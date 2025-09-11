เฮ! Rex-Osprey จ่อเปิดตัว ETF Bitcoin, XRP และ Dogecoin ศุกร์นี้
ตลาดคริปโตกำลังจะเข้าสู่สัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์ เมื่อ Rex-Osprey เตรียมเปิดตัวกองทุน Exchange-Traded Funds (ETFs) ชุดใหม่ในวันที่ 12 กันยายน 2025 โดยกองทุนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับ Bitcoin, XRP, และ Dogecoin ซึ่งทั้งหมดผ่านหน้าต่างการตรวจสอบ 75 วันของ SEC โดยไม่มีข้อคัดค้านใด ๆ
การมาถึงของ Crypto ETFs เหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการ เพราะเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยไหลเข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
วิเคราะห์ XRP ETF และ Dogecoin ETF สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ในบรรดากองทุนทั้งหมดที่กำลังจะเปิดตัว XRP ETF กลายเป็นที่จับตามองมากที่สุด โดยนักวิเคราะห์ตลาดดอม กว็อก (Dom Kwok) ได้คาดการณ์ว่า “XRP ETF อาจสร้างสถิติใหม่ด้วยเม็ดเงินไหลเข้าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต”
การคาดการณ์นี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากในหมู่นักลงทุน เนื่องจากหลายฝ่ายเชื่อว่าหากความต้องการของนักลงทุนสูงตามที่คาดการณ์ไว้ อาจมีเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ตลาดภายในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำหนดเส้นตายของการพิจารณา ETF ต่าง ๆ รออยู่
ขณะเดียวกัน Dogecoin ETF ก็กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองในฐานะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ได้รับการกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาตัวแรกที่ให้นักลงทุนได้เข้าถึง Dogecoin โดยตรง
การเปิดตัวครั้งนี้คาดว่าจะดึงดูดความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน เนื่องจาก Dogecoin เป็นเหรียญมีมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง การมี ETF จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเปิดโอกาสให้นักลงทุนกลุ่มใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น
ท่าทีของ SEC และภาพรวมตลาด Crypto ETFs ในอนาคต
แม้ว่า ETF ของ Rex-Osprey จะได้รับไฟเขียว แต่ท่าทีของ SEC ต่อตลาดคริปโตโดยรวมยังคงมีความหลากหลาย
ล่าสุด SEC ได้ประกาศเลื่อนการตัดสินใจสำหรับกองทุน Solana ETF และ XRP ETF ของ Franklin ไปเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 และในขณะเดียวกัน Dogecoin ETF ของ Bitwise ก็ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน
นอกจากนี้ คำขอของ BlackRock ที่ต้องการเพิ่มฟีเจอร์การ Stake ใน Ethereum ETF ก็ยังคงรอคำตัดสินสุดท้ายในวันที่ 30 ตุลาคม
การเลื่อนกำหนดการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวังของ SEC ต่อผลิตภัณฑ์คริปโตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
การเปิดตัว ETF ของ Rex-Osprey ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผสานสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับตลาดการเงินที่ถูกกฎหมาย
แม้ว่ากองทุนเหล่านี้จะเป็นประเภท “40 Act” ซึ่งไม่ได้ถือครองเหรียญคริปโตโดยตรง แต่ก็เป็นช่องทางที่ช่วยให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยสามารถเข้าถึงและลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างสะดวกและปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแล
สัปดาห์นี้จึงอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับวงการ Crypto ETFs ในสหรัฐอเมริกา โดยมี XRP และ Dogecoin เป็นผู้นำทัพ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://coinpedia.org/news/rex-osprey-set-to-launch-bitcoin-xrp-and-dogecoin-etfs-this-week/
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม