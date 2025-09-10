BTC $111,582.39 -0.85%
การคาดการณ์ราคา Solana ล่าสุด: บริษัทยักษ์ใหญ่ทุ่ม 1.65 พันล้านดอลลาร์ อาจผลักดันราคาพุ่ง 10 เท่า!

Solana
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
การคาดการณ์ราคา Solana ล่าสุดปี 2025

Forward Industries (FORD) กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่หันมาใช้กลยุทธ์ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเลือก Solana (SOL) เป็นแกนกลางของคลังทุน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายสถาบันวิเคราะห์ออกมาในทิศทางบวกต่อราคา Solana

บริษัทผู้ผลิตด้านการแพทย์รายนี้กำลังจะก้าวขึ้นเป็นองค์กรที่ถือครอง SOL ในระดับสาธารณะมากที่สุด ด้วยเงินทุนกว่า 1.65 พันล้านดอลลาร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Galaxy Digital, Jump Crypto และ Multicoin Capital โดยปัจจุบันผู้นำในตลาดนี้คือ Upexi Inc. (UPXI) ที่ถือ SOL อยู่เพียงราว 1 พันล้านดอลลาร์ เท่านั้น

บริษัทที่ถือครอง Solana ในคลังมากที่สุด
บริษัทที่ถือครอง Solana ในคลังมากที่สุด ที่มา: TheBlock

เป้าหมายของ Forward Industries ไม่ได้มีแค่การลงทุน แต่ยังมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ Solana และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ขณะที่กองทุน ETF แบบ Spot กำลังรอการอนุมัติจาก SEC ความเคลื่อนไหวของ FORD อาจเป็นสะพานเชื่อมให้ตลาดดั้งเดิมเข้าถึง Solana ได้ง่ายขึ้น

ปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้น เมื่อบริษัทที่ไม่ใช่สายการเงินเริ่มหันมาเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในงบการเงินมากขึ้น ซึ่งอาจเร่งให้ SOL ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ ผ่านร่าง CLARITY Act ที่ช่วยปลดล็อกเงินทุนสถาบันที่รอความชัดเจนด้านกฎเกณฑ์อยู่

การคาดการณ์ราคา Solana: แรงซื้อสถาบันจะพา SOL โต 10 เท่าได้หรือไม่?

สถานการณ์ราคาของ Solana ตอนนี้อยู่บนจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ โดยกรอบการเคลื่อนไหวในรูปแบบ rising wedge ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเริ่มถูกท้าทาย เส้นแนวรับที่ก่อตัวมาตลอดเดือนสิงหาคมกำลังทดสอบขอบบนของแพทเทิร์น ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเบรกเอาต์ครั้งใหญ่

กราฟ SOL / USD รายวันที่กำลังผลักดันรูปแบบ Rising Wedge ไปสู่การเบรกเอาต์
กราฟ SOL / USD รายวันที่กำลังผลักดันรูปแบบ Rising Wedge ไปสู่การเบรกเอาต์ ที่มา: TradingView

สัญญาณทางเทคนิคก็หนุนภาพเชิงบวกชัดเจน RSI ทรงตัวเหนือเส้นกลางและพุ่งขึ้นแตะระดับ 60 ยืนยันแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ส่วน MACD ได้เกิด golden cross หลังแกว่งตัวเหนือ-ใต้เส้นสัญญาณอยู่หลายวัน หากสัญญาณนี้คงอยู่ต่อเนื่อง มีโอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะชัดเจนขึ้น

หาก Solana สามารถกลับไปยืนเหนือ จุดสูงสุดเดิมใกล้ 300 ดอลลาร์ ได้ ก็อาจเปิดประตูไปสู่การค้นหาราคาสูงสุดใหม่ โดยมีเป้าหมายตามแพทเทิร์นที่ราว 400 ดอลลาร์ หรือบวกอีก 85% จากระดับปัจจุบัน และหากกระแสตลาดกระทิงยังเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะเมื่อมีการอนุมัติ Solana ETF ในเดือนตุลาคม ราคาอาจพุ่งแตะ 1,000 ดอลลาร์ (+380%) ได้ไม่ยาก

แต่หากมองในเชิงระยะยาว นักวิเคราะห์หลายฝ่ายยังคาดว่าเป้าหมายที่สมเหตุสมผลกว่าคือการพุ่งไปถึง 2,100 ดอลลาร์ หรือโต 10 เท่า ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินยังคงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SOL อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025” ที่ตลาดสถาบันกำลังจับตามอง

โอกาสที่ยิ่งใหญ่ของ Solana อยู่ในระบบนิเวศ – แล้วจะหามันได้อย่างไร?

การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจลดดอกเบี้ยมากถึง 75 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี ทำให้ตลาดคริปโตมีแนวโน้มเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น การเคลื่อนไหวของทุนอาจไม่หยุดแค่เหรียญหลัก แต่กำลังหมุนเข้าสู่เหรียญเล็กที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม เหรียญมีมมาแรง ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Solana ซึ่งมีโอกาสสร้างกำไร 10x–1000x

หนึ่งในโปรเจกต์ที่โดดเด่นคือ Snorter ($SNORT) ซึ่งพัฒนาเป็นบอทเทรดอัจฉริยะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าออกตลาดอย่างเหนือชั้น จุดแข็งคือฟีเจอร์ limit-order sniping เพื่อให้ได้จังหวะเข้าที่คมที่สุด, การทำธุรกรรมแบบ MEV-resistant swaps ที่ป้องกันการโดนดักหน้า, ระบบ copy trading ที่ตามรอยนักลงทุนมืออาชีพ และที่สำคัญคือ rug-pull protection ที่ช่วยคัดกรองเหรียญหลอกลวงก่อนตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม การเข้าเหรียญเร็วไม่ได้แปลว่าจะได้กำไรแน่นอน สิ่งสำคัญคือการรู้จักจังหวะออก Snorter จึงเข้ามามีบทบาทในจุดนี้

เปรียบเทียบความสามารถของ Trading Bot

ปัจจุบันโครงการสามารถระดมทุนได้กว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ ในรอบ Presale พร้อมเปิดให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงถึง 129% APY จากการ Staking ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายฝ่ายมองว่า $SNORT คือ เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ในปีนี้

นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์ทางการของ Snorter Bot เชื่อมกระเป๋าเงิน (Best Wallet รองรับเต็มรูปแบบ) และทำการสวอปคริปโตหรือใช้บัตรธนาคารได้โดยตรง ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

วิธีลงทุน:

  • เข้าไปที่ เว็บไซต์ทางการของ Snorter Bot
  • เชื่อมต่อกระเป๋าเงินของคุณ (Best Wallet รองรับอย่างสมบูรณ์)
  • คุณสามารถสวอปคริปโตหรือแม้แต่ใช้บัตรธนาคารเพื่อทำธุรกรรมได้ภายในไม่กี่วินาที

อย่าพลาดโอกาสเข้าร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ!

คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Snorter ได้ทาง X (Twitter เดิม) และ Instagram

ไปที่เว็บไซต์ Snorter Token

