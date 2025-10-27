BTC $113,385.86 1.61%
Dogecoin

พูดเป็นเล่น! นวค.ลั่น Dogecoin พร้อมทะยานสู่ Market Cap แสนล้าน!?

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
พูดเป็นเล่น นวค.ลั่น Dogecoin พร้อมทะยานสู่ Market Cap แสนล้าน

Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณทางเทคนิคที่น่าจับตามองอีกครั้ง โดยโครงสร้างราคาระยะยาวเริ่มกลับมาแข็งแกร่ง

จากการวิเคราะห์ล่าสุดของนักวิเคราะห์ EtherNasyonaL ชี้ให้เห็นว่า Market Cap ของ Dogecoin ได้สร้างฐานราคาในรูปแบบ Cup-and-Handle อย่างสมบูรณ์และมีโมเมนตัมที่พร้อมที่จะพุ่งทะยานต่อ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่ที่น่าตื่นเต้น

เจาะลึกกราฟ ‘Cup-and-Handle’ ของ Dogecoin

แม้ Dogecoin ได้ปรับตัวจาก 0.26 ดอลลาร์สู่ระดับ 0.18 ดอลลาร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่กว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ แต่รูปแบบกราฟที่นักวิเคราะห์ได้สังเกตุเห็นคือ ‘ถ้วยและหูจับ (Cup-and-Handle)’ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ก่อตัวมานานหลายปีบนกราฟ Market Cap รายเดือนของ Dogecoin ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น

โดยส่วนของ ‘ถ้วย’ (Cup) เกิดขึ้นในช่วงปี 2022-2023 ซึ่งเป็นช่วงฟื้นตัวอย่างช้า ๆ หลังจากที่ราคาเคยทำจุดสูงสุดในปี 2021 และส่วนของ ‘หูจับ’ (Handle) คือช่วงที่ราคามีการพักตัวในกรอบแคบ ๆ ภายใต้เส้นแนวต้านที่กดดันราคามาตลอดช่วงตลาดหมีปี 2022-2023

จนกระทั่งในช่วงปลายปี 2024 ที่ผ่านมา Market Cap ของ Dogecoin สามารถทะลุเส้นแนวต้านดังกล่าวขึ้นมาได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นการยืนยันการทะลุออกจากแนวโน้มขาลงระยะยาว

การทดสอบแนวรับสำคัญ: สัญญาณยืนยันขาขึ้นของ Dogecoin

สิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์แนวโน้ม Dogecoin น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการที่ Market Cap ได้กลับลงมา ‘ทดสอบซ้ำ’ ที่เส้นแนวต้านเดิม ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งไปแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งราคา Dogecoin ได้ร่วงลงไปแตะระดับ 0.15 ดอลลาร์เพียงชั่วครู่ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาสู่ 0.18 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว

การทดสอบซ้ำและยืนเหนือแนวรับได้สำเร็จเช่นนี้ถือเป็นสัญญาณที่ยืนยันความแข็งแกร่งของการทะลุแนวโน้มในทางเทคนิค และมักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่ชัดเจนและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกราฟระยะยาวซึ่งมีสัญญาณหลอกน้อยกว่า

อีกทั้งกราฟของนักวิเคราะห์ชี้ว่า Dogecoin ได้เสร็จสิ้นช่วงสร้างฐานแล้ว และพร้อมสำหรับขาขึ้นรอบต่อไป

ปัจจัยเสริมความแข็งแกร่ง: จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 เดือน

นอกจากรูปแบบถ้วยและหูจับแล้ว โครงสร้างราคาของ Dogecoin ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยบวกอื่น ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะการยกจุดต่ำสุดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2023 เป็นต้นมา ซึ่งบ่งชี้ว่าในทุก ๆ รอบของการปรับฐาน ราคาไม่เคยทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 เดือนซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกให้กับ Dogecoin มาโดยตลอด

ปัจจุบัน Dogecoin อยู่เหนือเส้นนี้อย่างชัดเจน ตราบใดที่มูลค่าตลาดยังคงยืนเหนือเส้นนี้ได้ โครงสร้างขาขึ้นก็จะยังคงแข็งแกร่งต่อไป

การวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์ Ali Martinez ที่มองว่าโครงสร้างราคาของ Dogecoin ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เขามองว่า Dogecoin จำเป็นต้องยืนเหนือ 0.18 ดอลลาร์ไปได้อย่างมั่นคงจึงจะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและจะเป็นการเปิดประตูไปสู่เป้าหมายสูงสุดระยะสั้นที่ 0.33 ดอลลาร์

คาดการณ์อนาคต: Dogecoin จะไปถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ได้จริงหรือ?

จากการวิเคราะห์ของ EtherNasyonaL เขาได้คาดการณ์ว่าหากโมเมนตัมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฟสต่อไปของการเติบโตอาจผลักดันให้มูลค่าตลาดของ Dogecoin พุ่งทะลุระดับ 100,000 ล้านดอลลาร์ได้

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ Dogecoin มีราคาอยู่ที่ระดับ 0.20 ดอลลาร์โดยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่น่าทึ่งของ Meme Coin อันดับหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนควรจับตาดูโมเมนตัม สัญญาณต่าง ๆ และปัจจัยมหภาคอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบปะระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และสี จิ้นผิงในวันที่ 30 ตุลาคม 2025 ที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งอาจสร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดการเงินและคริปโต

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/altcoin/dogecoin-market-cap-tests-multi-year-ceiling-long-term-momentum-still-intact/

จับตา Maxi Doge เหรียญมีมสาย Doge เวอร์ชันกล้ามโต

ภาพ Maxi Doge สีทองแสดงท่าทางโกรธตาแดงสุดขีด

Maxi Doge ($MAXI) เป็นเหรียญ Presale ที่ได้รับกระแสตอบรับแรงและเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการคริปโต เพราะสามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนหลังเปิดตัว

Maxi Doge ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dogecoin แต่ถูกพัฒนาให้โดดเด่นและแตกต่าง ด้วยมาสคอตสุนัขร่างกำยำที่สื่อถึงพลัง ความแข็งแรง และความสามัคคีของชุมชนผู้ถือเหรียญ ซึ่งมีเป้าหมายเติบโตไปพร้อมกันในช่วงตลาดขาขึ้น

จุดเด่นของ Maxi Doge คือแผนงานที่ทีมงานได้วางไว้ โดยหลังจากที่โทเคนสิ้นสุดการขายรอบ Presale จะมีการนำโทเคนขึ้นสู่กระดานเทรดชั้นนำแห่งหนึ่งที่มีฟีเจอร์ Leverage สูงสุด 1:1000 ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการปั๊มราคาให้ทะยานอย่างรวดเร็วและรุนแรง

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
