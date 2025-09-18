XRP กลับมาร้อนแรง! นักวิเคราะห์ชี้เป้าใหม่ $50-$100
กระแสความคาดหวังในเหรียญ XRP กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจาก Sistine Research บริษัทวิเคราะห์ชื่อดังได้เปิดเผยการคาดการณ์ที่น่าจับตามอง โดยชี้ว่าราคา XRP อาจกำลังเดินตามรอยประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในปี 2017 และมีโอกาสพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายราคาระหว่าง $50 ถึง $100 ได้ในอนาคต บทวิเคราะห์นี้อ้างอิงจากรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่กำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับช่วงก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลในอดีต ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูการเคลื่อนไหวของ XRP อย่างใกล้ชิด
ซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคในลักษณะนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่า โดยสามารถศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มตลาดในระยะยาวประกอบการตัดสินใจได้
วิเคราะห์กราฟ XRP ชัด! Symmetrical Triangle ชี้เป้าขาขึ้น $50
Sistine Research ได้แบ่งปันบทวิเคราะห์ระยะยาวของ XRP เป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน โดยใช้กราฟรายสัปดาห์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบราคาในปัจจุบันกับช่วงปี 2017 จากข้อมูลในกราฟชี้ให้เห็นว่า หลังจากที่ราคา XRP ร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ $0.06144 ในเดือนธันวาคม 2013 ราคาได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Symmetrical Triangle (สามเหลี่ยมสมมาตร) เป็นเวลานานถึง 1,169 วัน ก่อนที่จะเกิดการ Breakout หรือทะลุกรอบขึ้นไปในเดือนมีนาคม 2017 และพุ่งทะยานต่อเนื่องอีก 322 วัน จนสร้างจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $3.31 ในเดือนมกราคม 2018
นอกจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลยังได้รับอิทธิพลจากภาพรวมของตลาด ซึ่งปัจจุบันมีกระแสเงินทุนจากสถาบันที่ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเหรียญชั้นนำอย่าง XRP ได้เช่นกัน
หลังจากนั้น ราคา XRP ได้เข้าสู่ช่วงพักฐานครั้งใหญ่และก่อตัวเป็นรูปแบบ Symmetrical Triangle อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ใช้เวลายาวนานถึง 2,500 วัน ก่อนที่จะทะลุกรอบออกมาได้ในเดือนพฤศจิกายน 2024 นอกจากนี้ บทวิเคราะห์ยังระบุถึงช่องสัญญาณคู่ขนาน (Parallel Channel) ที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 โดยมีแนวต้านสำคัญที่จุดสูงสุดเดิม ($3.31) และแนวรับที่จุดสูงสุดของเดือนเมษายน 2021 ($1.96)
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวรับแนวต้านเหล่านี้คือข่าวสารด้านกฎระเบียบและการยอมรับในวงกว้าง โดยล่าสุดได้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกองทุน XRP ETF กองแรกในสหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นราคาหากได้รับการอนุมัติและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
Sistine Research ประเมินว่าฐานราคาขนาดใหญ่นี้สะท้อนรูปแบบเดียวกับปี 2017 แต่ในสเกลที่ใหญ่กว่ามาก โดยตั้งเป้าหมายราคาแบบระมัดระวัง (Conservative) ไว้ที่ระหว่าง $33 – $50 และหากพิจารณาโครงสร้างนี้เป็นรูปแบบ Cup and Handle เป้าหมายอาจขยายไปได้ถึง $77 – $100 โดยคาดว่าเป้าหมายเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2026 หรือต้นปี 2027
มุมมองการคาดการณ์ราคาระยะยาวยังมาจากแหล่งอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยล่าสุดมีการวิเคราะห์ราคา XRP โดย AI Claude ที่ประเมินว่าราคาอาจพุ่งสูงถึง $10 ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
XRP ทะลุแนวต้านสำคัญ! นักวิเคราะห์หนุนเป้าระยะสั้น $5.85
นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคา XRP ยังคงอยู่ในช่องสัญญาณที่ Sistine Research วิเคราะห์ไว้ โดยในเดือนพฤษภาคม ราคาได้ไต่ขึ้นไปถึง $2.65 ก่อนจะย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ $1.96 ในเดือนมิถุนายน และดีดตัวกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $3.66 ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการทดสอบแนวต้านของช่องสัญญาณพอดี แม้จะถูกปฏิเสธอย่างรุนแรง แต่ราคาก็ยังสามารถทรงตัวเหนือระดับ $3 ได้ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อท้าทายแนวต้านอีกครั้ง
การที่ราคาสามารถยืนเหนือระดับ $3 ได้นั้นสอดคล้องกับสัญญาณเชิงบวกของ XRP จากแรงซื้อของนักลงทุนรายใหญ่ และความคาดหวังเรื่อง ETF ที่ช่วยหนุนราคา ซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าอาจเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาทะลุแนวต้านสำคัญได้ในไม่ช้า
นักวิเคราะห์รายอื่น ๆ ก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกเช่นกัน โดย Dark Defender ได้ชี้ว่า XRP เริ่มทะลุแนวต้านรายสัปดาห์แรกได้แล้ว พร้อมให้เป้าหมายระยะสั้นตามระดับ Fibonacci ที่ $4.39 และ $5.85 โดยมีแนวรับสำคัญที่ $3.01 และ $2.85 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับในบทวิเคราะห์ของ Sistine Research
เป้าหมายราคาที่ $5.85 นั้นเป็นที่น่าจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีนักวิเคราะห์หลายรายเห็นตรงกัน และยังสะท้อนให้เห็นว่าXRP กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก ควบคู่ไปกับเหรียญอื่น ๆ ในตลาด
ในขณะเดียวกัน Baron Dominus ได้เน้นย้ำถึงรูปแบบ Cup and Handle ที่ปรากฏบนกราฟรายวัน โดยระบุว่าขณะนี้ XRP กำลังสร้างส่วน ‘Handle’ ของรูปแบบ ซึ่งหากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง อาจมีโอกาสผลักดันราคาให้ไปถึง $15 ได้ก่อนสิ้นปีนี้
Mine-to-Earn มาแรง! Pepenode ปลุกกระแสนักลงทุนสายเกมคริปโต
Pepenode กลายเป็นเหรียญคริปโตที่น่าจับตาในปี 2025 ด้วยยอดระดมทุนพรีเซลทะลุ 1.2 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่นาน โดยชูแนวคิด “Mine-to-Earn” ผ่านโทเค็น ERC-20 บน Ethereum ที่รวมการขุดเสมือนจริง, การ Staking และกลไกเผาโทเค็นแบบ Deflationary ผู้ถือเหรียญสามารถเริ่มสร้างเหมืองเสมือน รับรางวัลแบบเรียลไทม์แม้ก่อน TGE
ระบบของ Pepenode ผสานความเป็นเกมเข้ากับการลงทุน ผู้ใช้สามารถขุด อัปเกรด และเผาโทเค็น โดยมีการเผาสูงสุดถึง 70% เพื่อสร้างความขาดแคลน จุดเด่นคือ Gamified Mining ที่ลดความซับซ้อนของการขุดแบบเดิม พร้อมระบบ Node ที่แบ่งระดับ รางวัล Leaderboard และโบนัสสำหรับผู้ร่วมต้นเกม อีกทั้งยังไม่มีรอบพิเศษให้ VC หรือ Private Sale ทำให้ผู้เข้าร่วมช่วงแรกได้เปรียบในด้านผลตอบแทนและประสิทธิภาพของ Node
หากคุณอยากประเมินศักยภาพของ Pepenode โปรดใช้ บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
