การคาดการณ์ราคา Solana ล่าสุด: บริษัทยักษ์ใหญ่ทุ่ม 1.65 พันล้านดอลลาร์ อาจผลักดันราคาพุ่ง 10 เท่า!
Forward Industries (FORD) กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่หันมาใช้กลยุทธ์ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเลือก Solana (SOL) เป็นแกนกลางของคลังทุน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายสถาบันวิเคราะห์ออกมาในทิศทางบวกต่อราคา Solana
บริษัทผู้ผลิตด้านการแพทย์รายนี้กำลังจะก้าวขึ้นเป็นองค์กรที่ถือครอง SOL ในระดับสาธารณะมากที่สุด ด้วยเงินทุนกว่า 1.65 พันล้านดอลลาร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Galaxy Digital, Jump Crypto และ Multicoin Capital โดยปัจจุบันผู้นำในตลาดนี้คือ Upexi Inc. (UPXI) ที่ถือ SOL อยู่เพียงราว 1 พันล้านดอลลาร์ เท่านั้น
เป้าหมายของ Forward Industries ไม่ได้มีแค่การลงทุน แต่ยังมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ Solana และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ขณะที่กองทุน ETF แบบ Spot กำลังรอการอนุมัติจาก SEC ความเคลื่อนไหวของ FORD อาจเป็นสะพานเชื่อมให้ตลาดดั้งเดิมเข้าถึง Solana ได้ง่ายขึ้น
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้น เมื่อบริษัทที่ไม่ใช่สายการเงินเริ่มหันมาเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในงบการเงินมากขึ้น ซึ่งอาจเร่งให้ SOL ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ ผ่านร่าง CLARITY Act ที่ช่วยปลดล็อกเงินทุนสถาบันที่รอความชัดเจนด้านกฎเกณฑ์อยู่
การคาดการณ์ราคา Solana: แรงซื้อสถาบันจะพา SOL โต 10 เท่าได้หรือไม่?
สถานการณ์ราคาของ Solana ตอนนี้อยู่บนจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ โดยกรอบการเคลื่อนไหวในรูปแบบ rising wedge ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเริ่มถูกท้าทาย เส้นแนวรับที่ก่อตัวมาตลอดเดือนสิงหาคมกำลังทดสอบขอบบนของแพทเทิร์น ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเบรกเอาต์ครั้งใหญ่
สัญญาณทางเทคนิคก็หนุนภาพเชิงบวกชัดเจน RSI ทรงตัวเหนือเส้นกลางและพุ่งขึ้นแตะระดับ 60 ยืนยันแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ส่วน MACD ได้เกิด golden cross หลังแกว่งตัวเหนือ-ใต้เส้นสัญญาณอยู่หลายวัน หากสัญญาณนี้คงอยู่ต่อเนื่อง มีโอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะชัดเจนขึ้น
หาก Solana สามารถกลับไปยืนเหนือ จุดสูงสุดเดิมใกล้ 300 ดอลลาร์ ได้ ก็อาจเปิดประตูไปสู่การค้นหาราคาสูงสุดใหม่ โดยมีเป้าหมายตามแพทเทิร์นที่ราว 400 ดอลลาร์ หรือบวกอีก 85% จากระดับปัจจุบัน และหากกระแสตลาดกระทิงยังเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะเมื่อมีการอนุมัติ Solana ETF ในเดือนตุลาคม ราคาอาจพุ่งแตะ 1,000 ดอลลาร์ (+380%) ได้ไม่ยาก
แต่หากมองในเชิงระยะยาว นักวิเคราะห์หลายฝ่ายยังคาดว่าเป้าหมายที่สมเหตุสมผลกว่าคือการพุ่งไปถึง 2,100 ดอลลาร์ หรือโต 10 เท่า ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินยังคงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SOL อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025” ที่ตลาดสถาบันกำลังจับตามอง
