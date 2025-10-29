BTC $113,166.22 -0.98%
Dogecoin หัวเลี้ยวหัวต่อ! ปริมาณเทรดพุ่ง 60% แต่วาฬก็ยังเทขายรัว ๆ

Dogecoin
Somchai Wang
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin หัวเลี้ยวหัวต่อ! ปริมาณเทรดพุ่ง 60% แต่วาฬก็ยังเทขายรัว ๆ

Dogecoin กำลังส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายราคาที่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 แรงหนุนสำคัญมาจากปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่พุ่งสูงขึ้นถึง 60% ซึ่งบ่งชี้ถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากตลาด

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ที่ปล่อยเหรียญออกมาจำนวนมาก ทำให้สถานการณ์น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าทิศทางของราชาแห่ง Meme Coin จะเป็นไปในทางใด

วิเคราะห์สัญญาณกระทิง Dogecoin: ปริมาณการซื้อขายพุ่งสวนทางวาฬเทขาย

สัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนที่สุดสำหรับ Dogecoin ในขณะนี้คือปริมาณการซื้อขายในรอบ 24 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 60% ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและการสนับสนุนจากนักลงทุนที่กลับมาอย่างหนาแน่น ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทะลุแนวโน้มในเร็ว ๆ นี้

แม้ว่าล่าสุดราคาจะปรับตัวลดลง 3% หลังจากขึ้นไปแตะ 0.2088 ดอลลาร์แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวยังคงบ่งชี้ถึงโอกาสในการฟื้นตัว

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสัญญาณบวกนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่ากังวลจากฝั่ง ‘วาฬ’ โดยมีรายงานว่านักลงทุนรายใหญ่ได้เทขาย Dogecoin ออกมามากถึง 500 ล้าน DOGE ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

การเทขายครั้งใหญ่นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้ราคาหดตัวลงต่ำกว่าระดับ 0.20 ดอลลาร์และสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระยะสั้น

เปิดเป้าราคา Dogecoin จากนักวิเคราะห์: ลุ้น 0.248 ดอลลาร์

แม้จะมีความผันผวน แต่นักวิเคราะห์หลายรายยังคงมีมุมมองที่ต่อแนวโน้มราคา Dogecoin หนึ่งในนั้นคือ Trader Tardigrade ที่ชี้ให้เห็นว่ากราฟราคา Dogecoin กำลังก่อตัวในรูปแบบ Symmetrical Triangle ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักจะนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง

จากรูปแบบกราฟดังกล่าว เขาได้คาดการณ์เป้าหมายราคาของ Dogecoin ไว้ที่ 0.248 ดอลลาร์ซึ่งหากเป็นไปตามคาดการณ์ จะเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากตลาดคริปโตโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Bitcoin ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของตลาด

อีกทั้งต้องไม่ลืมว่าตลาดเพิ่งผ่านเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่กว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ โดย Dogecoin เองก็ร่วงลงถึง 24.8% จาก 0.2507 ดอลลาร์เหลือเพียง 0.1883 ดอลลาร์ในวันถัดมา ขณะที่ Bitcoin และ Ethereum ก็สูญเสียมูลค่าไป 11% และ 13% ตามลำดับ ดังนั้นการฟื้นตัวของ Dogecoin จึงยังคงต้องพึ่งพาทิศทางของตลาดภาพรวมเป็นสำคัญ

การใช้งานในโลกจริง: ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา Dogecoin

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งที่ขับเคลื่อนมูลค่าของ Dogecoin ในระยะยาวคือการนำไปใช้งานจริง ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Alternative Airlines บริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในอังกฤษที่ได้ประกาศเพิ่มช่องทางการชำระเงินใหม่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย Dogecoin ได้แล้ว

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือการที่ House of Doge ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Dogecoin Foundation ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสโมสรฟุตบอลอิตาลี US Triestina Calcio 1981 และมีแผนที่จะนำการชำระเงินด้วย Dogecoin มาใช้กับการซื้อตั๋วและสินค้าของสโมสรเช่นกัน

การยอมรับที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่า Dogecoin ยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมาก และอาจทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบถัดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bravenewcoin.com/partner/dogecoin-022-maxi-doge-explodes

Maxi Doge เหรียญน้องใหม่ที่อาจตามรอยความสำเร็จของ Dogecoin

ภาพ Maxi Doge สีทองแสดงท่าทางโกรธตาแดงสุดขีด

ท่ามกลางกระแสของ Dogecoin ได้มีเหรียญใหม่ถือกำเนิดขึ้นในชื่อ Maxi Doge ($MAXI) ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็น “น้องชายสุดขั้ว” ของ Dogecoin ที่เน้นการซื้อขายแบบเสี่ยงสูง โดยมีปรัชญาคือ “ซื้อตอนแดงและตอนเขียวเท่านั้น” และเทรดด้วย Leverage สูงถึง 1000x โดยไม่มี Stop Loss

แม้ว่าปัจจุบันโครงการจะขับเคลื่อนด้วยมูลค่าจากความเป็นมีมเป็นหลัก แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับ Dogecoin ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งก็เคยเป็นเพียงเหรียญมีมมาก่อนที่จะพัฒนาสู่การใช้งานจริงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน การเติบโตของ Dogecoin อาจเป็นแรงส่งให้ Maxi Doge ได้รับความสนใจตามไปด้วย

ปัจจุบัน Maxi Doge กำลังอยู่ในช่วง Presale และสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Presale สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ไม่อาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Dogecoin สามารถกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

