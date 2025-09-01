XRP ยังไหวไหม? แนวรับ $2.75 คือด่านสำคัญต่ออนาคตขาขึ้น
XRP กำลังแสดงสัญญาณอ่อนตัวบนกราฟราคาอย่างชัดเจน หลังเผชิญแรงกดดันจากฝั่งหมีอย่างต่อเนื่อง โดยราคาได้ปรับตัวลงมาเรื่อยๆ จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้เกือบ $3.40 ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ออกมาเตือนถึงสัญญาณ Bearish Divergence ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของ XRP เข้าสู่ช่วงปรับฐานหรือซบเซาเป็นเวลานาน
วิเคราะห์สัญญาณ Bearish Divergence ของ XRP ที่ยังคงอยู่
บนกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณ Bearish Divergence ของ XRP ยังคงส่งผลกระทบต่อราคาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบดังกล่าวซึ่งถูกจับตามาตั้งแต่ตอนที่ราคาซื้อขายอยู่ใกล้จุดสูงสุดล่าสุดที่ประมาณ $3.40 ได้บ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะเกิดการย่อตัว หรืออย่างน้อยที่สุดคือการชะลอตัวของแรงซื้ออย่างยาวนาน
ตลอดเดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าราคาของ XRP นั้นเคลื่อนไหวอย่างยากลำบาก และมีแนวโน้มว่าช่วงเวลาแห่งการพักฐานนี้อาจลากยาวไปจนถึงเดือนกันยายน แทนที่จะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมตามที่หลายคนคาดการณ์ไว้ ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ถึงแม้ว่าราคาจะแสดงสัญญาณอ่อนตัว แต่ในด้านพื้นฐานของเครือข่ายกลับมีการเติบโตที่น่าสนใจ ดังที่รายงานล่าสุดได้เปิดเผยถึงการเติบโตของระบบนิเวศ XRP ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว
จับตาแนวรับสำคัญและรูปแบบ Descending Triangle ของ XRP
ในระยะสั้น แม้ว่าราคา XRP จะพยายามดีดตัวขึ้นเล็กน้อย แต่กราฟยังคงแสดงให้เห็นว่าราคายังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าโซนสำคัญระหว่าง $2.85 ถึง $2.90 ซึ่งในอดีตเคยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาก่อน ตอนนี้ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องผลักดันราคาให้กลับไปยืนเหนือโซนนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นแนวรับอีกครั้งให้ได้
หากราคา XRP ไม่สามารถทำได้ ความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ $2.75 ซึ่งเป็นระดับที่เคยทดสอบมาแล้วในช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็จะเพิ่มสูงขึ้น และหากแนวรับ $2.75 ถูกทำลายลงในการปิดแท่งเทียนรายวัน โซนแนวรับถัดไปที่แข็งแกร่งจะอยู่ที่ระหว่าง $2.55 ถึง $2.62
สถานการณ์ที่แนวรับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและกำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยมีบทวิเคราะห์เจาะลึกถึงการต่อสู้ของราคา XRP ที่แนวรับสำคัญ ท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดหมี
ในขณะเดียวกัน รูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) ก็กำลังก่อตัวขึ้น โดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ $3.00 ตราบใดที่ XRP ยังไม่สามารถทะลุและปิดเหนือระดับนี้ไปได้ รูปแบบดังกล่าวจะยังคงสร้างแรงกดดันให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวลงต่อไป การหลุดแนวรับ $2.75 จะเป็นการยืนยันมุมมองขาลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบ ก็ยังมีข่าวดีในเชิงพื้นฐานเข้ามาสนับสนุน โดยล่าสุดมีรายงานว่ากองทุนบำนาญนิวยอร์กได้เพิ่มการถือครอง XRP ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบัน
จากปัจจัยทั้งทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวมาทั้งหมด การคาดการณ์ทิศทางราคาจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ไว้อย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทาง
