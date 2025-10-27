BTC $115,198.12 1.43%
ETH $4,213.97 3.60%
SOL $201.32 1.36%
PEPE $0.0000073 0.34%
SHIB $0.000010 1.03%
BNB $1,148.37 1.99%
DOGE $0.20 1.65%
XRP $2.68 2.73%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Dogecoin มีบิน! บริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในอังกฤษรับชำระแล้ว

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Dogecoin มีบิน! บริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในอังกฤษรับชำระแล้ว

ข่าวดีสำหรับชุมชน Dogecoin! เมื่อบริษัทท่องเที่ยวชื่อดังจากอังกฤษอย่าง Alternative Airlines ได้ประกาศเพิ่มช่องทางการชำระเงินใหม่ เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย Dogecoin ได้แล้ว

การเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยที่จับต้องได้ให้กับ Dogecoin และส่งผลบวกต่อราคาเหรียญทันที โดยล่าสุดราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.20 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า 6% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Alternative Airlines เปิดรับชำระด้วย Dogecoin อย่างเป็นทางการ

Alternative Airlines บริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ว่าลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าตั๋วเครื่องบินด้วย Dogecoin ได้ที่หน้าชำระเงินแล้ว ทำให้บริษัทกลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยอมรับการชำระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซี

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.alternativeairlines.com/buy-flights-with-dogecoin

การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ Alternative Airlines เข้าร่วมกับสายการบินอื่น ๆ เช่น AirBaltic และ Cielo Aviation ที่เปิดรับ Dogecoin ผ่านความร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินคริปโตอย่าง Bitpay ซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตการใช้งานของ Dogecoin ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

วิเคราะห์ข้อดีของ Dogecoin ที่ทำให้สายการบินสนใจ

ทาง Alternative Airlines ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของการใช้ Dogecoin ในการชำระเงิน โดยระบุว่า Dogecoin มีความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมต่อวินาทีที่เร็วกว่าสกุลเงินดิจิทัลหลักอื่น ๆ

โดย Dogecoin สามารถรองรับได้ถึง 30 ธุรกรรมต่อวินาที ในขณะที่ Ethereum และ Bitcoin รองรับได้เพียง 25 ธุรกรรมต่อวินาทีและ 6 ธุรกรรมต่อวินาทีตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงความเชื่อมั่นว่า Dogecoin มี “อนาคตที่สดใส” โดยอ้างอิงถึงการพุ่งขึ้นของราคาอย่างมีนัยสำคัญในปี 2021 และการคาดการณ์ว่าราชาแห่ง Meme Coin นี้อาจก้าวขึ้นมาเป็น 1 ใน 4 สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำตามมูลค่าตลาดได้ในอนาคต

อิทธิพลของมัสก์กับอนาคตการชำระเงินของ Dogecoin

ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งของความนิยมใน Dogecoin มาจากการสนับสนุนของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซึ่งเคยกล่าวถึงเหรียญนี้หลายต่อหลายครั้ง และยังมีการคาดการณ์ว่า X อาจนำ Dogecoin มาใช้ในระบบ X Payments ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทของมัสก์อย่าง Tesla ก็ได้เปิดรับ Dogecoin สำหรับการซื้อสินค้าบางรายการแล้ว นอกจากนี้ SpaceX ยังเคยยอมรับ Dogecoin สำหรับภารกิจส่งดาวเทียม DOGE-1 ไปยังดวงจันทร์อีกด้วย การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการยอมรับ Dogecoin ให้เพิ่มขึ้น

House of Doge เดินหน้าขยายการใช้งาน Dogecoin ไม่หยุดยั้ง

นอกจากการยอมรับจากภาคธุรกิจแล้ว House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Dogecoin Foundation ก็กำลังเดินหน้าขยายกรณีการใช้งานของเหรียญอย่างแข็งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การผนวกระบบชำระเงินด้วย Dogecoin เป็นไปอย่างราบรื่นทั่วโลก พร้อมชูจุดเด่นเรื่องการลดค่าธรรมเนียมและขจัดตัวกลาง

ล่าสุด House of Doge ได้เข้าซื้อหุ้นในสโมสรฟุตบอล U.S. Triestina Calcio 1918 โดยมีแผนที่จะนำการชำระเงินด้วย Dogecoin มาใช้กับการซื้อตั๋วและสินค้าของสโมสร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bitcoinist.com/dogecoin-payment-coming/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,102,198,923,540
4.09
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
ยิ่งตลาดกลัว ราคายิ่งพุ่ง! ผู้เชี่ยวชาญเผยไต๋ BTC ใช้ “ความกลัว” ทำเงิน
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-10-28 00:06:35
ข่าว Altcoin
XRP ลุ้นพุ่ง 35% ภายในสิ้นปี! จับตา “ตัวแปรลับ” จาก Ripple Prime
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-27 23:13:53
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า