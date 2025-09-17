AI ชี้เป้า! XRP ลุ้นพุ่ง 3 เท่า จับตา Dogecoin และ Pi Coin
Claude AI จาก Anthropic ซึ่งเป็นคู่แข่งของ ChatGPT ได้สร้างความฮือฮาในวงการคริปโตด้วยการคาดการณ์ราคาเหรียญดังอย่าง XRP, Dogecoin และ Pi Coin ซึ่งถูกจัดให้เป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่อาจเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายในสิ้นปี
การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่กำลังฟื้นตัว โดย Bitcoin เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 124,128 ดอลลาร์ และมูลค่าตลาดรวมคริปโตเพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 4.11 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
นอกจากนี้ การออกกฎหมาย GENIUS Act โดยประธานาธิบดี Trump และโครงการ Project Crypto ของ SEC ยังช่วยสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นสัญญาณบวกที่อาจนำไปสู่ Altcoin Season เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2021
XRP ลุ้นแตะ $10 สิ้นปี! Claude AI ชี้จังหวะทองจากวาฬ-สถาบัน
Claude AI คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับ 9-10 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเกือบ 3 เท่าจากช่วงราคาซื้อขายปัจจุบันที่ประมาณ 3 ดอลลาร์ หลังจากที่เหรียญเคยทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีที่ 3.65 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ก่อนจะย่อตัวลงมา 17% มาอยู่ที่ประมาณ 3.03 ดอลลาร์ การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์หลายคนที่กำลังจับตาดู บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP อย่างใกล้ชิด
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ XRP คือความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงิน โดยในปี 2024 กองทุนเพื่อการพัฒนาทุนของสหประชาชาติ (UN Capital Development Fund) ได้ให้การรับรอง XRP สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน นอกจากนี้ การที่ SEC ได้ยุติคดีความที่ยาวนานและยืนยันว่าการขาย XRP ให้นักลงทุนรายย่อยไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ ถือเป็นการปลดล็อกครั้งสำคัญ
Claude AI ยังมองว่าหากมีการอนุมัติ ETF และการยอมรับจากสถาบันเพิ่มขึ้นในเดือนหน้า อาจผลักดันให้ราคา XRP ไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นถึง 20 ดอลลาร์ได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า XRP ส่งสัญญาณเชิงบวกจากแรงซื้อของวาฬ และการคาดการณ์เรื่อง ETF ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาให้ไปถึงเป้าหมายใหม่ได้ในไม่ช้า
ในทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 54 ซึ่งยังอยู่ในโซนกลาง และการปรากฏตัวของรูปแบบธงกระทิง (bullish flag patterns) ถึง 3 ครั้ง บ่งชี้ถึงโอกาสในการเกิด breakout ในเร็วๆ นี้ โดยในปีที่ผ่านมา ราคา XRP ให้ผลตอบแทนสูงถึง 429% ซึ่งสูงกว่า Bitcoin (+96%), Ethereum (+96%) และ Solana (+77%) อย่างมีนัยสำคัญ
DOGE จะพุ่งถึง $1? AI ประเมินราคามีลุ้นหากตลาดเข้าภาวะกระทิง
Dogecoin (DOGE) เหรียญมีมที่สร้างขึ้นในปี 2013 ได้กลายมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล 10 อันดับแรกด้วยมูลค่าตลาด 40.1 พันล้านดอลลาร์ Claude AI ประเมินว่าราคา DOGE อาจไปถึง 0.40 ดอลลาร์ภายในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 50% จากราคาปัจจุบันที่ 0.2652 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความฝันของ “Doge-Army” ที่จะได้เห็นราคาแตะ 1 ดอลลาร์ยังคงเป็นเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญ และ Claude ทำนายว่าหากตลาดเข้าสู่ภาวะกระทิงเต็มตัว Dogecoin ก็อาจทะลุราคานี้ไปได้
อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปสู่เป้าหมายดังกล่าวย่อมมีความท้าทาย ดังจะเห็นได้จากบางช่วงเวลาที่ Dogecoin ต้องเผชิญกับแรงกดดันจนราคาปรับตัวลง สวนทางกับข่าวดีในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่นักลงทุนต้องพิจารณา
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา Dogecoin ปรับตัวขึ้นถึง 28% ส่งผลให้ค่า RSI พุ่งไปที่ 75 ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ 59 ซึ่งสะท้อนถึงการทำกำไรอย่างรวดเร็ว แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงสังเกตเห็นรูปแบบ Falling Wedge ที่เป็นสัญญาณบวก ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้ การยอมรับในวงกว้างก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Tesla รับชำระค่าสินค้าบางรายการด้วย DOGE และผู้ให้บริการชำระเงินอย่าง PayPal และ Revolut ก็ได้เปิดให้โอน Dogecoin ได้แล้ว การทำกำไรดังกล่าวสะท้อนถึงความผันผวนในระยะสั้น ดังที่มีรายงานว่า ราคา Dogecoin ปรับตัวลดลงจากแรงกดดันการขาย ในบางช่วง แม้ว่าแนวโน้มในภาพรวมจะยังคงเป็นบวกก็ตาม
Pi Coin วิ่งแรง? Claude AI มองเป้า $500 หากเครือข่ายอัปเดตทันเวลา
Pi Network (PI) สร้างความสนใจด้วยระบบ “tap-to-mine” ที่ให้ผู้ใช้ขุดเหรียญได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือทุกวัน ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.3556 ดอลลาร์ แต่ Claude AI ได้ให้การคาดการณ์ที่ดุดันอย่างยิ่งว่าราคาอาจพุ่งไปถึง 500 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งหมายถึงการเติบโตกว่า 1,400 เท่าในเวลาไม่กี่เดือน อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์ต้นฉบับตั้งข้อสังเกตว่าเป้าหมายนี้ “เป็นไปได้ยากมาก” (extremely unlikely) เมื่อเทียบกับการเติบโตของตลาดในปัจจุบัน
นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 เหรียญ PI มีความผันผวนสูง โดยเคยพุ่งขึ้นถึง 171% ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ค่า RSI ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 48 ซึ่งเป็นโซนกลางและบ่งชี้ว่าราคายังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีก ทีมพัฒนากำลังเตรียมอัปเดตเครือข่ายเป็นเวอร์ชัน 23 และมีแนวโน้มที่จะเปิดตัว Mainnet ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งอาจสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับเหรียญ แม้เป้าหมาย 500 ดอลลาร์อาจดูไกลเกินจริง แต่การกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 2.99 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ก็ยังถือว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้
Maxi Doge กระแสแรง! พรีเซลระดมทุนทะลุ $2.2M จ่อวิ่งรอบใหม่
Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมใหม่สายดาบที่ต่อยอดจาก Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดพรีเซล ด้วยคอนเซปต์ขำขันและขับเคลื่อนโดยชุมชนผ่าน Telegram การแข่งขัน และอินฟลูเอนเซอร์ โดยพัฒนาบนเครือข่าย Ethereum
โครงการสามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงพรีเซล โดยมีเหรียญทั้งหมด 150 พันล้านเหรียญ และจัดสรร 25% สำหรับการตลาดและพาร์ตเนอร์ ผู้ลงทุนระยะแรกสามารถ Stake เหรียญเพื่อรับผลตอบแทนสูงสุด 146% ต่อปี ซึ่งจะลดลงตามจำนวนผู้ถือเหรียญที่เพิ่มขึ้น
ราคาพรีเซลปัจจุบันอยู่ที่ 0.0002575 ดอลลาร์ต่อเหรียญ และจะเพิ่มขึ้นในรอบถัดไปที่เริ่มในอีกไม่ถึง 36 ชั่วโมง นักลงทุนสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ Maxi Doge โดยใช้กระเป๋าเงิน MetaMask หรือ Best Wallet
