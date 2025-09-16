ลุ้นเฮสนั่น! สหรัฐฯ จ่อเปิดตัว XRP ETF กองแรกในสัปดาห์นี้
ข่าวดีสำหรับชุมชนนักลงทุน XRP! REX Shares และ Osprey Funds ประกาศความร่วมมือเตรียมเปิดตัวกองทุน XRP ETF กองแรกในสหรัฐอเมริกาภายในสัปดาห์นี้ นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าโครงสร้างของกองทุนนี้จะมีความแตกต่างจาก Spot ETF ที่หลายคนคุ้นเคย แต่ก็ถือเป็นสัญญาณบวกที่อาจปูทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ XRP ในอนาคต และสร้างแรงกระเพื่อมให้กับตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
เจาะลึกโครงสร้าง XRP ETF ที่แตกต่างจาก Spot ETF ทั่วไป
กองทุน XRP ETF ที่กำลังจะเปิดตัวนี้ไม่ใช่ Spot ETF แบบเต็มรูปแบบเหมือนกับกองทุน Bitcoin ETF ของ BlackRock แต่เป็นกองทุนที่จดทะเบียนภายใต้ ’40 Act ซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างออกไป โดยตามเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) กองทุนนี้จะลงทุนในเหรียญ XRP โดยตรงในสัดส่วนสูงสุด 25% ของสินทรัพย์ทั้งหมด
ส่วนสินทรัพย์ที่เหลืออีก 75% จะถูกจัดสรรไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ, กองทุนตลาดเงิน, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หรือแม้กระทั่งอาจลงทุนในกองทุน ETF สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ การออกแบบโครงสร้างลักษณะนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงกับการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อกระจายความเสี่ยง
สาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงสร้างของ XRP ETF นี้แตกต่างออกไป อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันตลาดยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ (Futures) ของ XRP ซึ่งต่างจาก Bitcoin ที่มีตลาด Futures รองรับอยู่แล้ว และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ SEC ใช้พิจารณาอนุมัติ Spot Bitcoin ETF ก่อนหน้านี้
โอกาสและความคาดหวังต่อตลาด XRP และ Altcoin
แม้ว่ากองทุนใหม่นี้อาจไม่ตรงตามคำจำกัดความของ Spot XRP ETF ที่นักลงทุนหลายคนรอคอย แต่นี่ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับระบบนิเวศของ XRP การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงกับ XRP ในตลาดสหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ REX-Osprey ยังมีแผนที่จะเปิดตัวกองทุน Dogecoin ETF ในลักษณะเดียวกันเร็วๆ นี้ หลังจากเผชิญกับความล่าช้าเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวของตลาด ETF สกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้นนอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum การขยายตัวนี้ยังสอดคล้องกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นในตลาดโดยรวม ซึ่งมี เหรียญ Altcoins ที่น่าสนใจในปี 2025 หลายตัวที่นักลงทุนกำลังจับตามอง
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ REX-Osprey ในครั้งนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่งในการประเมินผลกระทบต่อตลาดของกองทุนลักษณะนี้ หากประสบความสำเร็จ ก็อาจเป็นแรงผลักดันให้ทั้งผู้กำกับดูแลและบริษัทจัดการสินทรัพย์มีความมั่นใจมากขึ้นในการผลักดันให้เกิด Spot XRP ETF แบบเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้
