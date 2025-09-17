จับตา 2 เหรียญดัง! XRP ลุ้น $5.85 ส่วน Dogecoin จ่อ $0.50
XRP และ Dogecoin กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก หลังนักวิเคราะห์ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคาในเชิงบวก โดยชี้เป้าว่าราคาอาจพุ่งไปถึง 5.85 ดอลลาร์และ 0.50 ดอลลาร์ตามลำดับ
การคาดการณ์นี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยสำคัญหลายอย่าง ทั้งการเข้ามาของสถาบันและสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
วิเคราะห์ราคา XRP หลังทะลุแนวต้านสำคัญลุ้นเป้า 5.85 ดอลลาร์
XRP กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลังจากที่ราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 2.85 ดอลลาร์ขึ้นมาได้สำเร็จ
นักวิเคราะห์นามแฝง Dark Defender ได้ชี้ให้เห็นว่าการทะลุแนวต้านครั้งนี้เป็นการเปิดทางให้ XRP สามารถมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ระดับ 4.39 ดอลลาร์และ 5.85 ดอลลาร์หากสามารถรักษาระดับและปรับตัวขึ้นต่อได้
นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการทะลุแนวต้านของ XRP อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ นักวิเคราะห์นามแฝง Michael XBT ได้ออกมาแนะนำให้ผู้ติดตาม “จับตาดู XRP ในสัปดาห์นี้” ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในไม่ช้า
การคาดการณ์ของเขาสอดคล้องกับนักวิเคราะห์คนอื่น ๆ ที่ใช้ทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 5 ดอลลาร์
กระแสการยอมรับจากสถาบันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนแนวโน้มของ XRP โดยมีการพูดถึงการมาถึงของกองทุน ETF สำหรับ XRP ในอนาคต รวมถึงการที่บริษัทต่าง ๆ เริ่มนำ XRP เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในคลัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่ยังคงแข็งแกร่ง
หากโมเมนตัมนี้ยังคงดำเนินต่อไป XRP อาจก้าวขึ้นมาเป็นสินทรัพย์หลักสำหรับนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันได้เช่นเดียวกับ Bitcoin และ Ethereum
Dogecoin มาแรง! ปัจจัยอะไรดันราคาลุ้นเป้า 0.50 ดอลลาร์
Dogecoin ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 20% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการประกาศเตรียมจัดตั้ง REX-Osprey Dogecoin ETF ซึ่งจะเป็นกองทุน ETF สำหรับ Dogecoin กองแรกที่เปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสามารถลงทุนในเหรียญนี้ได้โดยไม่ต้องถือครองโดยตรง
เอริค บัลชูนาส (Eric Balchunas) นักวิเคราะห์ ETF จาก Bloomberg ประเมินว่ากองทุนนี้มีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงถึง 93% ซึ่งอาจเป็นการเปิดประตูสู่กระแสเงินทุนใหม่ ๆ ที่จะไหลเข้าสู่ Dogecoin
นอกเหนือจากข่าวดีเรื่อง ETF แล้ว ยังพบการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ โดยข้อมูลเผยว่า Crypto Wallet ที่ถือครอง Dogecoin ระหว่าง 1-10 ล้าน DOGE ได้มีการสะสมเหรียญเพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อจำนวนมากก่อนการเปิดตัว ETF ขณะที่ราคา Dogecoin ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.26 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์อย่าง Ali Martinez ก็มองเห็นโอกาสที่ราคาจะไต่ระดับไปถึง 0.50 ดอลลาร์หากความต้องการใน Dogecoin ยังคงมากอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งไปกว่านั้น Dogecoin Foundation ยังได้เปิดตัวกองคลัง Dogecoin อย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นรายใหญ่อย่าง 21Shares และ CleanCore Solutions
การเคลื่อนไหวนี้เป็นการนำ Dogecoin เข้าสู่กลยุทธ์การลงทุนระดับสถาบัน ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นครั้งใหม่ของ Dogecoin
จับตา Snorter Token เหรียญมีมน้องใหม่ที่น่าสนใจ
ในขณะที่ XRP และ Dogecoin กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น Snorter Token ก็กำลังกลายเป็น Meme Coin น้องใหม่ที่น่าจับตามองอย่างรวดเร็ว เหรียญนี้ถูกมองว่ามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือกว่าเหรียญที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสอื่น ๆ
นักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่า Snorter Token อาจเป็นเหรียญที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนได้ถึง 25 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดให้ใช้งานบอทเทรดอย่างเป็นทางการและโทเคนถูกลิสต์บนกระดานเทรดชั้นนำ
ด้วยยอดพรีเซลกว่า 4 ล้านดอลลาร์และกระแสกลัวที่จะตกรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Snorter Token จึงโดดเด่นขึ้นมาในฐานะเหรียญทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่พลาดโอกาสทำกำไรมหาศาลจาก XRP ในปี 2017 สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและมองหาตัวเลือกที่ปลอดภัย
เหรียญมีมน้องใหม่นี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปยัง Snorter Token
