วาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่เข้า Binance ขณะที่ตลาดกำลังจับตาดีลระหว่างสหรัฐ-จีน
ตลาดคริปโตกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Dogecoin หลังจากมีรายงานว่าวาฬปริศนาได้ทำการโอนเหรียญจำนวนมหาศาลถึง 129,361,857 DOGE คิดเป็นมูลค่าเกือบ 27 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ Binance กระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก
การทำธุรกรรมครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในหมู่นักลงทุนทันที โดยหลายฝ่ายกังวลว่าอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแรงเทขายครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
เจาะลึกธุรกรรม 27 ล้านดอลลาร์: Dogecoin ล็อตใหญ่ถูกส่งเข้า Binance
ข้อมูลจาก Whale Alert เครื่องมือติดตามธุรกรรมขนาดใหญ่ได้ตรวจพบการโอน Dogecoin จำนวน 129,361,857 DOGE หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 27 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance
การเคลื่อนไหวนี้สร้างความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากที่มาของเหรียญมาจากกระเป๋าคริปโตที่มีความเชื่อมโยงกับหนึ่งในผู้ถือ Dogecoin รายใหญ่ที่สุด
กระเป๋าคริปโตที่ทำธุรกรรมนี้มีชื่อว่า “DL7jHH” ซึ่งเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยได้รับการโอนเหรียญเริ่มต้นเพียง 36 DOGE จากกระเป๋าคริปโตที่มีชื่อว่า “DJfU2” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเจ้ามือรายใหญ่ที่ถือครองราชาแห่ง Meme Coin ตัวนี้
เปิดประวัติกระเป๋าคริปโปริศนาและความเชื่อมโยงกับเจ้ามือ Dogecoin
ความน่าสนใจของเหตุการณ์นี้อยู่ที่ประวัติของ “DL7jHH” ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับ “DJfU2” ที่เป็นเจ้ามือรายใหญ่ โดยปัจจุบัน “DJfU2” ถือครอง Dogecoin มากกว่า 576.7 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 117 ล้านดอลลาร์
หลังจากได้รับการเปิดใช้งานเมื่อเกือบ 1 ปีที่แล้ว “DL7jHH” ได้ทำการสะสมเหรียญมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งล่าสุดได้ตัดสินใจโอนสินทรัพย์ส่วนใหญ่เข้าไปยัง Binance
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการโอนออกไปจำนวนมาก แต่ “DL7jHH” ยังคงถือครอง Dogecoin อีกกว่า 31.6 ล้าน DOGE ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 6.4 ล้านดอลลาร์
อนาคตระยะสั้นของ Dogecoin: นักลงทุนควรจับตาอะไรเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้คือ ธุรกรรมนี้อาจเป็นเพียงการโยกย้ายสินทรัพย์ภายในของ Binance เอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้โดดเด่นคือประวัติของกระเป๋าคริปโตที่เชื่อมโยงกับวาฬรายใหญ่และการเงียบหายไปนานก่อนจะกลับมาพร้อมธุรกรรมมูลค่ามหาศาล
ทิศทางราคาของ Dogecoin ในระยะสั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าเหรียญเหล่านี้จะถูกเทขายในตลาดจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการนำมาพักไว้ใน Binance เท่านั้น
นักลงทุนควรจับตาดูความเคลื่อนไหวของปริมาณการซื้อขายและแรงกดดันฝั่งขายอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป เช่น ราคา Bitcoin ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของตลาดและกำลังส่งสัญญาณบวกเพราะราคาได้ยืนเหนือระดับ 115,000 ดอลลาร์ล่าสุด
รวมไปถึงการพบปะระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และสี จิ้นผิงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2025 ณ ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งอาจสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่ตลาดการเงินเร็ว ๆ นี้
