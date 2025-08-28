BTC $113,040.24 0.95%
XRP ข่าวล่าสุด

กองทุนบำนาญนิวยอร์กทุ่ม XRP สุดตัว! ตั้งเป้าราคาที่ $3.50

อัปเดตล่าสุด: 
ราคา XRP

XRP กลายเป็นประเด็นร้อนในตลาดคริปโต หลัง กองทุนบำนาญแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York State Common Retirement Fund – NYSCRF) ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เพิ่มการถือครองเหรียญมากถึง 543% ในไตรมาส 2

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบวกครั้งใหญ่ที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อ XRP ขณะที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าราคากำลังสร้างฐานในรูปแบบสามเหลี่ยมกระทิง (Bullish Triangle) โดยมีเป้าหมายถัดไปที่การทะลุแนวต้าน $3.50

NYSCRF เดิมพันครั้งใหญ่ใน XRP: สัญญาณความเชื่อมั่นจากสถาบัน

รายงานล่าสุดจากนักวิเคราะห์คริปโต Shibo เปิดเผยว่า กองทุนบำนาญแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York State Common Retirement Fund – NYSCRF) ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนบำนาญที่ใหญ่และมีความอนุรักษ์นิยมสูงที่สุดในสหรัฐฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน XRP อย่างมหาศาลถึง 543%

เดิมทีพอร์ตของ NYSCRF เน้นหุ้นใหญ่ที่มั่นคง แต่การขยายการลงทุนในคริปโตครั้งนี้ถือว่าก้าวที่ไม่ธรรมดา โดยเฉพาะเมื่อกองทุนสาธารณะมักหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ผันผวน การตัดสินใจดังกล่าวจึงสะท้อนว่าความเชื่อมั่นต่อคริปโต โดยเฉพาะ XRP กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

อีกทั้งเวลาของดีลนี้ยังน่าสนใจ เนื่องจากคดีระหว่าง SEC กับ Ripple ได้ปิดฉากไปแล้ว ทำให้ความมั่นใจในเหรียญ Altcoin ดังกล่าวฟื้นตัว การเข้าซื้อของกองทุนระดับนี้จึงบ่งบอกว่ามองศักยภาพระยะยาวของ XRP มีค่าน่าสนใจกว่าความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เหลืออยู่

วิเคราะห์กราฟ XRP: จับตารูปแบบสามเหลี่ยมกระทิงและแนวต้านสำคัญ

ด้านเทคนิค XRP กำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบ bullish triangle ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการสะสมกำลังมากกว่าการขายออก ขณะนี้ราคาเผชิญแนวต้านสำคัญที่ $3.20–$3.30 หากผ่านได้มีโอกาสไปทดสอบ $3.50 ต่อเนื่อง

ราคา XRP

ล่าสุด XRP ซื้อขายที่ราว $3 พร้อมสัญญาณ bullish pennant ที่อาจปูทางสู่การปรับขึ้นถึง $5 ซึ่งยิ่งตอกย้ำมุมมองเชิงบวกว่าบทบาทของ XRP ในการโอนเงินข้ามประเทศและการใช้งานจริงด้านการเงินยังคงแข็งแรง

อนาคตของ XRP หลังได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงิน

การที่ NYSCRF เพิ่มการถือครอง XRP ถึง ตัวเลขจากแหล่งข้อมูล ไม่ใช่แค่การปรับพอร์ตโฟลิโอธรรมดา แต่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่บ่งชี้ถึงอนาคตของวงการการเงินระดับสถาบัน การที่กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำยอมรับในเทคโนโลยีของ Ripple และลงทุนใน XRP ถือเป็นการปูทางให้นักลงทุนสถาบันรายอื่นๆ หันมาให้ความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น

สำหรับนักลงทุนและนักเทรดในระยะสั้น ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่แนวต้าน $3.20–$3.30 การทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างแข็งแกร่งจะเป็นตัวยืนยันการเริ่มต้นของรอบการวิ่งขึ้นครั้งใหม่ของราคา XRP และจะช่วยรักษาทิศทางขาขึ้นของเหรียญไว้ได้

การเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมและโลกคริปโตอย่างแท้จริง ซึ่ง XRP กำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

