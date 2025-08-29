BTC $110,707.10 -2.09%
ETH $4,399.92 -4.37%
SOL $211.54 -1.88%
PEPE $0.0000099 -2.55%
SHIB $0.000012 -2.94%
BNB $861.01 -1.97%
DOGE $0.21 -2.85%
XRP $2.89 -4.16%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

ราคา XRP จะทะลุ $10 หาก ETF ได้รับการอนุมัติในปี 2025 หรือไม่ ?

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
xrp price to break 10 if etfs gain approval

XRP กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง เนื่องจากมีการคาดการณ์เรื่องการอนุมัติ ETF ในปี 2025 โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดว่าหากได้รับอนุมัติ ราคา XRP อาจพุ่งทะลุ $10 ความต้องการจากสถาบันการเงินก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแล้ว ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในอนาคตของโทเค็นนี้

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ XRP มุ่งไปสู่การเติบโตระยะยาวอย่างมั่นคง ความสนใจเริ่มเลื่อนไปที่ Layer Brett คู่แข่ง Ethereum Layer 2 ตัวนี้ ซึ่งมีราคาพรีเซลเพียง $0.005 และอาจพุ่งไปถึง $0.50 ได้เร็วกว่า เสนอศักยภาพเพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า

ข่าว XRP: ฟิวเจอร์ส XRP ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ความต้องการจากสถาบันพุ่งสูง

XRP กำลังยืนยันตัวเองว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ร้อนแรงที่สุดในตลาดอนุพันธ์คริปโต หลังจากฟิวเจอร์ส XRP ของ CME Group มีมูลค่าเปิดตำแหน่ง (open interest) สูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ภายในสามเดือนหลังเปิดตัว ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสัญญาคริปโตใด ๆ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของ XRP เหนือ $3.00 โดยตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่ $3.02 เพิ่มขึ้น 4.06% ต่อวันหลังจากที่สามารถรีเทสต์ได้สำเร็จ

ข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับ XRP: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้ขยายเวลาพิจารณา ETF ของ WisdomTree ที่ใช้ XRP เป็นฐาน ซึ่งเดิมคาดว่าจะมีคำตัดสินภายในสิ้นเดือนสิงหาคม แต่ตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2025 การเลื่อนนี้ทำให้นักลงทุนต้องรอว่าผู้กำกับดูแลจะอนุมัติหนึ่งใน ETF ที่มี XRP เป็นฐานหรือไม่ ซึ่งการอนุมัติอาจส่งผลอย่างมากต่อการยอมรับของสถาบันและโมเมนตัมราคาระยะยาวของโทเค็น

Layer Brett ท้าทาย XRP ในฐานะการแตกตัวครั้งใหญ่ต่อไปของคริปโต

Layer Brett โผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วในตลาดเหรียญมีมโดยพรีเซลราคาเพียง $0.005 และระดมทุนได้กว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ Layer Brett กำลังเปลี่ยนตลาด meme coin ด้วยการสร้างบน Ethereum Layer 2 ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เร็วกว่า ถูกกว่า และสามารถขยายตัวได้มากกว่า Layer 1 เดิมที่มีค่าธรรมเนียมสูงและช้า นักวิเคราะห์คาดว่าโซลูชัน Layer 2 จะครองกิจกรรมบนบล็อกเชนภายในปี 2027 ทำให้ $LBRETT อยู่ในตำแหน่งสำคัญในการดึงดูดการใช้งานอย่างมหาศาล

ปัจจุบันราคาเพียง $0.005 ในพรีเซล Layer Brett เสนอจุดเข้าลงทุนที่ต่ำที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนแบบระเบิดคาดการณ์การเติบโต 150 เท่าในไม่กี่ปีข้างหน้า และบางคาดการณ์ระยะยาวอาจสูงถึง 500 เท่าภายในปี 2030 นอกจากความสามารถในการขยายตัว นักลงทุนเริ่มต้นยังได้รับรางวัล APY จากการ staking ทำให้ Layer Brett เป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างพลังมีม และประโยชน์จริงของบล็อกเชน

ปัจจัยสี่ประการที่ดึงดูดความสนใจนักลงทุน:

  • การรวม NFT ที่เชื่อมกับตลาดของสะสมดิจิทัล
  • ความสามารถใช้งานข้ามเชน (cross-chain) เพื่อเข้าถึงระบบนิเวศได้กว้างขึ้น
  • แคมเปญจูงใจชุมชน 1 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งการเติบโต
  • โครงสร้างมูลค่าต่ำ (micro-cap) ที่ขยายผลกำไรในช่วงเริ่มต้น

ด้วยความต้องการพรีเซลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Layer Brett กำลังสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองมากกว่ากระแสชั่วคราว สำหรับนักลงทุน มันคือ meme coin ที่ดีที่สุดของปี 2025 และเป็นโครงการ Layer 2 ที่มีศักยภาพระยะยาว

Layer Brett ถูกคาดว่าจะเป็น altcoin 100 เท่าในปี 2025

XRP เป็นหนึ่งใน altcoin ชั้นนำในตลาดคริปโต แต่ผลตอบแทนสูงสุดคาดว่าจะมาจากโครงการยุคใหม่ Layer Brett โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Ethereum Layer 2 การขยายตัวที่รวดเร็ว และรางวัล staking ที่ไม่เหมือนใคร การรวมกันของนวัตกรรมและพลัง meme ทำให้มีคุณค่าเกินกว่าหลายโทเค็น สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาคริปโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อวันนี้ เส้นทางที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือ Layer Brett เหรียญมีมคู่แข่งที่ต้องมีเพื่อกำไร 100 เท่าในปี 2025

เพิ่มความมั่นใจในการจัดการ [COIN] ด้วย Best Wallet

Best Wallet ช่วยให้การถือครองและบริหาร [COIN] เป็นเรื่องง่าย พร้อมฟีเจอร์รักษาความปลอดภัย เช่น 2FA และไบโอเมตริกซ์ รองรับผู้ใช้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนใหม่หรือผู้มีประสบการณ์

ดูข้อมูลฟังก์ชันการจัดการคริปโตทั้งหมดได้ที่ Best Wallet

ดาวน์โหลดแอพ Best Wallet

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,001,774,691,183
-5.98
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $110,000 ทำตลาดป่วน! แต่สถาบันยังสนับสนุน
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-29 16:13:28
ข่าว Altcoin
PepeNode เหรียญพรีเซลตัวเก่ง กวาดยอดขายทะลุ $500K แล้ว
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-08-29 14:36:09
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า