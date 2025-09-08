Wall Street ชี้เป้า! XRP, SOL, ADA จ่อคิว ETF รุ่นถัดไป
XRP กำลังถูกจับตาในฐานะหนึ่งในเหรียญที่อาจนำทัพ Altcoin สู่การมี Spot ETF ของตัวเอง หลังนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทและผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) กำลังเปิดทางไปสู่การอนุมัติผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุม Altcoin มากขึ้น ซึ่งนอกจาก XRP แล้ว ยังมี Solana (SOL) และ Cardano (ADA) ที่ถูกมองเป็นตัวเต็งในกระแส Spot ETF ระลอกใหม่ สร้างกระแสคึกคักในหมู่นักลงทุนทั่วโลก
วิเคราะห์ 3 ตัวเต็ง: XRP, Solana, และ Cardano กับโอกาสสู่การเป็น ETF
นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดังอย่าง James Seyffart จาก Bloomberg เชื่อว่าการอนุมัติ Spot Bitcoin และ Ethereum ETF ได้สร้างบรรทัดฐานสำคัญไว้แล้ว และคำถามในตอนนี้คือ “เหรียญใด” จะเป็นรายต่อไป ซึ่งในบรรดา Altcoin ทั้งหมด XRP, Solana (SOL), และ Cardano (ADA) โดดเด่นขึ้นมาในฐานะตัวเต็งอันดับต้นๆ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งสามเหรียญนี้ถูกจับตามองคือสภาพคล่อง (Liquidity) ที่สูง และการมีตลาดตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Markets) ที่มั่นคง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาในการอนุมัติ ETF การที่เหรียญเหล่านี้จะถูกลิสต์เป็น ETF จะถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ Altcoin กลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในเครื่องมือทางการเงินของ Wall Street อย่างเป็นทางการ
การมาถึงของ Altcoin ETF จะเป็นการเปิดประตูสู่เม็ดเงินมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันที่กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของ XRP, Solana, และ Cardano ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
บทเรียนจาก Ethereum ETF และ Altcoin อื่นๆ ที่น่าจับตา
อย่างไรก็ตาม การเปิดตัว Ethereum ETF ในเดือนกรกฎาคม 2024 ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เนื่องจากกระแสเงินทุนไหลเข้า (inflows) น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ปรึกษาการลงทุนยังคงอยู่ในช่วงทำความเข้าใจ Bitcoin ETF และการที่กองทุน Ethereum ETF ขาดคุณสมบัติการ Staking ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูไม่สมบูรณ์
นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากมีการนำระบบ Staking เข้ามาผนวกกับโครงสร้าง ETF ได้อย่างเป็นทางการ ความน่าสนใจก็จะเพิ่มขึ้นอีกมาก
นอกเหนือจากสามเหรียญหลักแล้ว James Seyffart ยังชี้ว่ามี Altcoin อีกหลายตัวที่มีศักยภาพและอาจเข้าเกณฑ์การลิสต์ ETF ได้เช่นกัน อาทิ Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), และ Polkadot (DOT) รวมถึงเหรียญยอดนิยมอย่าง Dogecoin (DOGE) และ Shiba Inu (SHIB) ก็อยู่ในรายชื่อที่ถูกกล่าวถึงด้วยเช่นกัน
