เงินไหลเข้ากระฉูด! สถาบันแห่สะสม Bitcoin แม้รายย่อยยังเงียบ
ตลาดคริปโตกำลังแสดงภาพที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วในขณะนี้ โดยในขณะที่นักลงทุนสถาบันกำลังทุ่มเงินทุนมหาศาลเข้าสู่ Bitcoin และ Ethereum อย่างต่อเนื่อง แต่ความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยกลับลดลงอย่างน่าประหลาดใจ ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่ากองทุน ETF ของสองเหรียญยักษ์ใหญ่มีเงินไหลเข้าหลายร้อยล้านดอลลาร์ สวนทางกับปริมาณการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญอย่าง XRP และ Bitcoin บน Google ที่อยู่ในระดับต่ำ ปรากฏการณ์นี้ทำให้นักวิเคราะห์ต่างจับตาว่าทิศทางของตลาดจะเป็นอย่างไรต่อไป
นักลงทุนสถาบันทุ่มซื้อ Bitcoin และ Ethereum
ข้อมูลจาก Farside Investors ได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีเงินทุนไหลเข้าสู่ Ethereum ETF เป็นมูลค่าสูงถึง 405.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ Bitcoin ETF ก็ไม่น้อยหน้า ด้วยเงินทุนไหลเข้ากว่า 642.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์เดียวกัน โดยในวันที่ 15 กันยายน Ethereum ETF ยังคงมีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มเติมอีก 359.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้า 259.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ตัวเลขเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่ากลุ่ม “Smart Money” หรือนักลงทุนรายใหญ่ยังคงมองเห็นศักยภาพและเดินหน้าสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Bitcoin และ Ethereum ซึ่งเป็นสองเหรียญหลักของตลาด
ขณะเดียวกัน เงินทุนที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนี้ก็ส่งผลให้ Bitcoin กำลังเผชิญกับความผันผวนครั้งสำคัญ โดยมีแรงซื้อจากกองทุน ETF และแรงขายจากนักลงทุนรายใหญ่ปะทะกันอย่างน่าจับตา
รายย่อยเงียบ แต่ราคาไม่หยุด! BTC-XRP ยังมีแรงส่ง
ในทางตรงกันข้าม ความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยกลับดูซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลจาก Google Trends ชี้ว่าปริมาณการค้นหาคำว่า “XRP” อยู่ที่ระดับ 20 จากคะแนนเต็ม 100 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ “Bitcoin” ก็มีคะแนนเพียง 26 เท่านั้น แม้แต่การค้นหาคำว่า “คริปโต” โดยทั่วไปก็อยู่ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความตื่นตัวในหมู่นักลงทุนรายย่อยได้ลดน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม แม้ความสนใจจากรายย่อยจะลดลง แต่ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มในอนาคตยังคงเป็นสิ่งที่น่าจับตา ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจ
สถานการณ์นี้สร้างภาพที่น่าสนใจ เพราะถึงแม้ความสนใจของสาธารณชนจะลดลง แต่ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่กลับปรับตัวสูงขึ้น ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา Bitcoin ปรับตัวขึ้น 2.4% และ Ethereum เพิ่มขึ้น 3.5% ขณะที่ Altcoin บางตัวอย่าง Dogecoin ก็สามารถทำผลงานได้น่าประทับใจ โดยราคาเพิ่มขึ้นถึง 11.3%
สิ่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์ตั้งคำถามสำคัญว่า นักลงทุนรายย่อยจะกลับเข้ามาในตลาดและเดินตามรอยนักลงทุนสถาบันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หรือไม่ หรือความเงียบเหงาในปัจจุบันจะเป็นสัญญาณของสภาวะตลาดที่ยังคงซบเซาต่อไป
ปรากฏการณ์นี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Ethereum และ Altcoins กำลังขยายส่วนแบ่งตลาด แซงหน้า Bitcoin ซึ่งอาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนในตลาดคริปโต และเป็นจังหวะสำคัญในการประเมิน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อย่างรอบด้าน
Bitcoin Hyper ลุย Layer-2 เสริมแกร่งสู่ Altcoin Season
Bitcoin Hyper ($HYPER) กลายเป็นโครงการคริปโตที่น่าจับตาหลังระดมทุนได้กว่า 16 ล้านดอลลาร์ในสองเดือน ท่ามกลางกระแส Bitcoin ทำสถิติใหม่และช่วง Altcoin Season ที่คึกคัก โครงการนี้พัฒนา Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าสู่แพลตฟอร์มความเร็วสูง รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำและความปลอดภัยจากเทคโนโลยี ZKP
Bitcoin Hyper แก้ข้อจำกัดเดิมของ Bitcoin ทั้งความเร็ว ค่าธรรมเนียม และการเขียนโปรแกรม โดยเชื่อมต่อเครือข่ายเดิมกับระบบใหม่ผ่านเครื่องมือที่นักพัฒนา Solana คุ้นเคย ผู้ใช้สามารถสร้างโทเค็น ใช้ BTC เป็นหลักประกัน หรือทำธุรกรรมขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น พร้อมฟีเจอร์ Cross-Chain Bridge เชื่อม BTC ↔ ETH ↔ SOL อย่างปลอดภัย
โครงการได้รับความสนใจจากนักลงทุนด้วยโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใส ไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC และมีการใช้เหรียญ HYPER เป็น Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือ ด้วยศักยภาพทางเทคนิคและสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย Bitcoin Hyper จึงถูกจับตามองว่าเป็น Altcoin ดาวรุ่งในซีซันนี้
หากคุณต้องการมองเห็นศักยภาพระยะยาวของ Bitcoin Hyper กรุณาศึกษา บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประเมินโอกาสอย่างรอบด้าน
อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตไปยัง Bitcoin Hyper