Dogecoin เสี่ยงดิ่ง! นักวิเคราะห์ชี้อาจร่วงอีก 10% สู่ $0.18

Dogecoin
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม
ราคา Dogecoin (DOGE) เสี่ยงปรับฐาน 10% ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลังจากความผันผวนตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา ราคา Dogecoin (DOGE) ดูเหมือนจะเริ่มทรงตัวอยู่รอบระดับ $0.20 และยังคงแสดงความแข็งแกร่งในโซนราคานี้ อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณทางเทคนิคบางอย่างบนกราฟที่บ่งชี้ว่าเหรียญมีมยอดนิยมนี้อาจกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากฝั่งหมี ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานราคาอีกครั้ง โดยนักวิเคราะห์จาก MyCryptoParadise ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์ล่าสุดที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ราคา Dogecoin อาจร่วงลงอีก 10%

ความผันผวนดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนของตลาดโดยรวม ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัจจัยบวกที่ทำให้ Bitcoin, XRP, และ DOGE กลับมาฟื้นตัว จากประเด็นข่าวระดับมหภาคเช่นกัน

เจาะลึกสัญญาณอันตราย! ทำไมราคา Dogecoin ถึงเสี่ยงปรับฐาน?

จากบทวิเคราะห์ของ MyCryptoParadise สิ่งแรกที่โดดเด่นคือราคา Dogecoin กำลังเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งอย่างมาก โดยเฉพาะบนกราฟราย 4 ชั่วโมง การที่ราคาถูกปฏิเสธและไม่สามารถยืนเหนือระดับ $0.21 ได้ บ่งชี้ว่าฝั่งหมีกำลังสร้างแรงกดดันอย่างหนักในโซนราคานี้

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบนกราฟราย 1 ชั่วโมง จะเห็นการหลุดกรอบของรูปแบบ Rising Wedge ซึ่งเป็นสัญญาณของการอ่อนตัว ที่น่าสนใจคือการหลุดกรอบครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาณ Bearish Divergence ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลง และมุ่งหน้าสู่แนวรับสำคัญถัดไป

ปัจจัยลบยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 EMA) บนกราฟ 1 ชั่วโมงของ Dogecoin ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก (Dynamic Resistance) ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับภาพรวมทางเทคนิคที่ดูเป็นลบอยู่แล้ว ทำให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

โดเกคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน 29-10-2025

อย่างไรก็ตาม สัญญาณทางเทคนิคไม่ได้มีแต่ด้านลบเสมอไป เพราะในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึง ปริมาณการซื้อขาย Dogecoin ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่ยังคงมีอยู่อย่างหนาแน่น

นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตา โดยล่าสุดมีรายงานเกี่ยวกับ การโอนเหรียญ Dogecoin ครั้งใหญ่โดยวาฬ ซึ่งอาจส่งผลต่อแรงขายในตลาดได้

คาดการณ์แนวรับ-แนวต้าน และจุดชี้วัดสำคัญของ Dogecoin

ในกรณีที่แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Dogecoin อาจปรับตัวลดลงอีก 10% โดยมีเป้าหมายแนวรับสำคัญถัดไปอยู่บริเวณเหนือ $0.18 ซึ่งเป็นโซนที่มีแรงซื้อรออยู่จำนวนมาก นักวิเคราะห์แนะนำให้นักลงทุนรอจังหวะที่เกิดรูปแบบแท่งเทียนขาลงที่ชัดเจนก่อนเข้าสถานะ เพื่อลดความเสี่ยงและหาจุดเข้าที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ทุกการวิเคราะห์ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาด และในสถานการณ์นี้ ฝั่งกระทิงก็ยังมีโอกาสพลิกเกมได้เช่นกัน หากราคา Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านและสร้างแท่งเทียนปิดเหนือโซนแนวต้านบนกราฟ 4 ชั่วโมงได้อย่างมั่นคง จะถือเป็นการทำลายรูปแบบขาลงเดิม และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อในแนวโน้มขาขึ้นได้

โดเกคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 29-10-2025

ขณะเดียวกัน หากมองในภาพรวมระยะยาว ก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนที่ชี้ว่า Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณทางเทคนิคที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนในอนาคตได้

ยิ่งไปกว่านั้น ในด้านการยอมรับใช้งานจริงก็มีข่าวดีออกมาเช่นกัน เมื่อมีรายงานว่ามีการ เปิดให้ใช้ Dogecoin ชำระค่าตั๋วเครื่องบินได้แล้ว ซึ่งช่วยเพิ่มกรณีการใช้งานให้กับเหรียญในระยะยาว

การวิเคราะห์ราคา Dogecoin เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงทุน สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเพิ่มเติม สามารถศึกษา ลิสต์เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เพื่อประกอบการตัดสินใจได้

