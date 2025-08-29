Un nuevo reporte predice que Bitcoin puede reemplazar al dólar

Bitwise proyecta que Bitcoin podría alcanzar los 2,9 millones en 2035, alimentando el debate sobre su potencial para reemplazar al dólar.

Hechos clave: Bitwise proyecta un precio máximo de 2,9 millones de dólares por Bitcoin para 2035.

El suministro limitado del activo y su baja inflación son parte de la base del reporte.

El dólar sigue dominando como moneda de reserva por su liquidez y respaldo institucional.

Expertos discuten si Bitcoin tiene o no fundamentos para ocupar ese rol global.

Estudios académicos señalan que la volatilidad sigue siendo el mayor obstáculo.

En un mundo que gira cada vez más hacia lo digital, un reciente análisis del asset manager Bitwise ha despertado nuestra atención: proyecta que Bitcoin podría alcanzar un precio de hasta 2,9 millones de dólares para 2035, lo que se interpretaría como un paso hacia su potencial reemplazo del dólar estadounidense. La palabra clave ya resuena fuerte: Bitcoin.

Esto no es solo una cifra descomunal, sino una señal clara de que algunos expertos consideran que la criptomoneda podría desempeñar un papel trascendental en el futuro financiero global. Nosotros queremos revisar este punto con perspectiva realista y fundamentada.

Escenario extremo con fundamentos

Las conclusiones de Bitwise no han fantaseando sin base. Su reporte parte de una realidad útil: el suministro limitado de Bitcoin (unos 19,9 millones en circulación de un máximo de 21 millones) y su inflación decreciente (estimada en 0,8 % en 2025, bajando a 0,2 % en 2032) generan una escasez estructural frente al dinero fiduciario y al oro, tal como señalan reportes sobre estabilidad monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.

Ese modelo de escasez, acompañado por una adopción institucional creciente y claridad regulatoria, lleva a Bitwise a proyectar hasta un CAGR (tasa anual compuesta) del 28 % hasta 2035, cifra que superaría con creces cualquier activo tradicional.

¿Puede Bitcoin ser una moneda de reserva global?

La idea de que Bitcoin desplace al dólar no es nueva, pero sí polémica. La supremacía del dólar está basada en redes profundas de liquidez, aceptación institucional y décadas de uso como moneda de reserva internacional.

Algunos opinan, como Wolfgang Münchau, que políticas económicas agresivas podrían erosionar la confianza en el dólar, abriendo espacio para activos como Bitcoin. En cambio, otros expertos plantean que, aunque Bitcoin es una herramienta disruptiva, difícilmente logrará sustituir al dólar por su alta volatilidad y falta de respaldo soberano.

Desde la academia, hay estudios que muestran que, pese a su popularidad, Bitcoin todavía no cumple con varios criterios para convertirse en una moneda de reserva, aunque su volatilidad tiende a disminuir con el tiempo.

¿Optimismo razonable o exageración en torno a Bitcoin?

Nuestra conclusión: el reporte de Bitwise abre un debate fascinante, respaldado por proyecciones consistentes, pero que no puede ignorar realidades duras.

La adopción institucional y regulatoria avanza, pero la transición del dólar como moneda global requeriría cambios estructurales monumentalmente profundos y una estabilidad aún no mostrada por Bitcoin.

El gráfico de 2,9 millones por BTC para 2035 es válido como escenario optimista, no como certeza. Pero sirve para pensar: ¿estamos ante el inicio de una transición o frente a una visión extremista?