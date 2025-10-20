10月第3週の仮想通貨ニュース｜BTC投資企業メタプラネットのmNAVが1割れ
2025年10月第3週の暗号資産（仮想通貨）市場は、メタプラネットのmNAVが初の1割れ、デジタル資産財務（DAT）バブル崩壊の可能性などが起こった。
仮想通貨市場の規模は、過去7日間で6.06%下落。アルトコインシーズン指数は、ビットコイン（BTC）の市場占有率の高まりと共に、24までとなっている。
本記事では、そのような2025年10月第3週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。
日本のビットコイン投資会社メタプラネットは、mNAVが初の1割れとなった。
mNAVは、時価総額+負債をBTC NAVで割る指標。株価75%下落（1895円→3.20ドル）で時価総額縮小。資金調達リスク警戒、新株予約権停止発表が不安を助長した。
BTCの変動・規制も影響し、裁定機会発生も稀、戦略持続性疑問。市場が事業全体を低評価となっている。
10月第3週の仮想通貨ニュース
注目記事
in numbers
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム