ข่าวลือ BlackRock ซื้อ XRP ผ่าน Coinbase จุดกระแสแรง นักลงทุนลุ้นไฟเขียว Spot ETF อาจมาเร็ว ๆ นี้
ชุมชน Ripple กำลังกลับมาสั่นสะเทือนอีกครั้ง หลังข้อมูลบนเชนเผยให้เห็นการลดลงอย่างมากของปริมาณ XRP ที่อยู่ในกระเป๋าของ Coinbase ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกตีความไปในหลายทิศทาง บางฝ่ายเชื่อว่าอาจเป็นเพียงการขายออก ขณะที่อีกกลุ่มกลับมองว่า อาจเกี่ยวข้องกับการที่ BlackRock กำลังเข้ามาจัดการสินทรัพย์เงียบ ๆ ผ่านระบบ Coinbase Custody
แม้ BlackRock จะปฏิเสธข่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้ยื่นเอกสารขอเปิด Spot XRP ETF แต่กระแสคาดการณ์ยังคงแรงไม่หยุด และยิ่งสร้างความสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง
Coinbase ลดการถือครอง XRP จุดชนวนข่าวลือ
ข้อมูลออนเชนล่าสุดเผยว่า ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2025 Coinbase ได้ลดปริมาณการถือครอง XRP จากเดิมราว 780.13 ล้านเหรียญ เหลือเพียงประมาณ 199 ล้านเหรียญ โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการลดลงมากถึง 57% การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ทำให้เกิดการตีความหลากหลาย บางนักลงทุนมองว่า Coinbase กำลังเทขายออก แต่บางเสียงกลับเชื่อว่าเป็นการโอนย้ายเพื่อการดูแลสินทรัพย์ให้กับสถาบันการเงินรายใหญ่
นักวิเคราะห์ชื่อ Crypto X AiMan ได้ออกมาชี้ว่า Coinbase ไม่ได้ทำการ “dump” XRP แต่อย่างใด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจสะท้อนถึงการจัดการด้าน Custody ที่เชื่อมโยงกับ BlackRock มากกว่า เขายังกล่าวด้วยว่า ทีมของเขาพบสัญญาณหลายอย่างที่โยงไปถึง BlackRock และขอให้นักลงทุนไม่ตีความว่าลดการถือครองคือสัญญาณลบ แต่ให้มองเป็นการปรับกลยุทธ์ในเชิงสถาบันแทน
จุดยืนของ BlackRock ต่อ ETF XRP
แม้ BlackRock จะออกมาปฏิเสธการยื่นไฟลิ่ง Spot XRP ETF กับ SEC อย่างเป็นทางการ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่าง BlackRock และ Coinbase ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการเปิดตัว ETF ของ XRP อาจอยู่ในแผนงาน แม้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ยิ่งไปกว่านั้น BlackRock เคยแสดงท่าทีสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการเปิดตัว ETF ที่อิง Bitcoin และ Ethereum ไปก่อนหน้า ทำให้หลายคนเชื่อว่าในไม่ช้า XRP อาจได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนระดับสถาบันด้วยเช่นกัน ความตื่นตัวนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันกลับมาให้ความสนใจใน XRP อีกครั้ง พร้อมกระแสพูดถึงว่า XRP จ่อทะยานสู่ $15 หลังปัจจัยบวกหนุน
XRP กับการเคลื่อนไหวระดับโลก
ในฐานะคริปโตอันดับ 3 ของตลาดโลก ข่าวลือเรื่อง ETF ของ XRP มีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ยิ่งเมื่อมีรายงานว่า Ripple ผู้ออก XRP จับมือ BBVA เสริมแกร่ง Custody ก็ยิ่งตอกย้ำถึงทิศทางการยอมรับจากภาคการเงินดั้งเดิม
แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะยังคงอยู่ในกรอบข่าวลือ แต่ความเป็นไปได้ที่ XRP จะถูกนำเข้าสู่ตลาด ETF ในอนาคตอันใกล้ไม่ควรถูกมองข้าม โดยเฉพาะในสภาพตลาดที่นักลงทุนกำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ขณะที่บรรดาเหรียญ Altcoin ยอดนิยมก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากสถาบันและนักลงทุนกระแสหลัก