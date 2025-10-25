Los pagos con stablecoins ya rivalizan con Paypal y Visa

El volumen global de pagos con stablecoins supera los nueve billones de dólares en 2025 y pone en jaque el dominio de PayPal y Visa.

Los pagos con stablecoins superan los 9 billones USD en 2025, según a16z Crypto.

El uso se extiende en regiones como América Latina, África y Asia Pacífico.

Empresas fintech y comercios digitales impulsan la adopción por su bajo costo.

PayPal y Visa exploran integraciones con blockchain para mantenerse competitivos.

Los pagos con stablecoins ya no son una rareza dentro del ecosistema cripto. En 2025, las transacciones con monedas estables superaron los nueve billones de dólares, un volumen comparable al de gigantes como PayPal o Visa.

Lo que nació como una alternativa experimental para mover valor entre usuarios se ha transformado en una red global de pagos rápida, barata y abierta.

Una revolución silenciosa en los pagos digitales

Las stablecoins, monedas digitales vinculadas a divisas como el dólar o el euro, se han convertido en una infraestructura esencial del nuevo sistema financiero digital. Incluso durante los años de mercado bajista, su adopción no se detuvo. Según informes recientes de a16z Crypto, las transferencias diarias en cadenas como Ethereum o Tron ya superan a las de algunos sistemas de pago convencionales.

Detrás de este salto hay razones prácticas. Las stablecoins eliminan intermediarios, reducen comisiones y procesan pagos en segundos, incluso entre países. Fintechs, servicios de remesas y comercios en línea las han adoptado por pura eficiencia. No dependen de bancos, no cierran los fines de semana y mantienen un nivel de trazabilidad que pocos sistemas tradicionales pueden igualar.

El avance de las stablecoins no ha pasado desapercibido para los reguladores. Un informe del Banco de Pagos Internacionales sobre stablecoins y pagos transfronterizos destaca que estas redes privadas ya igualan en volumen a los principales sistemas de pago del mundo, lo que plantea nuevos desafíos de interoperabilidad y supervisión.

Mientras tanto, compañías como PayPal o Visa intentan adaptarse. Algunas experimentan con sus propias versiones digitales del dólar o integraciones con blockchain, pero el ritmo del ecosistema cripto se mueve más rápido que su capacidad de respuesta.

Del entusiasmo al uso cotidiano

El auge de los pagos con stablecoins refleja algo más profundo: el paso de la especulación al uso real. En América Latina, África o el sudeste asiático, millones de personas recurren a estas monedas para proteger su dinero de la inflación o enviar remesas sin pagar comisiones abusivas.

Proyectos consolidados como USDT y USDC aportaron la confianza necesaria. Al estar respaldados por reservas verificadas, se convirtieron en la puerta de entrada al mundo cripto para usuarios comunes y empresas pequeñas. En muchos países, ya se usan para pagar nóminas, servicios o importaciones, algo impensado hace apenas tres años.

También ha cambiado la mirada de los inversores. Para muchos analistas, la expansión de las stablecoins refuerza la base del mercado y consolida su papel dentro de las mejores criptomonedas para invertir, al sostener la liquidez de todo el ecosistema.

Un desafío para los gigantes financieros

El crecimiento de los pagos con stablecoins plantea un reto directo a los actores históricos del dinero digital. Las autoridades financieras estudian cómo regular este fenómeno sin frenar la innovación, mientras los grandes procesadores de pagos exploran alianzas o modelos híbridos para no quedarse atrás.

Más allá de las regulaciones, la competencia ya está en marcha. Cada vez más usuarios comparan la experiencia de usar stablecoins con la de los medios de pago clásicos, y muchos prefieren la rapidez, el bajo costo y la autonomía que ofrece blockchain.

Por ahora, las stablecoins se consolidan como el puente más estable entre el dinero tradicional y las finanzas descentralizadas. Su expansión no es una promesa, sino un hecho: una nueva infraestructura de pagos que ya rivaliza, en volumen y en confianza, con los nombres más grandes de la industria.