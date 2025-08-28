¿Hay riesgos de una mayor caída de Bitcoin?

La caída de Bitcoin refleja cautela: ventas de ballenas, salidas en ETF y la presión de la Fed mantienen la incertidumbre en el mercado cripto.

La toma de ganancia, las declaraciones poco concluyentes del presidente de Fed, la rotación de capital hacia Ethereum (ETH) y la venta masiva de Bitcoin (BTC), han llevado a una caída de la criptomoneda.

Hechos clave: El precio del Bitcoin tuvo una caída hacia los 109.254 dólares luego de las declaraciones del presidente de la Fed.

La toma de ganancias y la venta de ballenas OG han sido un factor determinante en la caída del Bitcoin.

Una ballena vendió 670,1 BTC para abrir posiciones en Ethereum.

Los analistas destacan que, aunque hay interés en BTC el precio debería volver sobre los 117.570 dólares para evitar patrones bajistas.

Se registraron salidas por 1.170 millones de dólares en los ETF de Bitcoin.

El mes de agosto ha sido de altos y bajos para el Bitcoin, ha pasado de estar en sus máximos $124,171.00 a irse en picada rozando los 108.000 dólares, luego de las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal y la venta de 24.000 BTC de una sola ballena ‘OG’.

¿El Bitcoin podría tener una caída sostenida?

Algunos analistas, como el veterano Peter Brandt, han hablado del tema, destacando que la oferta se crea cerca a los máximos de ciclo, pero para ver una señal alcista de nuevo, el Bitcoin debería volver a los 117.570 dólares para descartar un patrón de caída.

Most of you crypto nerds know about the huge sell order that came into the $BTC market over the weekend. Some of you discount it as unimportant. I am not so quick to judge that. It represented SUPPLY. Tops in markets are created by SUPPLY or DISTRIBUTION. BTC needs to get back… pic.twitter.com/TWEoYGkaYK — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 27, 2025

Otra señal es la rotación de capital que se ha visto hacia Ethereum, una ballena vendió 670,1 BTC para invertir en ETH, lo que podría estar restándole protagonismo al Bitcoin.

Por otro lado, las ventas por parte de ballenas continúan, lo que provocaría una caída en el precio, o al menos signos sostenidos de toma de ganancias.

Lookonchain siguió los movimientos de una misma billetera, que había recibido 5.000 BTC hace 12 años y que procedió a enviar 1.000 BTC a Binance durante dos días seguidos.

Sin embargo, el mercado aún muestra un comportamiento estable, debido a que la demanda ha satisfecho la oferta.

El analista Prathik Desai, ha destacado en su publicación que aún hay interés en el Bitcoin, los traders están interesados en ingresar al mercado, y el hashrate la red bajó poco más del 0,40%, demostrando el compromiso en minería, a pesar de que hay menores recompensas.

Incertidumbre debido a una posible caída

En cuanto a los fondos cotizados en bolsa (ETF), sí se han visto más afectados debido a la inestabilidad vista esta semana alrededor del Bitcoin. Desai destaca que las salidas por 1.170 millones de dólares, siendo la segunda peor semana desde su lanzamiento.

Esto muestra que hay cautela en el mercado, las nuevas criptomonedas aún no han tenido un repunte significativo y la capitalización de mercado de las mejores memecoins está siendo conservador. P

osiblemente esperando a la decisión definitiva por parte de la Fed sobre los recortes, o no, de las tasas de interés en septiembre.