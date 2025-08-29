ราคา XRP จะทะลุ $10 หาก ETF ได้รับการอนุมัติในปี 2025 หรือไม่ ?
XRP กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง เนื่องจากมีการคาดการณ์เรื่องการอนุมัติ ETF ในปี 2025 โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดว่าหากได้รับอนุมัติ ราคา XRP อาจพุ่งทะลุ $10 ความต้องการจากสถาบันการเงินก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแล้ว ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในอนาคตของโทเค็นนี้
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ XRP มุ่งไปสู่การเติบโตระยะยาวอย่างมั่นคง ความสนใจเริ่มเลื่อนไปที่ Layer Brett คู่แข่ง Ethereum Layer 2 ตัวนี้ ซึ่งมีราคาพรีเซลเพียง $0.005 และอาจพุ่งไปถึง $0.50 ได้เร็วกว่า เสนอศักยภาพเพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า
ข่าว XRP: ฟิวเจอร์ส XRP ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ความต้องการจากสถาบันพุ่งสูง
XRP กำลังยืนยันตัวเองว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ร้อนแรงที่สุดในตลาดอนุพันธ์คริปโต หลังจากฟิวเจอร์ส XRP ของ CME Group มีมูลค่าเปิดตำแหน่ง (open interest) สูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ภายในสามเดือนหลังเปิดตัว ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสัญญาคริปโตใด ๆ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของ XRP เหนือ $3.00 โดยตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่ $3.02 เพิ่มขึ้น 4.06% ต่อวันหลังจากที่สามารถรีเทสต์ได้สำเร็จ
ข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับ XRP: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้ขยายเวลาพิจารณา ETF ของ WisdomTree ที่ใช้ XRP เป็นฐาน ซึ่งเดิมคาดว่าจะมีคำตัดสินภายในสิ้นเดือนสิงหาคม แต่ตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2025 การเลื่อนนี้ทำให้นักลงทุนต้องรอว่าผู้กำกับดูแลจะอนุมัติหนึ่งใน ETF ที่มี XRP เป็นฐานหรือไม่ ซึ่งการอนุมัติอาจส่งผลอย่างมากต่อการยอมรับของสถาบันและโมเมนตัมราคาระยะยาวของโทเค็น
Layer Brett ท้าทาย XRP ในฐานะการแตกตัวครั้งใหญ่ต่อไปของคริปโต
Layer Brett โผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วในตลาดเหรียญมีมโดยพรีเซลราคาเพียง $0.005 และระดมทุนได้กว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ Layer Brett กำลังเปลี่ยนตลาด meme coin ด้วยการสร้างบน Ethereum Layer 2 ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เร็วกว่า ถูกกว่า และสามารถขยายตัวได้มากกว่า Layer 1 เดิมที่มีค่าธรรมเนียมสูงและช้า นักวิเคราะห์คาดว่าโซลูชัน Layer 2 จะครองกิจกรรมบนบล็อกเชนภายในปี 2027 ทำให้ $LBRETT อยู่ในตำแหน่งสำคัญในการดึงดูดการใช้งานอย่างมหาศาล
ปัจจุบันราคาเพียง $0.005 ในพรีเซล Layer Brett เสนอจุดเข้าลงทุนที่ต่ำที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนแบบระเบิดคาดการณ์การเติบโต 150 เท่าในไม่กี่ปีข้างหน้า และบางคาดการณ์ระยะยาวอาจสูงถึง 500 เท่าภายในปี 2030 นอกจากความสามารถในการขยายตัว นักลงทุนเริ่มต้นยังได้รับรางวัล APY จากการ staking ทำให้ Layer Brett เป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างพลังมีม และประโยชน์จริงของบล็อกเชน
ปัจจัยสี่ประการที่ดึงดูดความสนใจนักลงทุน:
- การรวม NFT ที่เชื่อมกับตลาดของสะสมดิจิทัล
- ความสามารถใช้งานข้ามเชน (cross-chain) เพื่อเข้าถึงระบบนิเวศได้กว้างขึ้น
- แคมเปญจูงใจชุมชน 1 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งการเติบโต
- โครงสร้างมูลค่าต่ำ (micro-cap) ที่ขยายผลกำไรในช่วงเริ่มต้น
ด้วยความต้องการพรีเซลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Layer Brett กำลังสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองมากกว่ากระแสชั่วคราว สำหรับนักลงทุน มันคือ meme coin ที่ดีที่สุดของปี 2025 และเป็นโครงการ Layer 2 ที่มีศักยภาพระยะยาว
Layer Brett ถูกคาดว่าจะเป็น altcoin 100 เท่าในปี 2025
XRP เป็นหนึ่งใน altcoin ชั้นนำในตลาดคริปโต แต่ผลตอบแทนสูงสุดคาดว่าจะมาจากโครงการยุคใหม่ Layer Brett โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Ethereum Layer 2 การขยายตัวที่รวดเร็ว และรางวัล staking ที่ไม่เหมือนใคร การรวมกันของนวัตกรรมและพลัง meme ทำให้มีคุณค่าเกินกว่าหลายโทเค็น สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาคริปโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อวันนี้ เส้นทางที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือ Layer Brett เหรียญมีมคู่แข่งที่ต้องมีเพื่อกำไร 100 เท่าในปี 2025
