วงการคริปโต

Wall Street ชี้เป้า! XRP, SOL, ADA จ่อคิว ETF รุ่นถัดไป

ADA Cardano SOL Solana XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
XRP, Solana, and Cardano ETF

XRP กำลังถูกจับตาในฐานะหนึ่งในเหรียญที่อาจนำทัพ Altcoin สู่การมี Spot ETF ของตัวเอง หลังนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทและผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) กำลังเปิดทางไปสู่การอนุมัติผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุม Altcoin มากขึ้น ซึ่งนอกจาก XRP แล้ว ยังมี Solana (SOL) และ Cardano (ADA) ที่ถูกมองเป็นตัวเต็งในกระแส Spot ETF ระลอกใหม่ สร้างกระแสคึกคักในหมู่นักลงทุนทั่วโลก

วิเคราะห์ 3 ตัวเต็ง: XRP, Solana, และ Cardano กับโอกาสสู่การเป็น ETF

นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดังอย่าง James Seyffart จาก Bloomberg เชื่อว่าการอนุมัติ Spot Bitcoin และ Ethereum ETF ได้สร้างบรรทัดฐานสำคัญไว้แล้ว และคำถามในตอนนี้คือ “เหรียญใด” จะเป็นรายต่อไป ซึ่งในบรรดา Altcoin ทั้งหมด XRP, Solana (SOL), และ Cardano (ADA) โดดเด่นขึ้นมาในฐานะตัวเต็งอันดับต้นๆ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งสามเหรียญนี้ถูกจับตามองคือสภาพคล่อง (Liquidity) ที่สูง และการมีตลาดตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Markets) ที่มั่นคง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาในการอนุมัติ ETF การที่เหรียญเหล่านี้จะถูกลิสต์เป็น ETF จะถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ Altcoin กลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในเครื่องมือทางการเงินของ Wall Street อย่างเป็นทางการ

การมาถึงของ Altcoin ETF จะเป็นการเปิดประตูสู่เม็ดเงินมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันที่กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของ XRP, Solana, และ Cardano ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

บทเรียนจาก Ethereum ETF และ Altcoin อื่นๆ ที่น่าจับตา

อย่างไรก็ตาม การเปิดตัว Ethereum ETF ในเดือนกรกฎาคม 2024 ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เนื่องจากกระแสเงินทุนไหลเข้า (inflows) น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ปรึกษาการลงทุนยังคงอยู่ในช่วงทำความเข้าใจ Bitcoin ETF และการที่กองทุน Ethereum ETF ขาดคุณสมบัติการ Staking ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูไม่สมบูรณ์

นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากมีการนำระบบ Staking เข้ามาผนวกกับโครงสร้าง ETF ได้อย่างเป็นทางการ ความน่าสนใจก็จะเพิ่มขึ้นอีกมาก

นอกเหนือจากสามเหรียญหลักแล้ว James Seyffart ยังชี้ว่ามี Altcoin อีกหลายตัวที่มีศักยภาพและอาจเข้าเกณฑ์การลิสต์ ETF ได้เช่นกัน อาทิ Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), และ Polkadot (DOT) รวมถึงเหรียญยอดนิยมอย่าง Dogecoin (DOGE) และ Shiba Inu (SHIB) ก็อยู่ในรายชื่อที่ถูกกล่าวถึงด้วยเช่นกัน

Best Wallet รองรับ XRP ซื้อขายทันใจ

การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น XRP, SOL, ADA หรืออื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ “Best Wallet” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้ โดยเป็นกระเป๋าเงินคริปโตแบบ Non-Custodial ที่รองรับ Multichain เต็มรูปแบบ ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ปลอดภัยระดับสถาบัน และเติบโตอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ล่าสุดยังได้รับการรับรองจาก WalletConnect และระดมทุนได้ $15.65M ในรอบ ICO ตอกย้ำศักยภาพในการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตระดับโลก

Best Wallet

Best Wallet รองรับทั้ง iOS และ Android ครอบคลุมเครือข่ายหลักอย่าง Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base และ Tron ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน (No KYC) และเป็นเจ้าของ Private Key เองทั้งหมด

นอกจากนี้ยังรองรับ Fiat On-Ramp ผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ฟีเจอร์เด่นที่เพิ่มเข้ามาคือการรองรับ Solana เต็มรูปแบบ, รองรับ Native Bitcoin Swaps รวมถึงระบบ Gamified Rewards (BW Points) เพื่อรับคะแนนสะสมรายวัน, การปรับปรุง UX/UI ให้ใช้งานง่ายขึ้น และรองรับภาษาเพิ่มเติม รวมถึงภาษาไทยในอนาคต

Best Wallet จึงไม่ได้เป็นเพียงกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ แต่เป็นศูนย์กลางการจัดการ Web3 ที่ผสานความง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นเข้ากับฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับนักเทรดมืออาชีพ โดยมีโทเค็น $BEST เป็นหัวใจสำคัญของระบบที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือ เช่น สิทธิ์เข้าร่วม Presale, ค่าธรรมเนียมพิเศษในการทำธุรกรรม และการเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Best Card เพื่อใช้จ่ายในชีวิตจริง และระบบวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ในอนาคต

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegram

แอพ Best Wallet

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ
