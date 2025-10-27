BTC $115,529.62 3.46%
Bitcoin, ETH, XRP, DOGE ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง! รับข่าวดีสหรัฐฯ-จีน

Bitcoin BTC ETH Ethereum XRP ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Somchai Wang
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อัปเดตล่าสุด: 
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), XRP ฟื้นคืนชีพ! รับข่าวดีสหรัฐฯ-จีน

ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคา Bitcoin (BTC) พุ่งกลับมายืนเหนือระดับ 115,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองสัปดาห์ เช่นเดียวกับ Ethereum (ETH) ที่กลับมาทะลุ 4,000 ดอลลาร์ การฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้น หลังมีข่าวความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

วิเคราะห์ราคา Bitcoin หลังทะยานกลับมาอย่างแข็งแกร่ง

Bitcoin (BTC) แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าจับตา โดยราคาสามารถกลับมายืนเหนือ 115,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นถึง 73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Coinglass ยังชี้ให้เห็นว่ามีการล้างพอร์ตสถานะ Short ไปกว่า 340 ล้านดอลลาร์ และเกิดการชำระบัญชี (Liquidations) รวมมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ Open Interest ของ Bitcoin ยังเพิ่มขึ้น 5% ในรอบ 24 ชั่วโมง และข้อมูลจาก Binance พบว่ากว่า 55% ของเทรดเดอร์ที่มีสถานะ BTC เปิดอยู่ เป็นการถือสถานะ Long (คาดว่าราคาจะขึ้น)

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ปรับตัวจากระดับ “Fear” (กลัว) ขึ้นมาสู่ระดับ “Neutral” (เป็นกลาง) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มฟื้นตัว

Daan Crypto Trades นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ให้ความเห็นว่า ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เพียง 8% ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา และอาจเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในอนาคต โดยคาดว่าช่วงปลายปี 2025 จะมีความผันผวนมากกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้

ETH และ XRP วิ่งตามตลาด ลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่?

ในทิศทางเดียวกับ Bitcoin ราคา Ethereum (ETH) ก็ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ดันให้ราคากลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ปริมาณเงินทุนที่ถูกล็อคในตลาดอนุพันธ์ของ Ethereum ยังพุ่งขึ้นถึง 9% สะท้อนถึงความสนใจในการเก็งกำไรที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน

CJ นักวิเคราะห์คริปโตอีกรายบนแพลตฟอร์ม X แสดงความเชื่อมั่นว่า ETH มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) ทะลุ 5,000 ดอลลาร์ได้ในรอบนี้ แต่ก็ได้เตือนให้นักลงทุนระมัดระวังการเกิด False Breakout (การที่ราคาพุ่งทะลุแบบหลอกๆ) หากราคายังไม่สามารถปิดเหนือระดับ 4,525 ดอลลาร์ในกราฟรายวันได้สำเร็จ

ขณะเดียวกัน เหรียญ Altcoin อื่นๆ เช่น XRP, Solana (SOL) และ Dogecoin (DOGE) ก็มีการซื้อขายในแดนบวกเช่นกัน สอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาดโดยรวม

ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สบวกแรง – คาด Fed ลดดอกเบี้ยสัปดาห์นี้

การฟื้นตัวของตลาดคริปโตในครั้งนี้มีปัจจัยหนุนสำคัญมาจากข่าวดีในระดับมหภาค โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และจีนได้บรรลุ “ฉันทามติเบื้องต้น” ที่จะระงับการขึ้นภาษีและการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยื้อมานาน

ข่าวดังกล่าวส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average Futures ปรับตัวขึ้น 0.59% ขณะที่ S&P 500 Futures และ Nasdaq 100 Futures ก็ปรับตัวขึ้น 0.69% และ 0.88% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ตลาดยังคาดการณ์ด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง 96% ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน

Best Wallet กระเป๋าคริปโตมัลติเชน รองรับ Bitcoin, Ethereum, และอีกกว่า 60 เชน

Best Wallet กระเป๋าคริปโตมัลติเชน รองรับ Bitcoin, Ethereum, Solana และอีกกว่า 60 เชน

Best Wallet กำลังถูกจับตาในฐานะกระเป๋าคริปโตแบบ non-custodial ที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายแต่ปลอดภัยระดับสถาบัน ล่าสุดได้รับการรับรองจาก WalletConnect และระดมทุนในรอบ ICO ไปแล้วกว่า $16.68M ตอกย้ำศักยภาพการเติบโตในตลาดกระเป๋าคริปโตระดับโลก

แอปนี้รองรับทั้ง iOS และ Android ให้ผู้ใช้งานจัดการสินทรัพย์ได้โดยตรง ทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base และ Tron จุดเด่นคือฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มความสะดวก เช่น การรองรับ Solana แบบเต็มระบบ การสลับเหรียญ BTC ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง และระบบสะสมแต้มจากการใช้งานเพื่อแลกรางวัลในอนาคต

ในด้านความปลอดภัย Best Wallet ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks พร้อมระบบตรวจจับการหลอกลวงอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ Private Key ด้วยตนเอง 100% โดยไม่ต้องทำ KYC นอกจากนี้ยังรองรับการซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลท้องถิ่นผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ด้วย

Best Wallet ยังสามารถเชื่อมต่อกับ dApps กว่า 330 โปรโตคอล และ cross-chain bridge อีกกว่า 30 แห่ง เพื่อให้การใช้งานครอบคลุมและครบวงจรยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักเทรดสาย DeFi

โทเค็น $BEST คือหัวใจหลักของระบบ มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือ เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ในอนาคตอย่าง Best Card สำหรับใช้จ่ายในชีวิตจริง รวมถึงระบบเทรดอนุพันธ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

ปัจจุบัน Best Wallet มีผู้ใช้งานเฉลี่ยกว่า 250,000 รายต่อเดือน และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Certik แล้ว ซึ่งช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในฐานะศูนย์กลาง Web3 หน้าใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านรีวิว Best Wallet ของเรา รวมถึงติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง X และ Telegram ของโครงการ

แอป Best Wallet

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
