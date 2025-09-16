BTC $115,766.97 0.79%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

ลุ้นทะลุ 5 ดอลลาร์! XRP ส่งสัญญาณบวก จับตาราคาตุลาคมนี้

XRP
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
XRP

ตลาดคริปโตกำลังจับตามอง XRP อย่างใกล้ชิด หลังจากราคาพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3 ดอลลาร์ และสร้างความหวังให้นักลงทุนว่าอาจได้เห็นราคาแตะ 5 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมนี้ โดยโมเมนตัมเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากกระแสคาดการณ์เรื่องการอนุมัติ Spot XRP ETF ประกอบกับพฤติกรรมของเหล่าวาฬที่เริ่มทยอยสะสมเหรียญอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสนใจว่า XRP อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ จึงไม่แปลกที่ XRP จะถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อย่างต่อเนื่อง

On-Chain ชี้วาฬสะสม XRP ต่อเนื่อง! ราคาอาจวิ่งต่อแรง

ราคา XRP แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งหลังจากสามารถทะลuแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 3.00 ดอลลาร์ได้สำเร็จ โดยราคาได้ขยับขึ้นจาก 2.70 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ประมาณ 3.05 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้ นักวิเคราะห์ชี้ว่าแนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือช่วง 3.30-3.50 ดอลลาร์ หาก XRP สามารถผ่านโซนนี้ไปได้พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น อาจเป็นการเปิดทางไปสู่เป้าหมายที่ 4 ดอลลาร์ และ 5 ดอลลาร์ตามลำดับ

แต่ในทางกลับกัน หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 3 ดอลลาร์ได้ ก็อาจย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับที่โซน 2.70–2.85 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว

XRP

นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ข้อมูล On-chain ยังเผยให้เห็นสัญญาณบวกที่น่าสนใจ โดยพบว่ามีการสะสมเหรียญจากบัญชีขนาดใหญ่หรือ “วาฬ” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยอดคงเหลือ XRP บน sànเทรดต่างๆ ก็มีแนวโน้มลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังเคลื่อนย้ายเหรียญไปเก็บใน Cold Wallet ของตนเอง พฤติกรรมเช่นนี้มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในระยะยาวและอาจเกิดขึ้นก่อนการปรับตัวขึ้นของราคาครั้งสำคัญ เนื่องจากเป็นการลดอุปทานหมุนเวียนในตลาด

ปรากฏการณ์นี้เห็นได้ชัดจากข้อมูลที่เผยว่าปริมาณ XRP บน Coinbase ลดลงอย่างมาก ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เลือกจะถือครองเหรียญในระยะยาว

XRP เตรียมทะยาน! ETF และการพัฒนาระบบหนุนภาพบวก

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของตลาด XRP ในขณะนี้คือการคาดการณ์เกี่ยวกับการอนุมัติกองทุน Spot XRP ETF ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะช่วยเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง XRP ได้ง่ายขึ้นอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ความชัดเจนด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งปฏิกiriยาที่สำคัญ หากมีกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจน จะยิ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันเข้ามาใน XRP มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักลงทุน XRP ทั่วโลกจึงกำลังรอคอยการตัดสินใจครั้งสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับราคาเหรียญ

นอกเหนือจากการรอคอย ETF แล้ว ตลาดยังได้รับข่าวดีจากฝั่งการพัฒนาเทคโนโลยีอีกด้วย โดยล่าสุด XRP ได้แสดงความแข็งแกร่งจากการผนวกรวมเชน XRPL EVM เข้ากับ Rabby Wallet ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการใช้งาน ขณะเดียวกัน นักพัฒนาก็เตรียมเปิดตัวอัปเดตความปลอดภัยครั้งสำคัญบน XRP Ledger เพื่อยกระดับการป้องกันให้กับนักลงทุน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจชะลอการเติบโตของราคา XRP ได้เช่นกัน ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก, การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย, หรือความล่าช้าในการอนุมัติ ETF ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในระยะสั้น นอกจากนี้ ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงมีความผันผวนสูง และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับฐานราคาอย่างรุนแรงหากกระแสการเก็งกำไรลดลง

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด
อ่านเพิ่มเติม
