XRP โชว์ฟอร์มแกร่ง! Q2 เผยมูลค่าตลาดพุ่งแตะ $132,000 ล้าน
รายงานล่าสุดจาก Messari เผยการเติบโตที่น่าประทับใจของระบบนิเวศ XRP ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 โดยชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาด การยอมรับที่เพิ่มขึ้นของ Stablecoin อย่าง RLUSD และการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญ ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของ XRP ในแวดวงการเงินระดับโลก
วิเคราะห์ราคาและมูลค่าตลาด XRP พุ่งแรงในไตรมาส 2
รายงานระบุว่ามูลค่าตลาดหมุนเวียนของ XRP ปิดไตรมาสที่ 2 ด้วยตัวเลข 132,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 8.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น 7.1% ปิดที่ 2.24 ดอลลาร์
โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ราคาเคยพุ่งขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 2.65 ดอลลาร์ และล่าสุดมูลค่าตลาดได้ทะยานขึ้นไปอีกจนถึง 167,800 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ XRP ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 100 สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก
อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะแข็งแกร่ง แต่รายได้ของเครือข่ายกลับลดลงจาก 1,100,000 ดอลลาร์เหลือ 680,900 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของธุรกรรมรายวันจาก 2,000,000 ครั้ง เหลือ 1,600,000 ครั้ง
แต่ทาง Messari ได้เน้นย้ำว่า XRP Ledger (XRPL) ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมเป็นหลัก
RLUSD และการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานดันระบบนิเวศ XRP
หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของ XRP คือ RLUSD ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ผูกกับเงินดอลลาร์ของ Ripple
โดยมูลค่าตลาดของ RLUSD บน XRP Ledger เพิ่มขึ้นถึง 49.4% แตะ 65.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่เวอร์ชันบน Ethereum เติบโตเกือบ 2 เท่าแตะ 390 ล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่ารวมของ RLUSD พุ่งไปถึง 701.6 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ความคืบหน้าด้านการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคนก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ โดยมูลค่าตลาดสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคนบน XRPL เพิ่มขึ้น 13% เป็น 131.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Ripple ที่คาดการณ์ว่าตลาดนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 18.9 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2033 ทำให้นักวิเคราะห์มองว่า XRP อาจกลายเป็นสินทรัพย์สำคัญที่สถาบันให้ความสนใจ
ในด้านเทคโนโลยี XRP Ledger ได้เปิดตัว EVM Sidechain เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบเดียวกับบน Ethereum ได้ และยังขยายการเชื่อมต่อกับบล็อกเชนอื่น ๆ กว่า 35 แห่งผ่านความร่วมมือกับ Wormhole พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัว XAO DAO เพื่อนำระบบการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจมาใช้และสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptodnes.bg/en/xrp-posts-strong-q2-growth-with-market-cap-stablecoin-and-infrastructure-gains/
Pepenode: เหรียญมีมสาย MINE-TO-EARN
จากการขยายตัวของระบบนิเวศ XRP นักลงทุนจำนวนมากเริ่มหันมาสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด Altcoin ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะเหรียญพรีเซลมาใหม่อย่าง Pepenode ($PEPENODE) ที่กำลังเป็นที่จับตามองด้วยคอนเซ็ปต์ “MINE-TO-EARN”
Pepenode เป็นเหรียญมีมบนเครือข่าย Ethereum ที่นำเสนอการพรีเซลรูปแบบใหม่ โดยผสานเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) เข้ากับระบบการ Stake และกลไกการเผาเหรียญ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมสามารถ “ขุด” และรับรางวัลได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อโดยไม่ต้องรอการเปิดตลาด
การขายโทเคนรอบพรีเซลของ Pepenode สามารถระดมทุนไปแล้วกว่า 500,000 ดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ แสดงถึงการตอบรับอันร้อนแรงจากชุมชน
โมเดลของโครงการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นซื้อ Miner Node เพื่อเพิ่มพลังขุดและรับรางวัลแบบเรียลไทม์ ขณะเดียวกันยังใช้กลไกการเผาโทเคนสูงถึง 70% ของการอัปเกรดเพื่อสร้างความขาดแคลนในระบบ ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งมองว่า Pepenode อาจกลายเป็นผู้จุดกระแสใหม่ให้กับตลาดเหรียญมีมและมีศักยภาพที่ราคาจะพุ่งขึ้นหลายสิบเท่าหลังขึ้นสู่กระดานเทรด
Pepenode ถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหา Altcoin ที่พร้อมเติบโตท่ามกลางกระแสคริปโตที่คึกคักในปัจจุบัน
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Pepenode และติดตามข่าวสารได้ที่ X และ Telegramไปยัง Pepenode
