบ ประกอบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง ทำให้เกิดคำถามว่าแนวรับนี้จะต้านทานไหวหรือไม่หรือ XRP กำลังจะเข้าสู่ช่วงขาลงที่รุนแรงกว่าเดิม
วิเคราะห์ XRP: สัญญาณลบจากตลาด Spot และ Futures
ถึงแม้มูลค่าตลาดของ XRP ในไตรมาศที่ 2 เพิ่มขึ้นกว่า 8% แต่ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ให้เห็นภาพที่น่ากังวล โดยดัชนี Cumulative Volume Delta ทั้งในตลาด Spot และ Futures ติดลบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีแรงเทขายเข้ามาในตลาดอยู่ตลอดเวลา แม้ราคา XRP จะพยายามฝ่าแนวต้านที่ 3.4 ดอลลาร์หลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น ปริมาณ Open Interest ในตลาด Futures ของ XRP ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ว่านักเก็งกำไรกำลังทยอยปิดสถานะของตนเองและขาดความเชื่อมั่นในการเดิมพันว่าราคา XRP จะปรับตัวสูงขึ้นในเร็ว ๆ นี้
นักวิเคราะห์ยังชี้ไปที่แนวรับสำคัญที่ระดับ 2.74 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเดือนสิงหาคม หากแนวรับนี้ถูกทำลายลง อาจเปิดทางให้ราคา XRP ร่วงลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 2.4 ดอลลาร์ได้ ในขณะที่ดัชนี Money Flow Index (MFI) ที่ลดลงก็เป็นการตอกย้ำถึงความอ่อนแอนี้ด้วย
ปัจจัยบวกที่ยังพอมีหวังและแนวโน้มราคา XRP
ท่ามกลางสัญญาณลบมากมาย ยังมีปัจจัยบวกเล็กน้อยที่พอให้ใจชื้นอยู่บ้าง นั่นคือดัชนี Estimated Leverage Ratio (ELR) ที่ปรับตัวลดลง ซึ่งหมายความว่าตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีการใช้ Leverage สูงจนเกินไป พูดง่าย ๆ คือ แม้ว่าราคาจะปรับตัวลง แต่โอกาสที่จะเกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ที่จะฉุดให้ราคาดิ่งเหวอย่างรุนแรงนั้นค่อนข้างต่ำ
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของ XRP ยังคงเอนเอียงไปทางฝั่งหมี ตราบใดที่ราคายังสามารถยืนเหนือแนวรับหลัก 2.74 ดอลลาร์และแนวรับสำรองที่ 2.60 ดอลลาร์ได้ ก็ยังพอมีหวังว่าโครงสร้างราคายังไม่พังทลายลงทั้งหมด
แต่หากแนวรับเหล่านี้เอาไม่อยู่ อาจเกิดการเทขายอย่างรุนแรงและรวดเร็ว นักลงทุนจึงจำเป็นต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะทิศทางของ Bitcoin ที่ถูกคาดการณ์ว่าอาจมุ่งสู่ 256,000 ดอลลาร์ ซึ่งได้สร้างความหวังให้แก่นักลงทุนในตลาดเหรียญ Altcoin ว่าจะได้รับผลพลอยได้จากสถานการณ์นี้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptorank.io/news/feed/ff7f6-tron-price-prediction-after-60percent-fee-cut-will-trx-rally
