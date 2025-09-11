BTC $114,172.84 2.23%
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
การประชุม BlackRock–Coinbase กับเหรียญ XRP เรืองแสงบนโต๊ะ

ชุมชน Ripple กำลังกลับมาสั่นสะเทือนอีกครั้ง หลังข้อมูลบนเชนเผยให้เห็นการลดลงอย่างมากของปริมาณ XRP ที่อยู่ในกระเป๋าของ Coinbase ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกตีความไปในหลายทิศทาง บางฝ่ายเชื่อว่าอาจเป็นเพียงการขายออก ขณะที่อีกกลุ่มกลับมองว่า อาจเกี่ยวข้องกับการที่ BlackRock กำลังเข้ามาจัดการสินทรัพย์เงียบ ๆ ผ่านระบบ Coinbase Custody

แม้ BlackRock จะปฏิเสธข่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้ยื่นเอกสารขอเปิด Spot XRP ETF แต่กระแสคาดการณ์ยังคงแรงไม่หยุด และยิ่งสร้างความสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง

Coinbase ลดการถือครอง XRP จุดชนวนข่าวลือ

ข้อมูลออนเชนล่าสุดเผยว่า ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2025 Coinbase ได้ลดปริมาณการถือครอง XRP จากเดิมราว 780.13 ล้านเหรียญ เหลือเพียงประมาณ 199 ล้านเหรียญ โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการลดลงมากถึง 57% การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ทำให้เกิดการตีความหลากหลาย บางนักลงทุนมองว่า Coinbase กำลังเทขายออก แต่บางเสียงกลับเชื่อว่าเป็นการโอนย้ายเพื่อการดูแลสินทรัพย์ให้กับสถาบันการเงินรายใหญ่

นักวิเคราะห์ชื่อ Crypto X AiMan ได้ออกมาชี้ว่า Coinbase ไม่ได้ทำการ “dump” XRP แต่อย่างใด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจสะท้อนถึงการจัดการด้าน Custody ที่เชื่อมโยงกับ BlackRock มากกว่า เขายังกล่าวด้วยว่า ทีมของเขาพบสัญญาณหลายอย่างที่โยงไปถึง BlackRock และขอให้นักลงทุนไม่ตีความว่าลดการถือครองคือสัญญาณลบ แต่ให้มองเป็นการปรับกลยุทธ์ในเชิงสถาบันแทน

จุดยืนของ BlackRock ต่อ ETF XRP

แม้ BlackRock จะออกมาปฏิเสธการยื่นไฟลิ่ง Spot XRP ETF กับ SEC อย่างเป็นทางการ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่าง BlackRock และ Coinbase ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการเปิดตัว ETF ของ XRP อาจอยู่ในแผนงาน แม้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ

ยิ่งไปกว่านั้น BlackRock เคยแสดงท่าทีสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการเปิดตัว ETF ที่อิง Bitcoin และ Ethereum ไปก่อนหน้า ทำให้หลายคนเชื่อว่าในไม่ช้า XRP อาจได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนระดับสถาบันด้วยเช่นกัน ความตื่นตัวนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันกลับมาให้ความสนใจใน XRP อีกครั้ง พร้อมกระแสพูดถึงว่า XRP จ่อทะยานสู่ $15 หลังปัจจัยบวกหนุน

XRP กับการเคลื่อนไหวระดับโลก

ในฐานะคริปโตอันดับ 3 ของตลาดโลก ข่าวลือเรื่อง ETF ของ XRP มีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ยิ่งเมื่อมีรายงานว่า Ripple ผู้ออก XRP จับมือ BBVA เสริมแกร่ง Custody ก็ยิ่งตอกย้ำถึงทิศทางการยอมรับจากภาคการเงินดั้งเดิม

แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะยังคงอยู่ในกรอบข่าวลือ แต่ความเป็นไปได้ที่ XRP จะถูกนำเข้าสู่ตลาด ETF ในอนาคตอันใกล้ไม่ควรถูกมองข้าม โดยเฉพาะในสภาพตลาดที่นักลงทุนกำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ขณะที่บรรดาเหรียญ Altcoin ยอดนิยมก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากสถาบันและนักลงทุนกระแสหลัก

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด
