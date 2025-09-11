XRP ส่งสัญญาณกระทิง! ราคาอาจพุ่ง 33% สู่เป้าหมาย $4
เหรียญ XRP จาก Ripple กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดคริปโต หลังจากที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายรายชี้ว่ากราฟราคากำลังก่อตัวเป็นสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่ง หลังจากการพักฐานมานานหลายสัปดาห์ ปัจจุบัน XRP กำลังแสดงรูปแบบการกลับตัวแบบคลาสสิก ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจผลักดันราคาให้พุ่งทะยานสู่เป้าหมายใหม่ที่ระดับ 4 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่หลายฝ่ายกำลังจับตามอง
สัญญาณเทคนิค XRP พลิกเกม! ลุ้นพุ่งแตะเป้าหมาย $4
ราคา XRP ได้ไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องและล่าสุดได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงทิศทางเป็นขาขึ้น (Bullish Change of Character) อย่างชัดเจน หลังจากสามารถทะลุกรอบแนวโน้มขาลงออกมาได้สำเร็จ การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าฝั่งผู้ซื้อได้กลับเข้ามาควบคุมตลาดอีกครั้ง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับโมเมนตัมขาขึ้นที่ยั่งยืน
กราฟราคาได้สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (Higher Highs) และจุดสูงสุดระยะสั้นใหม่ๆ ซึ่งยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ราคา XRP ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งบริเวณแนวรับ 2.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนที่ราคาเคยพักฐานมาก่อน
ตามที่นักเทรดชื่อดังอย่าง Henry ได้ให้ความเห็นไว้ การที่ราคาสามารถผลักดันตัวเองขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน 3.00 ดอลลาร์ได้นั้น ได้เปิดเส้นทางสู่เป้าหมายถัดไปในโซนราคา 4.00-4.20 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวขึ้นราว 33% จากระดับราคาปัจจุบัน นอกจากนี้ โครงสร้างตลาดยังเสนออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio) ที่น่าสนใจถึง 3:1 สำหรับการเปิดสถานะซื้อ (Long Position)
นอกเหนือจากมุมมองทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานก็เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยมีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจแตะ $4.80 จากโมเมนตัมเชิงบวกและข่าวสนับสนุนต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ขาขึ้นมาเต็ม! XRP ส่อพุ่งทะลุ $4 จากข่าวดีและเทคนิคแข็ง
หากเหรียญ XRP สามารถรักษาระดับโมเมนตัมให้อยู่เหนือ 3.00 ดอลลาร์ได้ต่อไป โครงสร้างราคาที่เป็นกระทิงนี้อาจเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การพุ่งขึ้นสู่เป้าหมายที่ 4 ดอลลาร์มีความเป็นไปได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน กระแสข่าวเกี่ยวกับ ETF ก็เป็นอีกปัจจัยที่อาจช่วยผลักดันราคา XRP ให้ทะลุจุดสูงสุดใหม่ได้เช่นกัน
แม้ว่าอาจจะมีการเทขายทำกำไรเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน แต่ภาพรวมของโครงสร้างทางเทคนิคยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นเป็นหลัก นักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงสร้างตลาดในปัจจุบันนั้น “สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการปั๊มราคาครั้งใหญ่ครั้งต่อไป” (perfectly aligned for the next big pump)
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีมุมมองที่คาดการณ์เป้าหมายราคาในระยะยาวที่สูงกว่า 4 ดอลลาร์ โดยมีนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์เป้าหมายราคาที่ $15 จากปัจจัยบวกด้านกฎระเบียบและกราฟเทคนิคที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การคาดการณ์จาก AI ก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าราคาอาจมีโอกาสพุ่งแรงได้เช่นกัน
ดังนั้น ช่วงเวลาการซื้อขายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการยืนยันว่าสัญญาณกระทิงที่เกิดขึ้นนี้ จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ระลอกใหม่ในวัฏจักรขาขึ้นของ Ripple ได้หรือไม่
