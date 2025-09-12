นักวิเคราะห์ชู Solana-XRP เป็นตัวเต็งรับแรงหนุนหลัง Halving
ขณะที่ตลาดคริปโตนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี ซึ่งในอดีตมักเป็นตัวจุดชนวนให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาด Altcoin หรือที่เรียกกันว่า “Altcoin Season” นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างเริ่มมองหาเหรียญที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยในรอบนี้ นักวิเคราะห์หลายสำนักได้ชี้เป้าไปที่ Solana (SOL) และ XRP ว่าเป็น Altcoin สองตัวที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มทางเทคนิคที่น่าสนใจ
นอกจากนี้ กระแสความสนใจใน Spot ETF ยังขยายวงกว้างมาสู่ Altcoin ชั้นนำ ซึ่งนักวิเคราะห์จาก Wall Street หลายรายต่างจับตามองว่า XRP และ Solana อาจเป็น Altcoin ที่ถูกอนุมัติเป็น Spot ETF รุ่นต่อไป ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับเหรียญทั้งสองในสายตานักลงทุนสถาบัน
Solana (SOL) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีการซื้อขายใกล้ระดับ 201.90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.8% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้จะเคยลงไปทดสอบจุดต่ำสุดที่ 199.64 ดอลลาร์ แต่ก็สามารถดีดตัวกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่ยังคงหนาแน่น
แนวโน้มสดใส! SOL พุ่งมั่นคง นักวิเคราะห์ชี้เป้าเป้าใหม่ $208
ในเชิงเทคนิค Solana มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณ 199.64 ดอลลาร์ ตามมาด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 197.91 ดอลลาร์ และ 194.37 ดอลลาร์ การรักษาฐานราคาเหนือโซนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษามอเมนตัมขาขึ้น ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 206.69, 209.86 และ 212.82 ดอลลาร์ ตามลำดับ
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา SOL อาจไปถึง 208.75 ดอลลาร์ภายใน 30 วันข้างหน้า ซึ่งคิดเป็นการเติบโตประมาณ 4% จากราคาปัจจุบัน ความเชื่อมั่นนี้ได้รับแรงหนุนจากการอัปเกรดเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมของนักพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระบบนิเวศ DeFi, NFT และเกม ทำให้ Solana กลายเป็นหนึ่งใน Altcoin ตัวเต็งสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในวัฏจักร Halving ที่กำลังจะมาถึง
ยิ่งไปกว่านั้น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังเช่นกรณีล่าสุดที่ Forward Industries ทุ่มเงินกว่า 1.65 พันล้านดอลลาร์ใน Solana ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกที่อาจผลักดันราคาไปสู่จุดสูงสุดใหม่
สถาบันหันจับตา! XRP อาจแตะ $4.20 หลังความชัดเจนทางกฎหมาย
XRP เป็นอีกหนึ่ง Altcoin ที่น่าสนใจ ด้วยราคาล่าสุดที่ 3.07 ดอลลาร์ พุ่งขึ้น 2.19% ใน 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายรายวันที่สูงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม ขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมสมมาตร (symmetrical triangle) ซึ่งโดยทั่วไปเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเบรคเอาท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
แนวรับที่แข็งแกร่งของ XRP อยู่ที่ 2.76 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 2.95 ดอลลาร์ ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50 EMA) และ 200 วัน (200 EMA) อยู่ใกล้ระดับ 2.85 ดอลลาร์ ด้านดัชนี RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) หากราคาสามารถทะลุแนวต้าน 2.88 ดอลลาร์ไปได้ อาจมุ่งหน้าสู่เป้าหมายถัดไปที่ 2.95 และ 3.04 ดอลลาร์ แต่หากหลุดแนวรับ 2.76 ดอลลาร์ ก็อาจปรับตัวลงไปที่ 2.70 ดอลลาร์ได้ ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าหากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง ราคา XRP อาจส่งสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นสู่เป้าหมาย $4.20 ได้ในอนาคต
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ XRP โดดเด่นคือความเสี่ยงด้านกฎหมายที่ลดลงอย่างมากจากคำตัดสินในปี 2023 ซึ่งส่งผลให้เหรียญเริ่มได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการใช้งานจริงในการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ทำให้ XRP เป็น Altcoin ที่มีโอกาสเติบโตสูงในตลาดที่มีการกำกับดูแล
กระแสความสนใจจากสถาบันนี้ยังถูกตอกย้ำด้วย ข่าวลือที่ว่า BlackRock อาจกำลังเข้าซื้อ XRP ผ่าน Coinbase ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณบวกต่อโอกาสในการเปิดตัว Spot ETF
นอกเหนือจากข่าวลือดังกล่าว ยังมีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในตลาด เช่น การที่ Rex-Osprey เตรียมเปิดตัว ETF ชุดใหม่ที่เชื่อมโยงกับ XRP ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในตลาดกระแสหลัก
เปิดเกมรุก! Bitcoin Hyper สร้างคลื่นใหม่บน SVM
Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังเป็นที่จับตาในฐานะ Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับความเร็วและศักยภาพของ Bitcoin ให้รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture โดยระดมทุนได้กว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ภายใน 2 เดือน สอดรับกับกระแส Altcoin Season ที่กำลังเติบโต
โครงการนี้ตั้งใจแก้ปัญหาความล่าช้าและค่าธรรมเนียมสูงของ Bitcoin เดิม ด้วยความเร็วระดับหมื่นธุรกรรมต่อวินาที ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และเสริมความปลอดภัยด้วย Zero-Knowledge Proof (ZKP) พร้อมฟีเจอร์ทันใช้ เช่น Meme Coin Factory, DeFi สำหรับ BTC, GameFi, NFT และระบบ Cross-Chain ที่เชื่อม ETH–SOL
โทเค็น $HYPER ทำหน้าที่ทั้งเป็นค่า Gas, ใช้งานฟีเจอร์ dApps และเป็นส่วนหนึ่งของ DAO Governance ที่เปิดให้ผู้ถือโทเค็นมีสิทธิกำหนดทิศทางโครงการ อีกทั้งยังเชื่อมโยงโดยตรงกับ Bitcoin จึงอาจได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ BTC ในอนาคต
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramไปยัง Bitcoin Hyper