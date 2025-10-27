Dogecoin มีบิน! บริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในอังกฤษรับชำระแล้ว
ข่าวดีสำหรับชุมชน Dogecoin! เมื่อบริษัทท่องเที่ยวชื่อดังจากอังกฤษอย่าง Alternative Airlines ได้ประกาศเพิ่มช่องทางการชำระเงินใหม่ เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย Dogecoin ได้แล้ว
การเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยที่จับต้องได้ให้กับ Dogecoin และส่งผลบวกต่อราคาเหรียญทันที โดยล่าสุดราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.20 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า 6% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Alternative Airlines เปิดรับชำระด้วย Dogecoin อย่างเป็นทางการ
Alternative Airlines บริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ว่าลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าตั๋วเครื่องบินด้วย Dogecoin ได้ที่หน้าชำระเงินแล้ว ทำให้บริษัทกลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยอมรับการชำระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซี
การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ Alternative Airlines เข้าร่วมกับสายการบินอื่น ๆ เช่น AirBaltic และ Cielo Aviation ที่เปิดรับ Dogecoin ผ่านความร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินคริปโตอย่าง Bitpay ซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตการใช้งานของ Dogecoin ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
วิเคราะห์ข้อดีของ Dogecoin ที่ทำให้สายการบินสนใจ
ทาง Alternative Airlines ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของการใช้ Dogecoin ในการชำระเงิน โดยระบุว่า Dogecoin มีความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมต่อวินาทีที่เร็วกว่าสกุลเงินดิจิทัลหลักอื่น ๆ
โดย Dogecoin สามารถรองรับได้ถึง 30 ธุรกรรมต่อวินาที ในขณะที่ Ethereum และ Bitcoin รองรับได้เพียง 25 ธุรกรรมต่อวินาทีและ 6 ธุรกรรมต่อวินาทีตามลำดับ
นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงความเชื่อมั่นว่า Dogecoin มี “อนาคตที่สดใส” โดยอ้างอิงถึงการพุ่งขึ้นของราคาอย่างมีนัยสำคัญในปี 2021 และการคาดการณ์ว่าราชาแห่ง Meme Coin นี้อาจก้าวขึ้นมาเป็น 1 ใน 4 สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำตามมูลค่าตลาดได้ในอนาคต
อิทธิพลของมัสก์กับอนาคตการชำระเงินของ Dogecoin
ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งของความนิยมใน Dogecoin มาจากการสนับสนุนของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซึ่งเคยกล่าวถึงเหรียญนี้หลายต่อหลายครั้ง และยังมีการคาดการณ์ว่า X อาจนำ Dogecoin มาใช้ในระบบ X Payments ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต
ปัจจุบัน บริษัทของมัสก์อย่าง Tesla ก็ได้เปิดรับ Dogecoin สำหรับการซื้อสินค้าบางรายการแล้ว นอกจากนี้ SpaceX ยังเคยยอมรับ Dogecoin สำหรับภารกิจส่งดาวเทียม DOGE-1 ไปยังดวงจันทร์อีกด้วย การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการยอมรับ Dogecoin ให้เพิ่มขึ้น
House of Doge เดินหน้าขยายการใช้งาน Dogecoin ไม่หยุดยั้ง
นอกจากการยอมรับจากภาคธุรกิจแล้ว House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Dogecoin Foundation ก็กำลังเดินหน้าขยายกรณีการใช้งานของเหรียญอย่างแข็งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การผนวกระบบชำระเงินด้วย Dogecoin เป็นไปอย่างราบรื่นทั่วโลก พร้อมชูจุดเด่นเรื่องการลดค่าธรรมเนียมและขจัดตัวกลาง
ล่าสุด House of Doge ได้เข้าซื้อหุ้นในสโมสรฟุตบอล U.S. Triestina Calcio 1918 โดยมีแผนที่จะนำการชำระเงินด้วย Dogecoin มาใช้กับการซื้อตั๋วและสินค้าของสโมสร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ
