ลุ้นเฮสนั่น! สหรัฐฯ จ่อเปิดตัว XRP ETF กองแรกในสัปดาห์นี้

อัปเดตล่าสุด: 
No text

ข่าวดีสำหรับชุมชนนักลงทุน XRP! REX Shares และ Osprey Funds ประกาศความร่วมมือเตรียมเปิดตัวกองทุน XRP ETF กองแรกในสหรัฐอเมริกาภายในสัปดาห์นี้ นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าโครงสร้างของกองทุนนี้จะมีความแตกต่างจาก Spot ETF ที่หลายคนคุ้นเคย แต่ก็ถือเป็นสัญญาณบวกที่อาจปูทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ XRP ในอนาคต และสร้างแรงกระเพื่อมให้กับตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

เจาะลึกโครงสร้าง XRP ETF ที่แตกต่างจาก Spot ETF ทั่วไป

กองทุน XRP ETF ที่กำลังจะเปิดตัวนี้ไม่ใช่ Spot ETF แบบเต็มรูปแบบเหมือนกับกองทุน Bitcoin ETF ของ BlackRock แต่เป็นกองทุนที่จดทะเบียนภายใต้ ’40 Act ซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างออกไป โดยตามเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) กองทุนนี้จะลงทุนในเหรียญ XRP โดยตรงในสัดส่วนสูงสุด 25% ของสินทรัพย์ทั้งหมด

ส่วนสินทรัพย์ที่เหลืออีก 75% จะถูกจัดสรรไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ, กองทุนตลาดเงิน, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หรือแม้กระทั่งอาจลงทุนในกองทุน ETF สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ การออกแบบโครงสร้างลักษณะนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงกับการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อกระจายความเสี่ยง

สาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงสร้างของ XRP ETF นี้แตกต่างออกไป อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันตลาดยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ (Futures) ของ XRP ซึ่งต่างจาก Bitcoin ที่มีตลาด Futures รองรับอยู่แล้ว และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ SEC ใช้พิจารณาอนุมัติ Spot Bitcoin ETF ก่อนหน้านี้

โอกาสและความคาดหวังต่อตลาด XRP และ Altcoin

แม้ว่ากองทุนใหม่นี้อาจไม่ตรงตามคำจำกัดความของ Spot XRP ETF ที่นักลงทุนหลายคนรอคอย แต่นี่ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับระบบนิเวศของ XRP การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงกับ XRP ในตลาดสหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ REX-Osprey ยังมีแผนที่จะเปิดตัวกองทุน Dogecoin ETF ในลักษณะเดียวกันเร็วๆ นี้ หลังจากเผชิญกับความล่าช้าเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวของตลาด ETF สกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้นนอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum การขยายตัวนี้ยังสอดคล้องกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นในตลาดโดยรวม ซึ่งมี เหรียญ Altcoins ที่น่าสนใจในปี 2025 หลายตัวที่นักลงทุนกำลังจับตามอง

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ REX-Osprey ในครั้งนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่งในการประเมินผลกระทบต่อตลาดของกองทุนลักษณะนี้ หากประสบความสำเร็จ ก็อาจเป็นแรงผลักดันให้ทั้งผู้กำกับดูแลและบริษัทจัดการสินทรัพย์มีความมั่นใจมากขึ้นในการผลักดันให้เกิด Spot XRP ETF แบบเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้

Bitcoin Hyper: เทรด XRP ทำกำไรสูง

XRP ยังคงเป็นที่จับตาในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ขณะที่ Bitcoin Hyper ($HYPER) ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดระดมทุนกว่า 16 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก โครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture โดยใช้เทคโนโลยี Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM)

Bitcoin Hyper แก้ปัญหาข้อจำกัดของ Bitcoin เดิม ทั้งเรื่องความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่จำกัด ค่าธรรมเนียมที่สูงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่น และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมรักษาความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นแพลตฟอร์มที่รวดเร็ว ประหยัด และสามารถเขียนโปรแกรมได้ รองรับการสร้าง Meme Coin, การใช้งาน DeFi, Micropayment รวมถึง GameFi และ NFT

นอกจากนี้ Bitcoin Hyper ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อมต่อกับ Ethereum และ Solana ตั้งแต่วันแรก ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์เป็นไปอย่างปลอดภัยและราบรื่น ผู้ใช้สามารถนำ Bitcoin มาใช้งานในระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper ได้ทันที ซึ่งเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับ Bitcoin อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความสำเร็จในการระดมทุนและคุณสมบัติทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นโครงการที่น่าจับตามองในตลาดคริปโต โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาด Altcoin กำลังเติบโต

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
