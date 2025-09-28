BTC $110,427.44 0.81%
ETH $4,049.32 1.36%
SOL $205.65 1.98%
PEPE $0.0000092 0.28%
SHIB $0.000011 0.69%
BNB $979.53 1.05%
DOGE $0.23 1.06%
XRP $2.83 1.36%
Cryptonews Noticias de Bitcoin

Mientras la rentabilidad de la minería de BTC se reduce, crece el interés institucional

Bitcoin Criptomonedas
La minería de BTC enfrenta retos frente a la eficiencia energética y la IA en busca de grandes inversores.
Redactor de contenidos
Alejandro Serna
Redactor de contenidos
Alejandro Serna
Acerca del autor

Alejandro se desempeña como redactor en Cryptonews, donde su experiencia en criptomonedas y finanzas garantiza una cobertura informativa exhaustiva para los lectores del mundo hispanohablante.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
La minería de BTC pierde rentabilidad pero gana interés institucional y se adapta a la competencia con la IA
La minería de BTC pierde rentabilidad pero gana interés institucional y se adapta a la competencia con la IA

Hechos clave:

  • La minería de BTC atraviesa un cambio estructural tras el último halving
  • La IA compite por el acceso a la energía, pero también abre oportunidades de diversificación
  • Fondos e instituciones consideran la minería de BTC como un activo estratégico
  • El futuro del sector dependerá de la capacidad de adaptarse a modelos híbridos.

La minería de BTC atraviesa un momento de transformación, mientras el precio de Bitcoin sigue ocupando el primer puesto en el ranking global de criptomonedas más rentables.

Si bien, la rentabilidad ha disminuido tras el halving de 2024, el interés de fondos institucionales y corporaciones marca un nuevo rumbo para el sector; por lo que la minería de Bitcoin ya no puede basarse únicamente en la carrera por el hashrate.

El futuro de la minería ya no se decide solo por la potencia de los chips, sino por la capacidad de integrar soluciones energéticas y tecnológicas que permitan sostener la rentabilidad.

En esta nueva etapa, los ganadores serán quienes se adapten al entorno híbrido de la inteligencia artificial y las finanzas, para situar la minería como una pieza esencial de la infraestructura energética y digital global.

La minería de BTC frente al fin de la carrera por el hardware

Durante más de una década, la capacidad para minar criptomonedas se definió por la evolución del hardware. Sin embargo, el sector se aproxima a los límites físicos y económicos de esta estrategia.

Tras el último halving, los ingresos de los mineros se redujeron drásticamente, obligando a las empresas a buscar nuevas formas de eficiencia.

Hoy, cada vatio cuenta: desde la refrigeración hasta la distribución eléctrica, pasando por la gestión del software. Quienes logren exprimir el máximo rendimiento de sus infraestructuras serán los que mantienen márgenes positivos en un entorno cada vez más competitivo.

Competencia con la inteligencia artificial por la energía

Un desafío adicional para la minería de BTC es la creciente demanda energética de la inteligencia artificial y el cómputo de alto rendimiento (HPC).

En Estados Unidos, las compañías de IA están acaparado la electricidad a gran escala, en ocasiones incluso comprando granjas mineras para reconvertirlas en centros de datos con GPU.

Sin embargo, esta competencia no implica la desaparición de la minería; al contrario, algunas empresas están encontrando sinergias. Proyectos que adaptan sus infraestructuras para dar servicio tanto a la IA como al minado de Bitcoin ya generan ingresos adicionales y diversifican riesgos.

La posibilidad de alternar en tiempo real entre minería de BTC y servicios de IA podría convertirse en la clave de la rentabilidad futura, permitiendo a las compañías pivotar en función de la demanda y del precio de la energía.

El papel de Wall Street en la minería de BTC

El interés institucional por minar cripto crece con fuerza. Fondos de inversión y grandes gestoras ya no ven esta actividad sólo como una vía para obtener recompensas en BTC, sino como un instrumento estratégico en el ámbito energético.

La minería puede funcionar como una carga programable, capaz de estabilizar redes eléctricas, aprovechar excedentes de renovables o monetizar recursos infrautilizados como el gas residual en pozos petroleros.

Además, la minería de BTC se perfila como un apoyo clave para la transición energética: Absorbe excedentes de energía solar o eólica en momentos de baja demanda y desconecta cuando la red necesita priorizar otros usos.

En definitiva, el futuro de la minería de BTC dependerá menos de los chips y más de la capacidad de innovar y colaborar en un ecosistema en el que la frontera entre energía, tecnología y finanzas se difumina cada vez más.

Leer más

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,986,789,607,193
-5.64
En el artículo
Bitcoin
BTC
$110,427
0.81 %
Bitcoin

Más

Noticias de Blockchain
Así es como Binance impulsó el lanzamiento del token Aster con una subida del 2000%
Alejandro Serna
Alejandro Serna
2025-09-28 10:15:00
Noticias de Bitcoin
¿Estamos ante un nuevo mercado bajista para Bitcoin?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-28 09:06:00
Alejandro Serna
Redactor de contenidos
Alejandro se desempeña como redactor en Cryptonews, donde su experiencia en criptomonedas y finanzas garantiza una cobertura informativa exhaustiva para los lectores del mundo hispanohablante.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores