Bitcoin, ETH, XRP, DOGE ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง! รับข่าวดีสหรัฐฯ-จีน
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคา Bitcoin (BTC) พุ่งกลับมายืนเหนือระดับ 115,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองสัปดาห์ เช่นเดียวกับ Ethereum (ETH) ที่กลับมาทะลุ 4,000 ดอลลาร์ การฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้น หลังมีข่าวความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
วิเคราะห์ราคา Bitcoin หลังทะยานกลับมาอย่างแข็งแกร่ง
Bitcoin (BTC) แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าจับตา โดยราคาสามารถกลับมายืนเหนือ 115,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นถึง 73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Coinglass ยังชี้ให้เห็นว่ามีการล้างพอร์ตสถานะ Short ไปกว่า 340 ล้านดอลลาร์ และเกิดการชำระบัญชี (Liquidations) รวมมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ Open Interest ของ Bitcoin ยังเพิ่มขึ้น 5% ในรอบ 24 ชั่วโมง และข้อมูลจาก Binance พบว่ากว่า 55% ของเทรดเดอร์ที่มีสถานะ BTC เปิดอยู่ เป็นการถือสถานะ Long (คาดว่าราคาจะขึ้น)
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ปรับตัวจากระดับ “Fear” (กลัว) ขึ้นมาสู่ระดับ “Neutral” (เป็นกลาง) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มฟื้นตัว
Daan Crypto Trades นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ให้ความเห็นว่า ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เพียง 8% ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา และอาจเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในอนาคต โดยคาดว่าช่วงปลายปี 2025 จะมีความผันผวนมากกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้
ETH และ XRP วิ่งตามตลาด ลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่?
ในทิศทางเดียวกับ Bitcoin ราคา Ethereum (ETH) ก็ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ดันให้ราคากลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ปริมาณเงินทุนที่ถูกล็อคในตลาดอนุพันธ์ของ Ethereum ยังพุ่งขึ้นถึง 9% สะท้อนถึงความสนใจในการเก็งกำไรที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน
CJ นักวิเคราะห์คริปโตอีกรายบนแพลตฟอร์ม X แสดงความเชื่อมั่นว่า ETH มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) ทะลุ 5,000 ดอลลาร์ได้ในรอบนี้ แต่ก็ได้เตือนให้นักลงทุนระมัดระวังการเกิด False Breakout (การที่ราคาพุ่งทะลุแบบหลอกๆ) หากราคายังไม่สามารถปิดเหนือระดับ 4,525 ดอลลาร์ในกราฟรายวันได้สำเร็จ
ขณะเดียวกัน เหรียญ Altcoin อื่นๆ เช่น XRP, Solana (SOL) และ Dogecoin (DOGE) ก็มีการซื้อขายในแดนบวกเช่นกัน สอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาดโดยรวม
ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สบวกแรง – คาด Fed ลดดอกเบี้ยสัปดาห์นี้
การฟื้นตัวของตลาดคริปโตในครั้งนี้มีปัจจัยหนุนสำคัญมาจากข่าวดีในระดับมหภาค โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และจีนได้บรรลุ “ฉันทามติเบื้องต้น” ที่จะระงับการขึ้นภาษีและการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยื้อมานาน
ข่าวดังกล่าวส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average Futures ปรับตัวขึ้น 0.59% ขณะที่ S&P 500 Futures และ Nasdaq 100 Futures ก็ปรับตัวขึ้น 0.69% และ 0.88% ตามลำดับ
นอกจากนี้ ตลาดยังคาดการณ์ด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง 96% ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน
