XRP ยังไหวไหม? แนวรับ $2.75 คือด่านสำคัญต่ออนาคตขาขึ้น

อัปเดตล่าสุด: 
XRP ยังไหวไหม? แนวรับ $2.75 คือด่านสำคัญต่ออนาคตขาขึ้น

XRP กำลังแสดงสัญญาณอ่อนตัวบนกราฟราคาอย่างชัดเจน หลังเผชิญแรงกดดันจากฝั่งหมีอย่างต่อเนื่อง โดยราคาได้ปรับตัวลงมาเรื่อยๆ จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้เกือบ $3.40 ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ออกมาเตือนถึงสัญญาณ Bearish Divergence ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของ XRP เข้าสู่ช่วงปรับฐานหรือซบเซาเป็นเวลานาน

วิเคราะห์สัญญาณ Bearish Divergence ของ XRP ที่ยังคงอยู่

บนกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณ Bearish Divergence ของ XRP ยังคงส่งผลกระทบต่อราคาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบดังกล่าวซึ่งถูกจับตามาตั้งแต่ตอนที่ราคาซื้อขายอยู่ใกล้จุดสูงสุดล่าสุดที่ประมาณ $3.40 ได้บ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะเกิดการย่อตัว หรืออย่างน้อยที่สุดคือการชะลอตัวของแรงซื้ออย่างยาวนาน

ตลอดเดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าราคาของ XRP นั้นเคลื่อนไหวอย่างยากลำบาก และมีแนวโน้มว่าช่วงเวลาแห่งการพักฐานนี้อาจลากยาวไปจนถึงเดือนกันยายน แทนที่จะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมตามที่หลายคนคาดการณ์ไว้ ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ถึงแม้ว่าราคาจะแสดงสัญญาณอ่อนตัว แต่ในด้านพื้นฐานของเครือข่ายกลับมีการเติบโตที่น่าสนใจ ดังที่รายงานล่าสุดได้เปิดเผยถึงการเติบโตของระบบนิเวศ XRP ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว

จับตาแนวรับสำคัญและรูปแบบ Descending Triangle ของ XRP

ในระยะสั้น แม้ว่าราคา XRP จะพยายามดีดตัวขึ้นเล็กน้อย แต่กราฟยังคงแสดงให้เห็นว่าราคายังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าโซนสำคัญระหว่าง $2.85 ถึง $2.90 ซึ่งในอดีตเคยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาก่อน ตอนนี้ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องผลักดันราคาให้กลับไปยืนเหนือโซนนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นแนวรับอีกครั้งให้ได้

XRP ยังไหวไหม? แนวรับ $2.75 คือด่านสำคัญต่ออนาคตขาขึ้น

หากราคา XRP ไม่สามารถทำได้ ความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ $2.75 ซึ่งเป็นระดับที่เคยทดสอบมาแล้วในช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็จะเพิ่มสูงขึ้น และหากแนวรับ $2.75 ถูกทำลายลงในการปิดแท่งเทียนรายวัน โซนแนวรับถัดไปที่แข็งแกร่งจะอยู่ที่ระหว่าง $2.55 ถึง $2.62

สถานการณ์ที่แนวรับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและกำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยมีบทวิเคราะห์เจาะลึกถึงการต่อสู้ของราคา XRP ที่แนวรับสำคัญ ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดหมี

ในขณะเดียวกัน รูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) ก็กำลังก่อตัวขึ้น โดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ $3.00 ตราบใดที่ XRP ยังไม่สามารถทะลุและปิดเหนือระดับนี้ไปได้ รูปแบบดังกล่าวจะยังคงสร้างแรงกดดันให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวลงต่อไป การหลุดแนวรับ $2.75 จะเป็นการยืนยันมุมมองขาลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบ ก็ยังมีข่าวดีในเชิงพื้นฐานเข้ามาสนับสนุน โดยล่าสุดมีรายงานว่ากองทุนบำนาญนิวยอร์กได้เพิ่มการถือครอง XRP ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบัน

จากปัจจัยทั้งทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวมาทั้งหมด การคาดการณ์ทิศทางราคาจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ไว้อย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทาง

มองหาโอกาสใหม่? TOKEN6900 (T6900) เหรียญ Meme ที่น่าจับตา

ท่ามกลางความผันผวนของตลาด XRP นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญทางเลือกที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะเหรียญมีมที่กำลังมาแรงอย่าง TOKEN6900 (T6900) ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ระดมทุนในรอบ Presale ไปแล้วกว่า 2.7 ล้านดอลลาร์

TOKEN6900 คือเหรียญมีมสายเสียดสีที่ประกาศตัวชัดเจนว่า “ไม่มี Utility, ไม่มีแผนลวงตา, ไม่มี VC คุมเกม” แต่ขับเคลื่อนด้วยพลังของชุมชนและความจริงใจล้วนๆ

Token 6900 compressed

จุดเด่นของ TOKEN6900 คือการเปิดขายโทเคนถึง 80% ในรอบ Presale ให้กับชุมชนโดยตรง และตั้ง Hard Cap ไว้เพียง 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงมูลค่าตลาดเริ่มต้นที่ต่ำเพียง 6 ล้านดอลลาร์ เปิดโอกาสให้ราคาเติบโตได้อีกมาก ปัจจุบันราคา Presale อยู่ที่ $0.0064 และกำลังจะปรับขึ้น 11.3% ในรอบถัดไป ถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าซื้อในราคาเริ่มต้นก่อนที่อาจจะสายเกินไป

เว็บไซต์ทางการ Token6900

Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
